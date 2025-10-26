Мои заказы

Алексеевская церковь – экскурсии в Егорьевске

Найдено 3 экскурсии в категории «Алексеевская церковь» в Егорьевске, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомьтесь, Егорьевск
Пешая
2 часа
90 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Знакомьтесь, Егорьевск
История и главные достопримечательности колоритного провинциального города на обзорной экскурсии
Начало: В центре Егорьевска
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
6000 ₽ за всё до 15 чел.
Егорьевск - сокровище Мещёры
Пешая
2.5 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Егорьевск - сокровище Мещёры
Проникнуться духом русской провинции и узнать, кого объегорили местные жители
Начало: В центре города
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
6659 ₽ за всё до 10 чел.
Удивительный Егорьевск
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Удивительный Егорьевск
Всё самое интересное о подмосковном городе: от местного Хогвартса до Биг-Бена
Начало: У ворот университета Станкин
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    26 октября 2025
    Знакомьтесь, Егорьевск
    Были на экскурсии с Алексеем 11.10.25. Экскурсия замечательная, Алексей прекрасный гид, горячо рекомендую. Алексей очень приятный в общении, деликатный, с
    читать дальше

    хорошим чувством юмора и обширными знаниями о Егорьевске. Сразу спросил, что нас больше интересует (посещение церквей, монастырей, или светская история, или современная жизнь города) и провел нас по выбранному маршруту. Показал такие места, которые мы без него ни за что бы не разведали. С понимаем отнесся к нашим бесконечным застреваниям на фоточки. В общем, мы прекрасно провели время на его экскурсии, 10 из 10.

  • Т
    ТАТЬЯНА
    13 октября 2025
    Знакомьтесь, Егорьевск
    Алексей, прекрасный экскурсовод! Заранее обговорили план экскурсии. Мы были на своем авто, так как у мужа болят колени. Алексей выстроил
    читать дальше

    для нас индивидуальный маршрут, мы успели во все заявленные места. На все дополнительные вопросы Алексей отвечал развернуто и интересно! Однозначно рекомендуем знакомство с Егорьевском в компании Алексея! Планируем посетить другие города с Алексеем.

  • В
    Владислав
    21 июня 2025
    Знакомьтесь, Егорьевск
    Очень необычная экскурсия! Секрет не раскрою, все здорово, в отличие от экскурсий в формате: посмотрите на лево - посмотрите на право, это здание 1675 а это 1669, ничего подобного, все было складно и ладно. Алексею привет)
    Очень необычная экскурсия! Секрет не раскрою, все здорово, в отличие от экскурсий в формате: посмотрите наОчень необычная экскурсия! Секрет не раскрою, все здорово, в отличие от экскурсий в формате: посмотрите наОчень необычная экскурсия! Секрет не раскрою, все здорово, в отличие от экскурсий в формате: посмотрите наОчень необычная экскурсия! Секрет не раскрою, все здорово, в отличие от экскурсий в формате: посмотрите наОчень необычная экскурсия! Секрет не раскрою, все здорово, в отличие от экскурсий в формате: посмотрите на
  • М
    Мария
    24 мая 2025
    Знакомьтесь, Егорьевск
    Алексей- потрясающий рассказчик и умелец в обыденном прокладывать исторические тропки. Заведет вас туда, куда самостоятельно и первый раз в городе,
    читать дальше

    вы ни за что не полезете. Но тем ценнее. Хлудовские мануфактурные останки, магический баланс из тюремного терема, церкви и коррекционной школы, а на сладкое - местный диалект (представьте себе в Московской области!), мы были очарованы. Большое спасибо, за доставленное удовольствие.

  • Е
    Екатерина
    4 мая 2025
    Удивительный Егорьевск
    Замечательно провели время! Экскурсия прошла на одном дыхании. В маршрут были включены все достопримечательности города, не забыли ни одной. Екатерина прекрасный рассказчик, знаток своего дела. Остались довольны. Рекомендуем выбирать этот маршрут по городу с прекрасным гидом Екатериной.
  • Е
    Елена
    18 апреля 2025
    Знакомьтесь, Егорьевск
    Добрый день
    Экскурсовод 🔥
    Экскурсия ВЕЛИКОЛЕПНО
    Рекомендую
    Добрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый день
  • Л
    Лара
    16 апреля 2025
    Знакомьтесь, Егорьевск
    Спасибо за отличную экскурсию!
  • Т
    Татьяна
    30 марта 2025
    Удивительный Егорьевск
    Большое спасибо Екатерине за то, что познакомила нас с Егорьевском. За время весьма продолжительной прогулки Екатерина рассказала нам о значимых
    читать дальше

    событиях и людях, благодаря которым Егорьевск развивался и разрастался, показала потайные уголки города и поведала весьма увлекательные истории. Спасибо еще раз! Рекомендуем познавательную прогулку с Екатериной, чтобы проникнуться атмосферой города!

