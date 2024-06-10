Мастер-классы для детей – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Мастер-классы для детей» в Екатеринбурге, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Мастер-класс за гончарным кругом в Екатеринбурге
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс за гончарным кругом в Екатеринбурге
Забыть о городской суете, поработать с глиной и создать два изделия в мини-группе
Начало: на ул. Циолковского (центр Екатеринбурга)
2 800 за человека
Мастер-класс по рисованию в Екатеринбурге (мини-группа)
Мини-группа
2.5 часа
Мастер-класс по рисованию в Екатеринбурге (мини-группа)
Написать картину маслом под руководством опытного художника
Начало: в центре города на улице Луначарского
Расписание: в понедельник и четверг в 13:00 и 18:00
10 июня в 13:00
13 июня в 18:00
2 500 за человека
Мастер-класс по изготовлению ароматических свечей в Екатеринбурге
Мини-группа
1 час
Мастер-класс по изготовлению ароматических свечей в Екатеринбурге
Создать авторскую свечу из натурального воска и подарить себе тепло (в мини-группе)
Начало: В центре города на улице Луначарского
Расписание: во вторник в 17:00, в среду в 14:00 и 19:00, в пятницу в 13:00 и 19:00, в воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
11 июня в 17:00
1 900 за человека
Мастер-класс по созданию посоха дождя
Мини-группа
4 часа
Мастер-класс по созданию посоха дождя
Сотворить музыкальный инструмент-оберег в уютной экомастерской (в группе)
Начало: у метро «Чкаловская»
Расписание: в среду в 15:00, в пятницу в 11:00
12 июня в 15:00
14 июня в 11:00
1 800 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Мастер-классы для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Мастер-класс за гончарным кругом в Екатеринбурге
  2. Мастер-класс по рисованию в Екатеринбурге (мини-группа)
  3. Мастер-класс по изготовлению ароматических свечей в Екатеринбурге
  4. Мастер-класс по созданию посоха дождя
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Храм на Крови
  3. Дом Севастьянова
  4. Ельцин Центр
  5. Набережная
  6. Ганина яма
  7. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  8. Уралмаш
  9. Городок чекистов
  10. Плотинка
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Мастер-классы для детей" можно забронировать 4 экскурсии от 1 800 до 2 800.
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