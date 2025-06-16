Уникальная экскурсия по Екатеринбургу, где деревянные дома расскажут свои истории.
Прогулка по деловому центру покажет, как среди небоскрёбов сохранились дома дореволюционной постройки. Узнайте о маркетинговых приёмах прошлого, первых велосипедистах и спрятанных кладах.
Посетите дом с мезонином, где жил известный писатель, и сад, где уральский садовод доказал, что климат подходит для фруктов. Это возможность увидеть историю, сохранившуюся в стенах деревянных красавцев
Прогулка по деловому центру покажет, как среди небоскрёбов сохранились дома дореволюционной постройки. Узнайте о маркетинговых приёмах прошлого, первых велосипедистах и спрятанных кладах.
Посетите дом с мезонином, где жил известный писатель, и сад, где уральский садовод доказал, что климат подходит для фруктов. Это возможность увидеть историю, сохранившуюся в стенах деревянных красавцев
5 причин купить эту экскурсию
- 🏠 Уникальные деревянные дома
- 🌳 Истории садоводов и писателей
- 🏙️ Контраст с современными зданиями
- 🚶♂️ Пешая прогулка по центру
- 📜 Исторические факты и легенды
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Что можно увидеть
- Дом с мезонином
- Дом с необычными окнами
- Уникальный сад
- Деревянные братья-красавцы
Описание экскурсии
Деревянные дома в уральском миллионнике — словно старички в окружении своих молодых отпрысков. Кряжистые, но всё ещё крепкие — и от того бесконечно любимые — они хранят множество историй. Поговорим, какие приёмы маркетинга использовали в дореволюционном Екатеринбурге, кто первым стал развивать любовь к велоспорту в городе и где был спрятан клад. И увидим:
- Дом с мезонином, который расскажет, что связывает любимого писателя советских ребят с Уралом.
- Дом с необычными окнами в наличниках с геометрическим орнаментом. Его история поможет разобраться, что происходило с домами, перешедшими народу после революции, и как удаётся сохранять историю современным хозяевам.
- Уникальный сад среди небоскрёбов хранит историю уральского садовода-мичуринца, сумевшего опровергнуть убеждение, что уральский климат не пригоден для фруктовых садов.
- Ещё один яркий пример деревянного модерна, где в 1919 году останавливался адмирал Колчак, а в 2010 году состоялась встреча «без галстуков» руководителей государств.
- Деревянные братья-красавцы с резными наличниками, что хранят в своих стенах дух свердловского андеграунда.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Президентского центра Б.Н. Ельцина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 339 туристов
Меня зовут Елена, я профессиональный гид. Люблю свой родной Екатеринбург-Свердловск, потому что это самый самобытный, честный и комфортный город. Приходите на мои экскурсии, и вы сами убедитесь в этом.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Варвара
16 июн 2025
Нам очень понравилась экскурсия! Такая неожиданная тема, интересные факты, приятная прогулка по городу.
Если хочется чего-то не стандартного, обязательно нужно идти
Если хочется чего-то не стандартного, обязательно нужно идти
С
Светлана
1 мая 2025
Нам, как жителям Екатеринбурга, хотелось услышать что-то новое из истории города.
Елена рассказала интересные факты из жизни города, показала сохранившиеся архитектурные памятники в центре современных застроек.
Экскурсия понравилась.
Елена, спасибо!
Елена рассказала интересные факты из жизни города, показала сохранившиеся архитектурные памятники в центре современных застроек.
Экскурсия понравилась.
Елена, спасибо!
Входит в следующие категории Екатеринбурга
Похожие экскурсии из Екатеринбурга
-
5%
Мини-группа
до 10 чел.
Екатеринбург: с добрым утром, любимый город
Прогулка по утреннему Екатеринбургу: старинные дворцы, конструктивизм и современные здания. Узнайте историю города-завода и советского прошлого Свердловска
Начало: У памятника основателя города Татищеву и де Геннин...
Расписание: ежедневно в 10:00
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
760 ₽
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
С Екатеринбургом на «ты»
Приглашаем на увлекательное путешествие по Екатеринбургу. Откройте для себя историю и культуру города в непринужденной обстановке
Начало: У торгового центра Пассаж
Завтра в 16:00
11 ноя в 14:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Бажовские места: Сысерть и природный парк
Посетите родину Бажова, прогуляйтесь по Сысерти и насладитесь природой парка. Узнайте о жизни рабочих и полюбуйтесь уральскими пейзажами
17 ноя в 08:00
19 ноя в 08:00
18 000 ₽ за всё до 6 чел.