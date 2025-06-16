Уникальная экскурсия по Екатеринбургу, где деревянные дома расскажут свои истории. Прогулка по деловому центру покажет, как среди небоскрёбов сохранились дома дореволюционной постройки. Узнайте о маркетинговых приёмах прошлого, первых велосипедистах и спрятанных кладах. Посетите дом с мезонином, где жил известный писатель, и сад, где уральский садовод доказал, что климат подходит для фруктов. Это возможность увидеть историю, сохранившуюся в стенах деревянных красавцев

Описание экскурсии

Деревянные дома в уральском миллионнике — словно старички в окружении своих молодых отпрысков. Кряжистые, но всё ещё крепкие — и от того бесконечно любимые — они хранят множество историй. Поговорим, какие приёмы маркетинга использовали в дореволюционном Екатеринбурге, кто первым стал развивать любовь к велоспорту в городе и где был спрятан клад. И увидим: