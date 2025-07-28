Индивидуальная
до 3 чел.
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
Погрузитесь в мир науки и истории, посетив Дубну и Талдом. Узнайте о великих открытиях и уникальных местах всего в 100 км от Москвы
11 дек в 14:30
12 дек в 09:00
11 200 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Дубна - город, который знают во всём мире
Начало: Недалеко от ж/д вокзала «Большая Волга»
Расписание: В любой день по предварительной договорённости
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Мозаика и граффити в Дубне
Увидеть творческую сторону наукограда
Начало: На Комсомольской набережной
11 дек в 08:30
14 дек в 08:30
7200 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса28 июля 2025Прекрасная экскурсия! Мария очень талантливый рассказчик,умеет заинтересовать и преподнести материал очень живо и доступно.
Город разбросанный, поэтому вариант на автомобиле самый подходящий. За 2,5 часа(почти 3) увидели и узнали много интересного. Время пролетело незаметно. Спасибо большое,Мария. Рекомендую!
- ССтанислав11 мая 2025Были в Дубне 10.05, экскурсовод - Мария. Не смотря на дождь, экскурсия прошла отлично! Мария с большой любовью рассказала много интересных фактов о Дубне и провела нас по местным достопримечательностям.
Рекомендую и город услуги Марии.
- ММарианна4 августа 2024Хорошая экскурсия. Мария много знает, хорошо рассказывает. Спасибо ей большое. Нам очень понравилось.
- ККулаков28 февраля 2023Считаю оптимальным именно такой (авто-пеший) формат экскурсии по Дубне, так как некоторые важные достопримечательности этого очень специфического города довольно сильно разбросаны территориально. За 3 часа мы увидели и услышали массу интересного. Спасибо Марии! 5 баллов
- ААнна15 января 2023Мария - кладезь интересных фактов о своем Родном городе и его истории. Два с половиной часа прошли на одном дыхании. Теперь уже есть планы на лето😀 если будете в Дубне, советую взять экскурсию у Марии, много нового и интересного узнаете
