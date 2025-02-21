Уральская кругосветка

Невьянская башня, Ганина Яма и Храм на Крови - интересные места края за один день
Уральская кругосветка — не просто путешествие, а возможность погрузиться в прошлое Урала, его культуру и природу.

Я составила маршрут так, чтобы вы увидели значимые локации края и вернулись из поездки с уникальными впечатлениями.

Расскажу о легендарной династии промышленников, секретах «железного» города и судьбе царской семьи, трагически связанной с Екатеринбургом.
5
2 отзыва
Уральская кругосветка
Уральская кругосветка
Уральская кругосветка
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Стелла «Европа — Азия»

Она расположена всего в 12 километрах от Екатеринбурга. Вы сделаете необычные фотографии на условной границе с надписями «Азия» и «Европа» по разные стороны.

Невьянская башня и Спасо-Преображенский собор

Затем мы отправимся в Невьянск знакомиться с легендами «железного» города. Вы заберётесь на башню 18 века и полюбуетесь видом на город и уральские просторы. Я расскажу о Демидовых и о том, как и зачем был построен один из первых в России железоделательных заводов. А ещё объясню, почему Невьянская башня наклонная.

Монастырь святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина яма

Комплекс расположен в лесу и посвящён памяти царской семьи. Вы заглянете в деревянные храмы и узнаете о трагической судьбе Николая II и его семьи, а также о духовной жизни монастыря.

Храм на Крови на месте Ипатьевского дома

Мы вернёмся в Екатеринбург и посетим храм, построенный на месте расстрела императорской семьи. Собор впечатлит архитектурой и атмосферой.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Hyundai Creta
  • Дополнительно оплачиваются билет на Невьянскую башню — 500 ₽ за человека, посещение Храма на Крови — 100 ₽ за человека, посещение монастыря Ганина Яма — 200 ₽ за человека, питание — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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Т
21 фев 2025
Было интересно и познавательно. Рассказ гида продолжался всю дорогу. Увидели много разных локаций. Отчеканили свои монеты. Внуки в восторге! В Невьянске ещё вкусно пообедали. Рекомендуем.
Было интересно и познавательно. Рассказ гида продолжался всю дорогу. Увидели много разных локаций. Отчеканили свои монеты.Было интересно и познавательно. Рассказ гида продолжался всю дорогу. Увидели много разных локаций. Отчеканили свои монеты.Было интересно и познавательно. Рассказ гида продолжался всю дорогу. Увидели много разных локаций. Отчеканили свои монеты.Было интересно и познавательно. Рассказ гида продолжался всю дорогу. Увидели много разных локаций. Отчеканили свои монеты.Было интересно и познавательно. Рассказ гида продолжался всю дорогу. Увидели много разных локаций. Отчеканили свои монеты.Было интересно и познавательно. Рассказ гида продолжался всю дорогу. Увидели много разных локаций. Отчеканили свои монеты.Было интересно и познавательно. Рассказ гида продолжался всю дорогу. Увидели много разных локаций. Отчеканили свои монеты.Было интересно и познавательно. Рассказ гида продолжался всю дорогу. Увидели много разных локаций. Отчеканили свои монеты.
Е
12 дек 2024
Все понравилось, Мария, молодец!

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