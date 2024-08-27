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мы смотрели огромный памятник Ленину, а напротив раньше возвышался памятник Сталину, потом его снесли - и можно только на фото увидеть, что это было). Много интересных историй, примеров, очень отличается от "заунывных" групповых экскурсий, на которых все мы бывали в детстве. Кстати, если у вас есть дети, выбирайте эту экскурсию - Юля загадывает интересные вопросы, связанные с темой и задания с юмором. Много успели увидеть, удалось проникнуться духом наукограда, его историей, ещё раз прикоснуться с непростой истории нашей страны, есть о чем подумать. Экскурсия запомнится надолго. Причём я приехала на день раньше, и уже обошла сама весь центр - но на экскурсии много нового узнала и увидела, то, что сам никогда не поймёшь и не найдёшь, если только не сидеть специально неделями, выискивая информацию. Юля сама родилась в Дубне, отлично знает город, его мифы, легенды, символы и реальность. Большое удовольствие в небольшом городе. Спасибо Юле и этой площадке за такой глубокий опыт.