истории города, людей и зданий. Не до всех мест мы дошли на самой экскурсии (к примеру, местный "Хогвартс" или старообрядческий храм), но обо всех этих местах нам совершенно точно рассказали и на них указали, так что проблемой дойти до них по не самому большому историческому центру не стало.

Изложение, скорее, ориентировано на взрослых и достаточно сознательных детей, сама прогулка проходила в размеренном темпе, при этом Павел учёл пожелание иногда парковать меня на лавочки.

Почемучки в нас с мужем также остались удовлетворены, на все заданные вопросы мы получили ответы.