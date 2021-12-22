Старинный Невьянск

Старинный уральский городок Невьянск. Совсем небольшой по нынешним меркам. По численности населения, а это примерно 25.000 жителей, сегодня он занимает только 30-е место в Свердловской области.

Сложно поверить, что три века назад Невьянск был столицей горного царства Демидовых. Мало что сохранилось с тех далёких времён. Однако, по-прежнему, горделиво возвышается на берегу городского пруда белоснежная наклонная башня. «Если она и упадёт, то никак не раньше конца света», — уверены местные жители.

Что скрывается за её толстыми стенами? Разгадать её тайны пытались многие. Почему бы не попробовать и нам?

Что вас ждет?

По истёртым ступеням мы поднимемся на самый высокий ярус Невьянской башни. После экскурсии немножко прогуляемся по колоритным улочкам городка. Можно, если погода позволит, устроить небольшой пикничок на берегу пруда. Затем направимся в старинное старообрядческое село Быньги. Здесь нас ждёт ещё одно уникальное сооружение — Храм Николая Чудотворца, построенный неизвестными умельцами 220 лет назад. Во времена большевистского беспредела он чудом остался нетронутым. Храм словно застыл во времени. Что называется — «седая старина».

На обратном пути завернём в интересное маленькое село — Кунара, чтобы полюбоваться на чудо- чудное, диво-дивное — яркий теремок, созданный умелыми руками местного кузнеца — Сергея Ивановича Кириллова.

Обещаю, поездка будет интересной!