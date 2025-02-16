Мои заказы

Мой город, стремящийся ввысь! Авторская экскурсия по Екатеринбургу

Путешествие по Екатеринбургу: от первых рок-фестивалей до современных высоток. Узнайте, как архитектура соединяет прошлое и будущее
Экскурсия по Екатеринбургу предлагает уникальную возможность увидеть, как город менялся на протяжении веков.

Участники смогут узнать о первых рок-фестивалях в СССР, посетить первый дом с лифтом и отоплением, а также полюбоваться
высотками, устремлёнными в уральское небо.

Архитектурные стили модерн, конструктивизм и хай-тек гармонично сочетаются, создавая уникальный облик города. Эта экскурсия подойдёт как для тех, кто уже знаком с Екатеринбургом, так и для новичков

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏙️ Уникальная архитектура
  • 🎸 История рок-фестивалей
  • 🏢 Высотки Екатеринбург-Сити
  • 🏛️ Исторические здания
  • 🌆 Современные технологии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Что можно увидеть

  • Площадь 1905 года
  • Первый Богоявленский переулок
  • Дом Профинтерна
  • Второй дом Горсовета
  • Улица Ломаевская
  • Екатеринбург-Сити

Описание экскурсии

Площадь 1905 года, она же Торговая, Церковная, Кафедральная. Я расскажу о центральной площади и двух её доминантах в разные эпохи — Богоявленском соборе и здании бывшего Гостиного двора (нам он известен как Горсовет).

Первый Богоявленский переулок (ныне улица Володарского). Вы увидите призрак станции метро «Главный проспект» и узнаете, кто же такой товарищ Володарский и за какие заслуги его именем названа улица.

Дом Профинтерна. Исследуем архитектуру здания, построенного в 1913 году, где в недалёком прошлом проходили первые в стране рок-фестивали. Изучим его детали и рассмотрим на предмет конструктивизма.

Второй дом Горсовета. Задержимся у первого в городе высотного дома с лифтом и центральным отоплением, где жил Ельцин и поэт Лев Сорокин.

Улица Ломаевская (ныне Февральской революции). Вы увидите во всей красе Ссыльную слободу с сохранившимися зданиями в стиле модерн. Это Дом Мишиных, где останавливался адмирал Колчак, дома Петровых, Соколова. Не конструктивизмом единым…

Екатеринбург-Сити. Пройдёмся по улицам делового квартала и посмотрим в небо вместе со зданиями, стремящимися ввысь: Белый дом, ЖК «Февральская революция», башня «Исеть», деловой дом «Демидов». Вы увидите, как размашисто и свободно шагает наш город вперёд. А попутно узнаете, как современные технологии могут послужить сохранению наследия.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто уже бывал в Екатеринбурге в разное время, и желает увидеть изменения города. А также местным жителям, переехавшим сюда недавно. Гостям, которые посещают наш город впервые и хотят получить общее представление, лучше выбрать классическую обзорную.

Организационные детали

  • На экскурсию можно пойти с детьми от 8 лет
  • Прогулка полностью проходит на свежем воздухе. Одевайтесь, пожалуйста, по погоде

Стоимость экскурсии

Юлия
Юлия — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 467 туристов
Я Юлия, учитель истории высшей квалификационной категории с солидным стажем и аттестованный экскурсовод со стажем 7 лет. Родилась и выросла на Урале, чем горжусь. Организатор экскурсий не только по городу Екатеринбургу, но и по Свердловской области. С удовольствием работаю с семьями с детьми. Очень хочу, чтобы мой Урал путешественники полюбили так же, как я.
Отзывы и рейтинг

Александра
Александра
16 фев 2025
Свое знакомство с городом начала с данной экскурсии. Провели прекрасную прогулку с Юлией, легко, познавательно, при этом без утомительного перечисления фактов. Юлия много знает, на любой вопрос отвечает с такой глубиной знаний, что очень приятно. Может рассказать просто о сложном. Благодарю за такую замечательную экскурсию!
Ю
Юрий
9 фев 2025
Экскурсия очень понравилась. Для меня, жителя Екатеринбурга, город раскрылся по иному. Часто, проезжая мимо, даже не задумывался о том, как растет современный город, какие судьбы скрыты за новыми и старыми фасадами домов. Экскурсию рекомендую.

