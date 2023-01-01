Краеведческий музей города Полевской или музей «Северская домна» (по желанию)
Уникальный природный комплекс (Большая, Малая Азова). В 8 км. от г. Полевской находится один из самых популярных и загадочных объектов на Юго-западе Свердловской области Азов-гора. Экскурсионная программа:Много легенд и сказаний связано с этой горой, с ее названием. Истории 📖, описанные уральским писателем П. П. Бажовым. Народные сказания, услышанные им в детстве, в этих местах легли в основу всемирно известной книги «Малахитовая шкатулка». Туристов встретит Хозяйка медной горы ⛰️, нарисованная на каменной двери в свою сокровищницу. А может, быть кто-то произнесет «дорогое имечко» и ему приоткроется дверь к богатствам Урал-Батыра.
Вместе с экскурсоводом вы прогуляетесь 👣 по нескольким скальным массивам. Важная информация:• Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
Возможно организовать трансферт из Екатеринбурга (стоимость оплачивается отдельно). По дороге услышите интересную путевую информацию о П. П. Бажове и его сказах, об истории городского округа Полевской, горнодобывающего дела на Урале, династии заводчиков Турчаниновых;
По желанию можно включить в поездку посещение краеведческого музея г. Полевской или Музея «Северская Домна» — единственный в Европе промышленный комплекс середины XIX века, находящийся под охраной ЮНЕСКО.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Трансфер из Екатеринбурга- 70 км. (оплачивается дополнительно, в зависимости от количества туристов)
Организую трансферт на личном автомобиле (до 4 пассажиров)
Входные билеты в музеи.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.