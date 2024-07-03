Отличная экскурсия!! Интересный рассказ про город и его известных жителей и основателей.

Маршрут изменили как мне было интересно.

Ну и шикарный Hyundai Palisade и забрал экскурсовод меня из гостиницы и до аэропорта довез. И вместо 3 часов получилось 5. Дождик нам не помешал, да и зонтики были предусмотрены в машине. Всё супер. Однозначно рекомендую!!!!