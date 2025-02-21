Уральская кругосветка — не просто путешествие, а возможность погрузиться в прошлое Урала, его культуру и природу. Я составила маршрут так, чтобы вы увидели значимые локации края и вернулись из поездки с уникальными впечатлениями. Расскажу о легендарной династии промышленников, секретах «железного» города и судьбе царской семьи, трагически связанной с Екатеринбургом.

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Описание экскурсии

Стелла «Европа — Азия»

Она расположена всего в 12 километрах от Екатеринбурга. Вы сделаете необычные фотографии на условной границе с надписями «Азия» и «Европа» по разные стороны.

Невьянская башня и Спасо-Преображенский собор

Затем мы отправимся в Невьянск знакомиться с легендами «железного» города. Вы заберётесь на башню 18 века и полюбуетесь видом на город и уральские просторы. Я расскажу о Демидовых и о том, как и зачем был построен один из первых в России железоделательных заводов. А ещё объясню, почему Невьянская башня наклонная.

Монастырь святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина яма

Комплекс расположен в лесу и посвящён памяти царской семьи. Вы заглянете в деревянные храмы и узнаете о трагической судьбе Николая II и его семьи, а также о духовной жизни монастыря.

Храм на Крови на месте Ипатьевского дома

Мы вернёмся в Екатеринбург и посетим храм, построенный на месте расстрела императорской семьи. Собор впечатлит архитектурой и атмосферой.

Организационные детали