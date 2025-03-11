Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Егорьевска

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Егорьевске, цены от 4800 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Знакомьтесь, Егорьевск
Пешая
2 часа
84 отзыва
Индивидуальная
до 20 чел.
Знакомьтесь, Егорьевск
История и главные достопримечательности колоритного провинциального города на обзорной экскурсии
Начало: В центре Егорьевска
«А также побываете в историко-художественном музее и рассмотрите одну их самых больших старообрядческих церквей России — храм Георгия Победоносца — и старинный Троицко-Мариинский монастырь»
19 мар в 08:00
20 мар в 08:00
4800 ₽ за всё до 20 чел.
Егорьевск - сокровище Мещёры
Пешая
2.5 часа
-
5%
16 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Егорьевск - сокровище Мещёры
Проникнуться духом русской провинции и узнать, кого объегорили местные жители
Начало: В центре города
«Троицкий собор с чудесными росписями палехских мастеров»
Завтра в 10:00
17 мар в 10:00
6000 ₽6315 ₽ за всё до 10 чел.
Удивительный Егорьевск
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Удивительный Егорьевск
Всё самое интересное о подмосковном городе: от тюремной цитадели до Биг Бэна и Хогвартса
Начало: У Свято-Троицкого Мариинского монастыря
«Свято-Троицкий Мариинский монастырь и Троицкий храм, украшенный росписями палехских мастеров и знаменитой метлахской плиткой»
17 мар в 10:00
18 мар в 10:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    11 марта 2025
    Знакомьтесь, Егорьевск
    Замечательная экскурсия. Всем советую.
  • С
    Светлана
    9 марта 2025
    Егорьевск - сокровище Мещёры
    Супер экскурсия! вся наша группа (9чел) были под впечатлением! время (почти 3ч) пролетело как миг! прошли все интереснейшие места, прониклись духом Бардыгина, Хлудова… рекомендую всем - город с Павлом запал в душу!
  • И
    Игорь
    8 марта 2025
    Знакомьтесь, Егорьевск
    У нас была экскурсия по Егорьевску 7 марта. Однозначно, без гида мы бы не посмотрели и не узнали много интересного
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    и об истории города и о промышленниках развивавших город. Посмотрели жилую застройку столетней давности. Вместе с гидом зашли к замечательному человеку, этакому "народному краеведу". Заодно и прекрасный мёд приобрели. Три часа экскурсии пролетели незамеченно.

  • Е
    Евгения
    1 марта 2025
    Знакомьтесь, Егорьевск
    Экскурсия была для 2-х взрослых. Полное погружение в атмосферу города. Профессиональный подход в работе гида.
  • Н
    Наталья
    22 февраля 2025
    Егорьевск - сокровище Мещёры
    Маленький и уютный городок. Павел очень хороший гид! Все четко и понятно
    Маленький и уютный городок. Павел очень хороший гид! Все четко и понятноМаленький и уютный городок. Павел очень хороший гид! Все четко и понятноМаленький и уютный городок. Павел очень хороший гид! Все четко и понятноМаленький и уютный городок. Павел очень хороший гид! Все четко и понятноМаленький и уютный городок. Павел очень хороший гид! Все четко и понятноМаленький и уютный городок. Павел очень хороший гид! Все четко и понятноМаленький и уютный городок. Павел очень хороший гид! Все четко и понятноМаленький и уютный городок. Павел очень хороший гид! Все четко и понятно

Ответы на вопросы от путешественников по Егорьевску в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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Сколько стоит экскурсия по Егорьевску в марте 2025
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