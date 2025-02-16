Экскурсия по Екатеринбургу предлагает уникальную возможность увидеть, как город менялся на протяжении веков.Участники смогут узнать о первых рок-фестивалях в СССР, посетить первый дом с лифтом и отоплением, а также полюбоваться

высотками, устремлёнными в уральское небо. Архитектурные стили модерн, конструктивизм и хай-тек гармонично сочетаются, создавая уникальный облик города. Эта экскурсия подойдёт как для тех, кто уже знаком с Екатеринбургом, так и для новичков

Описание экскурсии

Площадь 1905 года, она же Торговая, Церковная, Кафедральная. Я расскажу о центральной площади и двух её доминантах в разные эпохи — Богоявленском соборе и здании бывшего Гостиного двора (нам он известен как Горсовет).

Первый Богоявленский переулок (ныне улица Володарского). Вы увидите призрак станции метро «Главный проспект» и узнаете, кто же такой товарищ Володарский и за какие заслуги его именем названа улица.

Дом Профинтерна. Исследуем архитектуру здания, построенного в 1913 году, где в недалёком прошлом проходили первые в стране рок-фестивали. Изучим его детали и рассмотрим на предмет конструктивизма.

Второй дом Горсовета. Задержимся у первого в городе высотного дома с лифтом и центральным отоплением, где жил Ельцин и поэт Лев Сорокин.

Улица Ломаевская (ныне Февральской революции). Вы увидите во всей красе Ссыльную слободу с сохранившимися зданиями в стиле модерн. Это Дом Мишиных, где останавливался адмирал Колчак, дома Петровых, Соколова. Не конструктивизмом единым…

Екатеринбург-Сити. Пройдёмся по улицам делового квартала и посмотрим в небо вместе со зданиями, стремящимися ввысь: Белый дом, ЖК «Февральская революция», башня «Исеть», деловой дом «Демидов». Вы увидите, как размашисто и свободно шагает наш город вперёд. А попутно узнаете, как современные технологии могут послужить сохранению наследия.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто уже бывал в Екатеринбурге в разное время, и желает увидеть изменения города. А также местным жителям, переехавшим сюда недавно. Гостям, которые посещают наш город впервые и хотят получить общее представление, лучше выбрать классическую обзорную.

Организационные детали