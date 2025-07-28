Л Лариса Дубна - город, который знают во всём мире Прекрасная экскурсия! Мария очень талантливый рассказчик,умеет заинтересовать и преподнести материал очень живо и доступно.

Город разбросанный, поэтому вариант на автомобиле самый подходящий. За 2,5 часа(почти 3) увидели и узнали много интересного. Время пролетело незаметно. Спасибо большое,Мария. Рекомендую!

С Станислав Дубна - город, который знают во всём мире Были в Дубне 10.05, экскурсовод - Мария. Не смотря на дождь, экскурсия прошла отлично! Мария с большой любовью рассказала много интересных фактов о Дубне и провела нас по местным достопримечательностям.

Рекомендую и город услуги Марии.

М Марианна Дубна - город, который знают во всём мире Хорошая экскурсия. Мария много знает, хорошо рассказывает. Спасибо ей большое. Нам очень понравилось.

К Кулаков Дубна - город, который знают во всём мире Считаю оптимальным именно такой (авто-пеший) формат экскурсии по Дубне, так как некоторые важные достопримечательности этого очень специфического города довольно сильно разбросаны территориально. За 3 часа мы увидели и услышали массу интересного. Спасибо Марии! 5 баллов

