Екатеринбург - Свердловск - Екатеринбург

Прожить вместе с городом его историю с 18 по 21 век
Город — это живой организм.

Как он менялся? Как вместе с ним менялись люди? В Екатеринбурге разные эпохи его истории застыли в камне: вы увидите старинную архитектуру, купеческие усадьбы и дворянские особняки, конструктивистские строения эпохи индустриализации и современные кварталы. Я расскажу о жителях и их вкладе в развитие города, о временах расцвета и трудностей.
Екатеринбург - Свердловск - Екатеринбург
Екатеринбург - Свердловск - Екатеринбург
Екатеринбург - Свердловск - Екатеринбург
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Начнём наше путешествие по эпохам Екатеринбурга в историческом центре — на Плотинке, где родился город. Я покажу вам самое старое сооружение, первый каменный дом, главную площадь.
  • Прогуляемся по красивой Набережной рабочей молодежи, с которой открываются виды на знаковые объекты — купеческие усадьбы, особняк чиновника Севастьянова, Храм на Крови, конструктивистские строения эпохи индустриализации, спортивные сооружения
  • Пройдём через сквер у Драматического театра, по кварталу Екатеринбург-Сити с небоскрёбами
  • При желании завершим наше погружение в историю эпохой 90-х в интерактивном музее Б. Н. Ельцина — первого президента Российской Федерации

Организационные детали

Стоимость экскурсии в Ельцин Центре включена в общую стоимость экскурсии, но входной билет оплачивается дополнительно (250 руб. /чел.).

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Площадь 1905 года
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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