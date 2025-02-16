Участники смогут узнать о первых рок-фестивалях в СССР, посетить первый дом с лифтом и отоплением, а также полюбоваться
5 причин купить эту экскурсию
- 🏙️ Уникальная архитектура
- 🎸 История рок-фестивалей
- 🏢 Высотки Екатеринбург-Сити
- 🏛️ Исторические здания
- 🌆 Современные технологии
Что можно увидеть
- Площадь 1905 года
- Первый Богоявленский переулок
- Дом Профинтерна
- Второй дом Горсовета
- Улица Ломаевская
- Екатеринбург-Сити
Описание экскурсии
Площадь 1905 года, она же Торговая, Церковная, Кафедральная. Я расскажу о центральной площади и двух её доминантах в разные эпохи — Богоявленском соборе и здании бывшего Гостиного двора (нам он известен как Горсовет).
Первый Богоявленский переулок (ныне улица Володарского). Вы увидите призрак станции метро «Главный проспект» и узнаете, кто же такой товарищ Володарский и за какие заслуги его именем названа улица.
Дом Профинтерна. Исследуем архитектуру здания, построенного в 1913 году, где в недалёком прошлом проходили первые в стране рок-фестивали. Изучим его детали и рассмотрим на предмет конструктивизма.
Второй дом Горсовета. Задержимся у первого в городе высотного дома с лифтом и центральным отоплением, где жил Ельцин и поэт Лев Сорокин.
Улица Ломаевская (ныне Февральской революции). Вы увидите во всей красе Ссыльную слободу с сохранившимися зданиями в стиле модерн. Это Дом Мишиных, где останавливался адмирал Колчак, дома Петровых, Соколова. Не конструктивизмом единым…
Екатеринбург-Сити. Пройдёмся по улицам делового квартала и посмотрим в небо вместе со зданиями, стремящимися ввысь: Белый дом, ЖК «Февральская революция», башня «Исеть», деловой дом «Демидов». Вы увидите, как размашисто и свободно шагает наш город вперёд. А попутно узнаете, как современные технологии могут послужить сохранению наследия.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто уже бывал в Екатеринбурге в разное время, и желает увидеть изменения города. А также местным жителям, переехавшим сюда недавно. Гостям, которые посещают наш город впервые и хотят получить общее представление, лучше выбрать классическую обзорную.
Организационные детали
- На экскурсию можно пойти с детьми от 8 лет
- Прогулка полностью проходит на свежем воздухе. Одевайтесь, пожалуйста, по погоде
