Многие знают Екатеринбург как центр металлургии. Я познакомлю вас с другой его стороной. Во второй половине 19 века здесь бурно развивались производство и продажа муки. Мукомолы селились в квартале возле Хлебного рынка. Район и сейчас хранит особую атмосферу, но не раскрывает свои тайны каждому прохожему. Я стану вашим проводником и поделюсь секретами квартала и его жителей.
Описание экскурсии
Наш маршрут будет таким:
- Начнём прогулку с дома Симанова, строителя первой крупной мельницы Екатеринбурга
- Перейдём на улицу 8 Марта и прогуляемся от улицы Малышева до улицы Радищева
- Обязательно заглянем во дворы и увидим тайную жизнь домов
- Остановимся у часовни Александра Невского на территории бывшего Хлебного рынка
- Вернёмся по другой стороне улицы 8 Марта, осмотрим дома и завершим нашу экскурсию
О чём поговорим:
- что хорошего сделал Илья Иванович Симанов для Екатеринбурга и как он договорился с извозчиками
- что больше ценилось в те времена: огурцы или ананасы
- какие династии мукомолов возникли в Екатеринбурге во второй половине 19 века
- почему улица рядом с Хлебным рынком называлась Отрясихинская
- трудно ли было иметь мельницу на реке Исеть
- кто на ком женился и кто кому продал мельницу
- и чем дело кончилось
Организационные детали
В середине маршрута зайдём в симпатичное кафе, где можно выпить чай, кофе или глинтвейн. Напитки оплачиваются отдельно.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Вайнера
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Екатеринбурге
Для итальянских путешественников я открываю Екатеринбург уже более 15 лет. Для российских гостей — с 2022 года. Но для самой себя я открываю его снова и снова всю жизнь, потому
