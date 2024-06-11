Мариинск укромно расположился на берегах прудов у подножия двуглавой Угольной горы высотой 402 м. Именно здесь углежоги добывали уголь — главное топливо уральской металлургии. А ещё по Угольной горе проходит граница Европы и Азии. Мы неторопливо исследуем местность, поговорим о Демидовых и старообрядцах. И при желании заглянем на обед к местному жителю!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
В селе Мариинске вы:
- Познакомитесь с заводчицей Марией Денисовной Демидовой и узнаете о её роли в истории уральской металлургии
- Услышите про бунт углежогов
- Увидите устройство плотины 1783 года изнутри и сделаете интересные снимки
- Побываете на территории бывшего завода и найдёте куски кричного железа
- Прогуляетесь до дома Демидовых и по селу среди мирно пасущихся коров и лошадей
А если захотите, зайдём в гости к местному жителю и попробуем настоящую уральскую кухню!
Также я расскажу о колоритном уральском говоре, который в Мариинске называют ревдинский. И о старообрядцах, которые первыми пришли на эти земли и потомки которых проживают здесь до сих пор.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Volkswagen Passat и услуги гида
- Сперва мы доедем до города Ревда (около 50 км от Екатеринбурга). По пути сделаем остановку у обелиска «Европа-Азия». А от Ревды до Мариинска доберёмся за 20 минут по отличной дороге через вековой лес.
- Обед оплачивается дополнительно (по желанию) — 600 руб. /чел.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Екатеринбурге
Я не просто организую путешествия по Уралу, а предлагаю впечатления, которые останутся с вами навсегда. Вам захочется хранить их где-то в самом секретном месте, возвращаться, заряжаться от воспоминаний и сноваЗадать вопрос
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