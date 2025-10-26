Индивидуальная
до 15 чел.
Знакомьтесь, Егорьевск
История и главные достопримечательности колоритного провинциального города на обзорной экскурсии
Начало: В центре Егорьевска
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
6000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Егорьевск - сокровище Мещёры
Проникнуться духом русской провинции и узнать, кого объегорили местные жители
Начало: В центре города
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
6659 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Удивительный Егорьевск
Всё самое интересное о подмосковном городе: от местного Хогвартса до Биг-Бена
Начало: У ворот университета Станкин
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария26 октября 2025Были на экскурсии с Алексеем 11.10.25. Экскурсия замечательная, Алексей прекрасный гид, горячо рекомендую. Алексей очень приятный в общении, деликатный, с
- ТТАТЬЯНА13 октября 2025Алексей, прекрасный экскурсовод! Заранее обговорили план экскурсии. Мы были на своем авто, так как у мужа болят колени. Алексей выстроил
- ВВладислав21 июня 2025Очень необычная экскурсия! Секрет не раскрою, все здорово, в отличие от экскурсий в формате: посмотрите на лево - посмотрите на право, это здание 1675 а это 1669, ничего подобного, все было складно и ладно. Алексею привет)
- ММария24 мая 2025Алексей- потрясающий рассказчик и умелец в обыденном прокладывать исторические тропки. Заведет вас туда, куда самостоятельно и первый раз в городе,
- ЕЕкатерина4 мая 2025Замечательно провели время! Экскурсия прошла на одном дыхании. В маршрут были включены все достопримечательности города, не забыли ни одной. Екатерина прекрасный рассказчик, знаток своего дела. Остались довольны. Рекомендуем выбирать этот маршрут по городу с прекрасным гидом Екатериной.
- ЕЕлена18 апреля 2025Добрый день
Экскурсовод 🔥
Экскурсия ВЕЛИКОЛЕПНО
Рекомендую
- ЛЛара16 апреля 2025Спасибо за отличную экскурсию!
- ТТатьяна30 марта 2025Большое спасибо Екатерине за то, что познакомила нас с Егорьевском. За время весьма продолжительной прогулки Екатерина рассказала нам о значимых
- ККсения12 марта 20258 марта посетили Егорьевск. Гид Алексей провел экскурсию не по парадной части города, а по старым улочкам, показал бывшие казармы, общежития рабочих дореволюционной постройки, фабрику Хлудова, тюремный замок. Без гида невозможно погрузиться в атмосферу старого города.
- ЕЕлена11 марта 2025Замечательная экскурсия. Всем советую.
- ИИгорь8 марта 2025У нас была экскурсия по Егорьевску 7 марта. Однозначно, без гида мы бы не посмотрели и не узнали много интересного
- ЕЕвгения1 марта 2025Экскурсия была для 2-х взрослых. Полное погружение в атмосферу города. Профессиональный подход в работе гида.
- ННаталья19 февраля 2025Мы остались очень довольны экскурсией Алексея! В самом начале встречи он выяснил, что нам наиболее интересно и исходя из этого
- ННаталья12 февраля 2025Совершили замечательную прогулку по Егорьевску. Увидели центр города изнутри. Глубокое знание предмета и истории, хороший язык и подача материала. Рекомендую экскурсию с Алексеем. Когда после посетили краеведческий музей смогли блеснуть вновь приобретенными знаниями.
- ттатьяна2 февраля 2025Мы были в Егорьевске 31.01.25. Экскурсия очень понравилась. Алексей показал город и парадный и будничный. Рассказ экскурсовода был наполнен любовью и глубокими знаниями родного края. Очень рекомендую, получите большое удовольствие!
- ММария26 января 2025Алексей отличный рассказчик и увлеченный человек! Любит и знает свой город.
- ООльга12 января 2025На экскурсии были взрослые дети. Все в восторге! Согласовали маршрут по нашим пожеланиям.
Рекомендую!
- ООльга3 января 2025Прекрасная экскурсия! Алексей замечательный экскурсовод, экскурсия прошла на одном дыхании!
- ТТатьяна15 декабря 2024Зимний Егорьевск был чудесным! Алексей показал Егорьевск в его разнообразии. Узнали для себя много нового и интересного! Спасибо!!!
- ЮЮлия12 ноября 2024Даже, не предполагала, что так понравится город Егорьевск! вап
Мы были холодной мерзкой осенью,представляю, какие добавятся впечатления весной и летом!
Очень интересные
