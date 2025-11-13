На Урале есть место, где лошадей очень любят и ценят. Приезжайте в мой конный клуб в селе Берёзовском (это рядом с Екатеринбургом). Вместе мы отправимся к конюшням, где вы посмотрите, как ухаживают за лошадьми, пройдёте инструктаж и прокатитесь в седле или на санях. А затем отдохнёте и выпьете чаю в одной из тёплых беседок. Получится отличный вариант семейного досуга!

от 5000 ₽ за 1–2 человек или 2500 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Общение с животными. Экскурсия начинается со знакомства с лошадьми и изучения техники безопасности. Я расскажу много нового о жизни этих благородных животных, их характере и привычках. Чтобы подружиться с лошадками, вы угостите их лакомством и расчешете.

Познавательная экскурсия. Я перечислю самые известные русские породы лошадей, поделюсь историей разведения орловского рысака и поясню, почему лошади так важны в различных сферах деятельности человека.

Конная прогулка. Пора выходить на маршрут по уральскому лесу! В сопровождении инструктора вы проследуете по тропам, где можно встретить звонких косуль. Освоите азы верховой езды и поймёте наших предков, которые отводили лошадям особое место в повседневной жизни.

А прекрасным завершением экскурсии станет чаепитие в тёплой беседке.

Организационные детали