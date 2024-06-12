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Город — это живой организм.



Как он менялся? Как вместе с ним менялись люди? В Екатеринбурге разные эпохи его истории застыли в камне: вы увидите старинную архитектуру, купеческие усадьбы и дворянские особняки, конструктивистские строения эпохи индустриализации и современные кварталы. Я расскажу о жителях и их вкладе в развитие города, о временах расцвета и трудностей.