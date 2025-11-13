Экскурсия по конному клубу с катанием верхом и в санях
Пообщаться с обитателями конефермы в компании её владелицы и получить яркие эмоции во время катания
На Урале есть место, где лошадей очень любят и ценят. Приезжайте в мой конный клуб в селе Берёзовском (это рядом с Екатеринбургом).
Вместе мы отправимся к конюшням, где вы посмотрите, как ухаживают за лошадьми, пройдёте инструктаж и прокатитесь в седле или на санях. А затем отдохнёте и выпьете чаю в одной из тёплых беседок. Получится отличный вариант семейного досуга!
Общение с животными. Экскурсия начинается со знакомства с лошадьми и изучения техники безопасности. Я расскажу много нового о жизни этих благородных животных, их характере и привычках. Чтобы подружиться с лошадками, вы угостите их лакомством и расчешете.
Познавательная экскурсия. Я перечислю самые известные русские породы лошадей, поделюсь историей разведения орловского рысака и поясню, почему лошади так важны в различных сферах деятельности человека.
Конная прогулка. Пора выходить на маршрут по уральскому лесу! В сопровождении инструктора вы проследуете по тропам, где можно встретить звонких косуль. Освоите азы верховой езды и поймёте наших предков, которые отводили лошадям особое место в повседневной жизни.
А прекрасным завершением экскурсии станет чаепитие в тёплой беседке.
Организационные детали
Начало экскурсии в городе Берёзовском (32 км от Екатеринбурга по Режевскому тракту). Вам нужно будет добраться туда самостоятельно — на своём автомобиле, автобусе или такси
Экскурсия проводится для детей с 6 лет и взрослых
Дети до 16 лет катаются на манеже (открытой площадке), лошадь будет вести за повод один из инструкторов
Взрослые совершают конный выезд в лес в сопровождении инструктора. Защитные каски предоставляются
Вес всадника не должен превышать 100 кг
Чтобы отдохнуть после катания, возьмите с собой перекус. Мы предоставляем тёплую беседку с печкой, микроволновку, чайник и мангал
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Екатеринбурге
Я дипломированный тренер по конному спорту, иппотерапевт. У меня 20+ лет стажа работы в сфере конного туризма. За это время я накопила большой опыт и готова рассказать вам о лошадях так, чтобы они стали вам ближе, роднее и понятнее. Приезжайте в гости, друзья!