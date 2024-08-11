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Экскурсия «Купеческий Екатеринбург»

Посетите усадьбы, особняки и храма на индивидуальной экскурсии по Екатеринбургу
Экскурсия «Купеческий Екатеринбург»
Экскурсия «Купеческий Екатеринбург»
Экскурсия «Купеческий Екатеринбург»

Описание экскурсии

Экскурсия по Екатеринбургу

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Екатеринбургу, которое познакомит вас с богатой купеческой историей этого города.

Усадьба братьев Ошурковых

Первой остановкой нашей экскурсии станет усадьба братьев Ошурковых. Это здание считается одной из самых роскошных среди купеческих особняков и поражает воображение своими монументальными колоннами.

Усадьба Первушина

Следующим пунктом маршрута станет усадьба Первушина — целый мельничный комплекс, построенный в 1906 году. Это была первая в Сибири вальцевая мельница, что делает её значимой для истории региона.

Особняк купца Севастьянова

Не упустим возможность увидеть великолепный особняк купца Севастьянова, возведённый в 1866 году в стиле эклектики. Особенно примечателен тот факт, что во время строительства купец покрыл кровлю золотом, как в православных храмах. Это решение обернулось для него наказанием от духовенства, и он был вынужден посещать церковные службы в чугунных галошах.

Свято-Троицкий храм

И, наконец, в завершение нашей прогулки мы посетим Свято-Троицкий храм, связанный с купеческой династией Рязановых. Изначально он планировался как молельный дом старообрядцев, но после примыкания купца Рязанова к единоверию храм стал православным и был открыт для посещений в 1839 году.

Важная информация

Для бронирования экскурсий в праздничные дни мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8. Не упустите возможность прикоснуться к истории Екатеринбурга!

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Усадьбы братьев Ошурковых
  • Усадьба Первушина
  • Особняк купца Севастьянова
  • Свято-Троицкий храм и другие
Что включено
  • Экскурсия по городу
Что не входит в цену
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

2
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
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1
Н
Не понравилось вообще! Не очень понятный маршрут, манера подачи материала не стоят 4500 т.. р. Если честно, то расстроены были и я и взрослые дети. После 3-х отличных экскурсий: 2 по городу и Азов-гора эта оставила не приятные впечатления и 0 информации.
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