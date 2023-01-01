Уникальный природный комплекс (Большая, Малая Азова). В 8 км. от г. Полевской находится один из самых популярных и загадочных объектов на Юго-западе Свердловской области Азов-гора. Экскурсионная программа:Много легенд и сказаний связано с этой горой, с ее названием. Истории 📖, описанные уральским писателем П. П. Бажовым. Народные сказания, услышанные им в детстве, в этих местах легли в основу всемирно известной книги «Малахитовая шкатулка». Туристов встретит Хозяйка медной горы ⛰️, нарисованная на каменной двери в свою сокровищницу. А может, быть кто-то произнесет «дорогое имечко» и ему приоткроется дверь к богатствам Урал-Батыра.

Вместе с экскурсоводом вы прогуляетесь 👣 по нескольким скальным массивам. Важная информация:• Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде;