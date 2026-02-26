читать дальше

что я здесь родилась и верю, что это лучший город на Земле. Екатеринбург жил и живёт насыщенной кипучей жизнью. Его история богата и своеобразна. Секрет в том, что город не раскрывается с первого взгляда, он полон тайных смыслов. За каждым фасадом скрываются мифы и легенды, которые иногда оборачиваются исторической правдой. И здесь вам потребуется умелый проводник. Моя цель — стать вашим проводником в этом увлекательном путешествии. Я помогу вам понять и прочувствовать Екатеринбург: от первой плотины до авангардных башен, от многофункционального завода, задуманного Татищевым, до центра современной культуры. Верю, что после нашей встречи вы не только узнаете новые факты, но и захотите возвращаться сюда снова и снова.