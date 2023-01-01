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Экскурсия в природный комплекс Азов-гора

Елена Д.
Елена Д. – Гид из Екатеринбурга
Откуда в одном из промышленных центров, среди безмолвных скал, взяться волшебству? Вы получите ответ, побывав на родине бажовских сказов.

Вместе со мной вы проникнетесь красотой уральской природы, окажетесь на Азов-горе — самой высокой в окрестностях, и познакомитесь с историей 📖 края и его преданиями.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🚗На автомобиле
  • 🚌На автобусе
  • 🧘На выходные
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🖼Музеи
  • В горы
  • 🕐Длительность 5.5 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 600 ₽ за экскурсию

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Экскурсия в природный комплекс Азов-гора
Экскурсия в природный комплекс Азов-гора

Что вы увидите

  • Природный комлекс малой и Большой Азов-горы
  • Краеведческий музей города Полевской или музей «Северская домна» (по желанию)
Уникальный природный комплекс (Большая, Малая Азова). В 8 км. от г. Полевской находится один из самых популярных и загадочных объектов на Юго-западе Свердловской области Азов-гора. Экскурсионная программа:Много легенд и сказаний связано с этой горой, с ее названием. Истории 📖, описанные уральским писателем П. П. Бажовым. Народные сказания, услышанные им в детстве, в этих местах легли в основу всемирно известной книги «Малахитовая шкатулка». Туристов встретит Хозяйка медной горы ⛰️, нарисованная на каменной двери в свою сокровищницу. А может, быть кто-то произнесет «дорогое имечко» и ему приоткроется дверь к богатствам Урал-Батыра.
Вместе с экскурсоводом вы прогуляетесь 👣 по нескольким скальным массивам. Важная информация:• Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
  • Возможно организовать трансферт из Екатеринбурга (стоимость оплачивается отдельно). По дороге услышите интересную путевую информацию о П. П. Бажове и его сказах, об истории городского округа Полевской, горнодобывающего дела на Урале, династии заводчиков Турчаниновых;
  • По желанию можно включить в поездку посещение краеведческого музея г. Полевской или Музея «Северская Домна» — единственный в Европе промышленный комплекс середины XIX века, находящийся под охраной ЮНЕСКО.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Трансфер из Екатеринбурга- 70 км. (оплачивается дополнительно, в зависимости от количества туристов)
  • Организую трансферт на личном автомобиле (до 4 пассажиров)
  • Входные билеты в музеи.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Экскурсия в природный комплекс Азов-гора
Экскурсия в природный комплекс Азов-гора
Экскурсия в природный комплекс Азов-гора
Экскурсия в природный комплекс Азов-гора

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Д.
Елена Д.
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