Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Экскурсия по Екатеринбургу

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Екатеринбургу, которое познакомит вас с богатой купеческой историей этого города.

Усадьба братьев Ошурковых

Первой остановкой нашей экскурсии станет усадьба братьев Ошурковых. Это здание считается одной из самых роскошных среди купеческих особняков и поражает воображение своими монументальными колоннами.

Усадьба Первушина

Следующим пунктом маршрута станет усадьба Первушина — целый мельничный комплекс, построенный в 1906 году. Это была первая в Сибири вальцевая мельница, что делает её значимой для истории региона.

Особняк купца Севастьянова

Не упустим возможность увидеть великолепный особняк купца Севастьянова, возведённый в 1866 году в стиле эклектики. Особенно примечателен тот факт, что во время строительства купец покрыл кровлю золотом, как в православных храмах. Это решение обернулось для него наказанием от духовенства, и он был вынужден посещать церковные службы в чугунных галошах.

Свято-Троицкий храм

И, наконец, в завершение нашей прогулки мы посетим Свято-Троицкий храм, связанный с купеческой династией Рязановых. Изначально он планировался как молельный дом старообрядцев, но после примыкания купца Рязанова к единоверию храм стал православным и был открыт для посещений в 1839 году.

Важная информация

Для бронирования экскурсий в праздничные дни мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8. Не упустите возможность прикоснуться к истории Екатеринбурга!