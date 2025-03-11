читать дальше и об истории города и о промышленниках развивавших город. Посмотрели жилую застройку столетней давности. Вместе с гидом зашли к замечательному человеку, этакому "народному краеведу". Заодно и прекрасный мёд приобрели. Три часа экскурсии пролетели незамеченно.

У нас была экскурсия по Егорьевску 7 марта. Однозначно, без гида мы бы не посмотрели и не узнали много интересного