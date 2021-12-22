Сложно поверить, что три века назад Невьянск был столицей горного царства Демидовых
Индивидуально
для 3 чел.
Сложно поверить, что три века назад Невьянск был столицей горного царства Демидовых.
Мало что сохранилось с тех далёких времён.
Однако, по-прежнему, горделиво возвышается на берегу городского пруда белоснежная наклонная башня.
«Если она и упадёт, то никак не раньше конца света», — уверены местные жители. Что скрывается за её толстыми стенами? Разгадать её тайны пытались многие.
Почему бы не попробовать и нам?
Мало что сохранилось с тех далёких времён.
Однако, по-прежнему, горделиво возвышается на берегу городского пруда белоснежная наклонная башня.
«Если она и упадёт, то никак не раньше конца света», — уверены местные жители. Что скрывается за её толстыми стенами? Разгадать её тайны пытались многие.
Почему бы не попробовать и нам?
Что вы увидите 🤩
- Наклонная Невьянская башня
- Храм Николая Чудотворца в Быньгах
- дом кузнеца С. И. Кириллова в Кунаре
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Старинный Невьянск
Старинный уральский городок Невьянск. Совсем небольшой по нынешним меркам. По численности населения, а это примерно 25.000 жителей, сегодня он занимает только 30-е место в Свердловской области.
Сложно поверить, что три века назад Невьянск был столицей горного царства Демидовых. Мало что сохранилось с тех далёких времён. Однако, по-прежнему, горделиво возвышается на берегу городского пруда белоснежная наклонная башня. «Если она и упадёт, то никак не раньше конца света», — уверены местные жители.
Что скрывается за её толстыми стенами? Разгадать её тайны пытались многие. Почему бы не попробовать и нам?
Что вас ждет?
По истёртым ступеням мы поднимемся на самый высокий ярус Невьянской башни. После экскурсии немножко прогуляемся по колоритным улочкам городка. Можно, если погода позволит, устроить небольшой пикничок на берегу пруда. Затем направимся в старинное старообрядческое село Быньги. Здесь нас ждёт ещё одно уникальное сооружение — Храм Николая Чудотворца, построенный неизвестными умельцами 220 лет назад. Во времена большевистского беспредела он чудом остался нетронутым. Храм словно застыл во времени. Что называется — «седая старина».
На обратном пути завернём в интересное маленькое село — Кунара, чтобы полюбоваться на чудо- чудное, диво-дивное — яркий теремок, созданный умелыми руками местного кузнеца — Сергея Ивановича Кириллова.
Обещаю, поездка будет интересной!
Ответы на вопросы
- Что входит
- услуги водителя
- услуги гида
- небольшой пикничок
- Что не входит
- билеты в Невьянскую башню
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Любой, удобный для Вас.Завершение: Любое, удобное для Вас
- Когда и сколько длится
- Когда: суббота, воскресенье в любое время, в остальные даты по договорённостиЭкскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
суббота, воскресенье в любое время, в остальные даты по договорённости
Марина К.
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