  • К
    Ксения
    12 марта 2025
    Знакомьтесь, Егорьевск
    8 марта посетили Егорьевск. Гид Алексей провел экскурсию не по парадной части города, а по старым улочкам, показал бывшие казармы, общежития рабочих дореволюционной постройки, фабрику Хлудова, тюремный замок. Без гида невозможно погрузиться в атмосферу старого города.
  • Е
    Елена
    11 марта 2025
    Знакомьтесь, Егорьевск
    Замечательная экскурсия. Всем советую.
  • И
    Игорь
    8 марта 2025
    Знакомьтесь, Егорьевск
    У нас была экскурсия по Егорьевску 7 марта. Однозначно, без гида мы бы не посмотрели и не узнали много интересного
    читать дальше

    и об истории города и о промышленниках развивавших город. Посмотрели жилую застройку столетней давности. Вместе с гидом зашли к замечательному человеку, этакому "народному краеведу". Заодно и прекрасный мёд приобрели. Три часа экскурсии пролетели незамеченно.

  • Е
    Евгения
    1 марта 2025
    Знакомьтесь, Егорьевск
    Экскурсия была для 2-х взрослых. Полное погружение в атмосферу города. Профессиональный подход в работе гида.
  • Н
    Наталья
    19 февраля 2025
    Знакомьтесь, Егорьевск
    Мы остались очень довольны экскурсией Алексея! В самом начале встречи он выяснил, что нам наиболее интересно и исходя из этого
    читать дальше

    был построен наш маршрут. У Алексея очень глубокие знания по истории города и не только) На все свои вопросы я получала развёрнутые и подробные ответы. Без Алексея, мы бы однозначно не увидели самых интересных мест Егорьевска, в местах для посещения из интернета их нет!)) После экскурсии Алексей подсказал, где проверенно вкусна пообедать и куда прогуляться дополнительно. Нам очень понравилось, всем советуем!

    Мы остались очень довольны экскурсией Алексея! В самом начале встречи он выяснил, что нам наиболее интересноМы остались очень довольны экскурсией Алексея! В самом начале встречи он выяснил, что нам наиболее интересноМы остались очень довольны экскурсией Алексея! В самом начале встречи он выяснил, что нам наиболее интересноМы остались очень довольны экскурсией Алексея! В самом начале встречи он выяснил, что нам наиболее интересноМы остались очень довольны экскурсией Алексея! В самом начале встречи он выяснил, что нам наиболее интересноМы остались очень довольны экскурсией Алексея! В самом начале встречи он выяснил, что нам наиболее интересноМы остались очень довольны экскурсией Алексея! В самом начале встречи он выяснил, что нам наиболее интересно
  • Н
    Наталья
    12 февраля 2025
    Знакомьтесь, Егорьевск
    Совершили замечательную прогулку по Егорьевску. Увидели центр города изнутри. Глубокое знание предмета и истории, хороший язык и подача материала. Рекомендую экскурсию с Алексеем. Когда после посетили краеведческий музей смогли блеснуть вновь приобретенными знаниями.
  • т
    татьяна
    2 февраля 2025
    Знакомьтесь, Егорьевск
    Мы были в Егорьевске 31.01.25. Экскурсия очень понравилась. Алексей показал город и парадный и будничный. Рассказ экскурсовода был наполнен любовью и глубокими знаниями родного края. Очень рекомендую, получите большое удовольствие!
  • М
    Мария
    26 января 2025
    Знакомьтесь, Егорьевск
    Алексей отличный рассказчик и увлеченный человек! Любит и знает свой город.
  • О
    Ольга
    12 января 2025
    Знакомьтесь, Егорьевск
    На экскурсии были взрослые дети. Все в восторге! Согласовали маршрут по нашим пожеланиям.
    Рекомендую!
  • О
    Ольга
    3 января 2025
    Знакомьтесь, Егорьевск
    Прекрасная экскурсия! Алексей замечательный экскурсовод, экскурсия прошла на одном дыхании!
  • Т
    Татьяна
    15 декабря 2024
    Знакомьтесь, Егорьевск
    Зимний Егорьевск был чудесным! Алексей показал Егорьевск в его разнообразии. Узнали для себя много нового и интересного! Спасибо!!!
  • Ю
    Юлия
    12 ноября 2024
    Знакомьтесь, Егорьевск
    Даже, не предполагала, что так понравится город Егорьевск! вап
    Мы были холодной мерзкой осенью,представляю, какие добавятся впечатления весной и летом!
    Очень интересные
    читать дальше

    локации, масса старины, и огромное количество разных историй, начиная от расова и Тургенева и заканчивая Успенским… Думаю. что за один день мы не узнали и половины того, что можно посмотреть в Егорьевске, был понедельник и историко-художественный музей, который вошел в 30 лучших музеев европы, был закрыт. Придется возвращаться в этот чудесный город!!!

