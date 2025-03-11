Индивидуальная
до 20 чел.
Знакомьтесь, Егорьевск
История и главные достопримечательности колоритного провинциального города на обзорной экскурсии
Начало: В центре Егорьевска
«А также побываете в историко-художественном музее и рассмотрите одну их самых больших старообрядческих церквей России — храм Георгия Победоносца — и старинный Троицко-Мариинский монастырь»
19 мар в 08:00
20 мар в 08:00
4800 ₽ за всё до 20 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Егорьевск - сокровище Мещёры
Проникнуться духом русской провинции и узнать, кого объегорили местные жители
Начало: В центре города
«Троицкий собор с чудесными росписями палехских мастеров»
Завтра в 10:00
17 мар в 10:00
6000 ₽
6315 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Удивительный Егорьевск
Всё самое интересное о подмосковном городе: от тюремной цитадели до Биг Бэна и Хогвартса
Начало: У Свято-Троицкого Мариинского монастыря
«Свято-Троицкий Мариинский монастырь и Троицкий храм, украшенный росписями палехских мастеров и знаменитой метлахской плиткой»
17 мар в 10:00
18 мар в 10:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена11 марта 2025Замечательная экскурсия. Всем советую.
- ССветлана9 марта 2025Супер экскурсия! вся наша группа (9чел) были под впечатлением! время (почти 3ч) пролетело как миг! прошли все интереснейшие места, прониклись духом Бардыгина, Хлудова… рекомендую всем - город с Павлом запал в душу!
- ИИгорь8 марта 2025У нас была экскурсия по Егорьевску 7 марта. Однозначно, без гида мы бы не посмотрели и не узнали много интересного
- ЕЕвгения1 марта 2025Экскурсия была для 2-х взрослых. Полное погружение в атмосферу города. Профессиональный подход в работе гида.
- ННаталья22 февраля 2025Маленький и уютный городок. Павел очень хороший гид! Все четко и понятно
Ответы на вопросы от путешественников по Егорьевску в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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