Мои заказы

Экскурсия по конному клубу с катанием верхом и в санях

Пообщаться с обитателями конефермы в компании её владелицы и получить яркие эмоции во время катания
На Урале есть место, где лошадей очень любят и ценят. Приезжайте в мой конный клуб в селе Берёзовском (это рядом с Екатеринбургом).

Вместе мы отправимся к конюшням, где вы посмотрите, как ухаживают за лошадьми, пройдёте инструктаж и прокатитесь в седле или на санях. А затем отдохнёте и выпьете чаю в одной из тёплых беседок. Получится отличный вариант семейного досуга!
Экскурсия по конному клубу с катанием верхом и в санях© Ольга
Экскурсия по конному клубу с катанием верхом и в санях© Ольга
Экскурсия по конному клубу с катанием верхом и в санях© Ольга
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя19
ноя20
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Общение с животными. Экскурсия начинается со знакомства с лошадьми и изучения техники безопасности. Я расскажу много нового о жизни этих благородных животных, их характере и привычках. Чтобы подружиться с лошадками, вы угостите их лакомством и расчешете.

Познавательная экскурсия. Я перечислю самые известные русские породы лошадей, поделюсь историей разведения орловского рысака и поясню, почему лошади так важны в различных сферах деятельности человека.

Конная прогулка. Пора выходить на маршрут по уральскому лесу! В сопровождении инструктора вы проследуете по тропам, где можно встретить звонких косуль. Освоите азы верховой езды и поймёте наших предков, которые отводили лошадям особое место в повседневной жизни.

А прекрасным завершением экскурсии станет чаепитие в тёплой беседке.

Организационные детали

  • Начало экскурсии в городе Берёзовском (32 км от Екатеринбурга по Режевскому тракту). Вам нужно будет добраться туда самостоятельно — на своём автомобиле, автобусе или такси
  • Экскурсия проводится для детей с 6 лет и взрослых
  • Дети до 16 лет катаются на манеже (открытой площадке), лошадь будет вести за повод один из инструкторов
  • Взрослые совершают конный выезд в лес в сопровождении инструктора. Защитные каски предоставляются
  • Вес всадника не должен превышать 100 кг
  • Чтобы отдохнуть после катания, возьмите с собой перекус. Мы предоставляем тёплую беседку с печкой, микроволновку, чайник и мангал

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В городе Берёзовский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Екатеринбурге
Я дипломированный тренер по конному спорту, иппотерапевт. У меня 20+ лет стажа работы в сфере конного туризма. За это время я накопила большой опыт и готова рассказать вам о лошадях так, чтобы они стали вам ближе, роднее и понятнее. Приезжайте в гости, друзья!
Задать вопрос

Входит в следующие категории Екатеринбурга

Похожие экскурсии из Екатеринбурга

Комфортное знакомство с Екатеринбургом: 300 лет за 3 часа
На машине
3 часа
94 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Историческое путешествие по Екатеринбургу на премиум-кроссовере
Проведите 3 часа в Екатеринбурге, узнавая его многослойную историю и наслаждаясь архитектурными шедеврами. Лёгкость и позитив гарантированы
13 ноя в 09:30
14 ноя в 09:00
9600 ₽ за всё до 4 чел.
Яхтенная «кругосветка» по Верх-Исетскому пруду
2 часа
98 отзывов
Водная прогулка
Яхтенная «кругосветка» по Верх-Исетскому пруду
Увидеть острова и Екатеринбург с необычного ракурса c профессиональным гидом-капитаном
Начало: В Яхт-клубе Екатеринбурга
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
14 500 ₽ за всё до 4 чел.
Екатеринбург - столица стрит-арта
Пешая
2.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Екатеринбург - столица стрит-арта: индивидуальная экскурсия
Окунитесь в мир уличного искусства Екатеринбурга! Прогулка по центру города с рассказами о местных арт-фестивалях и работах известных художников
Начало: В центре города
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
5600 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Екатеринбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Екатеринбурге