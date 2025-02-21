Она расположена всего в 12 километрах от Екатеринбурга. Вы сделаете необычные фотографии на условной границе с надписями «Азия» и «Европа» по разные стороны.
Невьянская башня и Спасо-Преображенский собор
Затем мы отправимся в Невьянск знакомиться с легендами «железного» города. Вы заберётесь на башню 18 века и полюбуетесь видом на город и уральские просторы. Я расскажу о Демидовых и о том, как и зачем был построен один из первых в России железоделательных заводов. А ещё объясню, почему Невьянская башня наклонная.
Монастырь святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина яма
Комплекс расположен в лесу и посвящён памяти царской семьи. Вы заглянете в деревянные храмы и узнаете о трагической судьбе Николая II и его семьи, а также о духовной жизни монастыря.
Храм на Крови на месте Ипатьевского дома
Мы вернёмся в Екатеринбург и посетим храм, построенный на месте расстрела императорской семьи. Собор впечатлит архитектурой и атмосферой.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Hyundai Creta
Дополнительно оплачиваются билет на Невьянскую башню — 500 ₽ за человека, посещение Храма на Крови — 100 ₽ за человека, посещение монастыря Ганина Яма — 200 ₽ за человека, питание — по желанию
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 187 туристов
Давайте знакомиться. Меня зовут Мария.
Я родилась в Екатеринбурге, какое-то время жила в Нижнем Тагиле, а детство провела в живописном горном поселении, которое местные жители ласково называют Щерная.
Я настоящий фанат Урала! читать дальше
Гид по призванию с двумя высшими образованиями и аттестацией)
Люблю жизнь. Практически никогда не унываю, несмотря на все сюрпризы.
Все выходные путешествую по Уралу и восхищаюсь нашей Родиной, со своей историей. Собираюсь в поездку за полчаса)
Расскажу про любимые места!