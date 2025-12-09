В Дубне физики совершают научные открытия, инженеры строят самолёты, а современные художники, мозаисты и мастера графики вдыхают в город креативную энергию и цвет.
Идём гулять — и раскрывать историю этой земли через произведения искусства, расположенные прямо на улицах и домах.
Описание экскурсии
- Живописные Комсомольская и Менделеевская набережные
- Дубненские галереи мозаик
- Улица, которая почти полностью расписана граффити
- Мозаичные панно Нади Ходасевич-Леже — удивительные и многогранные
- Аллея Высоцкого среди величавых сосен
- Мозаичный дворик, который можно рассматривать и рассматривать
- Рассказы — о художниках, их работах и стилях
Кому будет интересно
Тем, кто впервые в городе, и тем, кто уже бывал здесь — Дубна откроется для вас с новых сторон.
Организационные детали
- По запросу экскурсию можно провести на вашем автомобиле — тогда мы сможем увидеть гораздо больше локаций
- Экскурсию можно дополнить мастер-классом по мозаике в мастерской — детали уточняйте в переписке
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Комсомольской набережной
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Дубне
Провела экскурсии для 549 туристов
По образованию я режиссёр массовых мероприятий и праздников, педагог. Много лет работала переводчиком, организатором путешествий, сопровождающей групп и экскурсоводом в автобусных турах и на круизных теплоходах. Свободно говорю по-английски, по-французски
Входит в следующие категории Дубны
