2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборДружеская прогулка по атмосферной Дубне
Погрузитесь в атмосферу Дубны, крупнейшего центра ядерных исследований. Прогулка по набережной, мозаика, стрит-арт и памятники ждут вас
Начало: Ул. Строителей
Завтра в 08:00
8 сен в 11:00
5 740₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
Погрузитесь в мир науки и истории в Дубне. Узнайте о знаменитых ученых, посетите уникальные памятники и исследуйте современные достижения наукограда
Начало: У ж/д-вокзала «Большая Волга»
Завтра в 17:00
8 сен в 08:00
6 700₽ за всё до 3 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
Погрузитесь в историю и науку, посетив Дубну и Талдом. Узнайте о физиках, старинных особняках и уникальном заказнике журавлей
8 сен в 09:30
9 сен в 09:30
8 800₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина27 августа 2024Очень понравилась экскурсия! Не только сама экскурсия, но и отношение гида, Юлия тщательно подготовилась, принесла интересные фото, даполняющие рассказ (например,
- DDenis25 августа 2024Был с сыном 11 лет, и мне и ему экскурсия очень понравилась. Юлия одаренный рассказчик, прекрасно знает город, его историю и достопримечательности, в том числе и те, что самим отыскать трудно, вроде мозаик и стрит-арта. Всем рекомендую.
- ЮЮлия20 августа 2024Огромная благодарность Юлии за экскурсию по Дубне 18.08.24. Очень много новой информации. Не очень длинный маршрут, тем не менее включающий в себя основные вехи истории города. Да и разнообразные загадки и викторины создают эффект двустороннего участия. Юля, Саша, еще раз-спасибо.
- ММария12 августа 2024Побывали 12 августа на экскурсии в Дубне. Экскурсовод Мария нас встретила на вокзале Большая Волга и начала свой увлекательный рассказ
- ЮЮлия9 августа 2024Прекрасная экскурсия и очень замечательная Мария
- ССергей6 августа 2024Сам на экскурсии не был (я живу в Дубне), но гостям очень понравилось. Я сам бы не смог провести профессиональную экскурсию по нашему городу. А так у гостей полный восторг.
- ННиколай20 июня 2024Большое спасибо Марии за очень интересную и содержательную экскурсию. Смогла открыть для нас свой родной любимый город Дубна. Показала много
- ИИгорь12 мая 2023Мария провела прекрасную экскурсию - полно, профессионально, комфортно.
- ВВалерия6 мая 2023Спасибо Марии за очень интересную и познавательную экскурсию! Нам все очень понравилось! Остались при хорошем настроении и впечатлении 😊 Человек знает и любит свою работу. Рекомендуем экскурсии с Марией 😊
Ответы на вопросы от путешественников по Дубне в категории «На выходные»
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