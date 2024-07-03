За 3 часа я покажу вам мой Екатеринбург — город с многослойной историей и неповторимой аурой.
Без формализма, но с лёгкостью и позитивом мы прокатимся по его улицам и погрузимся в невероятный калейдоскоп времён, событий, архитектурных стилей, ярких характеров и человеческих судеб.
Без формализма, но с лёгкостью и позитивом мы прокатимся по его улицам и погрузимся в невероятный калейдоскоп времён, событий, архитектурных стилей, ярких характеров и человеческих судеб.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы раскрутим спираль истории от самого сердца Екатеринбурга — Плотинки — и охватим центральную часть города, в которой расположены все его знаковые достопримечательности.
Вы увидите
- Современные небоскрёбы и пролетарские дома-коммуны
- Храм на Крови и площадь Народной Мести
- Ново-Тихвинский женский монастырь и «Ельцин Центр»
- Здания главного университета Урала и штаба Центрального военного округа
- Городскую ратушу и самый большой торговый центр
- Памятники архитектуры 17-19 веков и ультрасовременные здания от ведущих мировых архитекторов
Вы узнаете
- Как Урал стал опорным краем державы, а Екатеринбург — опорным градом Урала
- Как складывались судьбы знаменитых промышленников-меценатов, партийных и государственных деятелей
- Почему советский период стал сильнейшим толчком к развитию города
- Чем привлекателен современный Екатеринбург, каковы его сильные и слабые стороны
А также
- Разрешено ли в Екатеринбурге жить в косых домах и на мельницах
- Как на Урале сложилась судьба родственников Ленина
- Где можно было заработать на дом Севастьянова
- Что общего у Льва Ивановича Брусницына с Джимом Скукумом, а у Кати Богдановой с вождём Монтесумой
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проводится на просторном кроссовере премиум-класса
- Предусмотрены кратковременные выходы для осмотра объектов
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Екатеринбурге
Добрый день! Я родился в Свердловске. Всю жизнь прожил на Урале. Увлечен темой Романовых, наследием «лихих 90х» и конечно прошлым и настоящим нашего уникального региона – бездонной темой, которая не перестает удивлять с каждым новым днём. Являюсь аттестованным гидом. Экскурсии для меня – возможность поделиться массой интересных фактов с другими людьми, новые знакомства и радость человеческого общения.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Александра
3 июля 2024
Была очень увлекательная поездка по городу. В комфортных условиях. А самое важное с интересными рассказами!
А
Андрей
2 июля 2024
Отличная экскурсия!! Интересный рассказ про город и его известных жителей и основателей.
Маршрут изменили как мне было интересно.
Ну и шикарный Hyundai Palisade и забрал экскурсовод меня из гостиницы и до аэропорта довез. И вместо 3 часов получилось 5. Дождик нам не помешал, да и зонтики были предусмотрены в машине. Всё супер. Однозначно рекомендую!!!!
Маршрут изменили как мне было интересно.
Ну и шикарный Hyundai Palisade и забрал экскурсовод меня из гостиницы и до аэропорта довез. И вместо 3 часов получилось 5. Дождик нам не помешал, да и зонтики были предусмотрены в машине. Всё супер. Однозначно рекомендую!!!!
С
Светлана
30 июня 2024
Добрый день! Благодарю гида Максима за увлекательную экскурсию! Честно, время пролетело как мгновение, и очень не хотелось завершения экскурсии. Я узнала много интересного о городе Екатеринбурге, хотя и живу здесь всю жизнь! Рекомендую! И, однозначно, пойду ещё!
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