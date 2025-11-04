Суровая красота уральской природы и удивительные сказы Бажова
Погрузитесь в атмосферу уральских легенд и вдохните свежий воздух Златоуста! Вы пройдёте по тропам сказов и прокатитесь на горном трамвае.
Узнаете, как маленькое поселение стало оружейной столицей Урала и как Бажов собирал сказания среди горняков и мастеров. И окажетесь там, где можно в полной мере прочувствовать мощь уральской природы.
5
1 отзыв
Описание экскурсии
7:00–10:30 — дорога из Екатеринбурга в Златоуст
По пути — истории о Златоусте, его оружейной славе и легендах Урала.
10:30–12:00 — горный парк имени Бажова
Скульптуры героев сказов, уютные аллеи, виды на горы и ощущение, что вот-вот из-за камня выглянет Хозяйка Медной горы. Это место, где фантазии Бажова оживают в камне и металле.
12:00–13:00 — поездка на горном трамвае
Златоустовский трамвай — один из самых высокогорных в России. Проехав по его маршруту, вы увидите город с нового ракурса.
13:00–14:00 — Музей оружия
Вы познакомитесь с искусством златоустовской гравюры на стали. Увидите клинки — произведения искусства — и узнаете секреты мастерства, которое передаётся веками.
14:00–15:00 — обед (по желанию)
Вкусная домашняя кухня Урала — сытно, душевно и с местным колоритом.
15:00–17:30 — гора Семибратка или Каменная река (на выбор)
Гора Семибратка — зубчатые останцы с впечатляющими видами на окрестности. Лёгкий подъём, чистый воздух и яркие фото.
Каменная река в национальном парке Таганай — гигантский поток камней длиной более 6 км, уникальный природный феномен.
17:30–21:00 — возвращение в Екатеринбург
Организационные детали
Едем на автомобиле Kia, Haval, Hyundai, Chery или аналогичном по комфортабельности
Интересно будет взрослым и детям от 10 лет
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
билет в Музей оружия — 300 ₽ за чел.
билет в парк Таганай — 250 ₽ за чел.
обед — по меню
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Наталья — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Провели экскурсии для 306 туристов
Я с Урала, но большую часть времени я провожу в других странах, путешествуя. В туризме с 2017 года. Работала гидом и инструктором на сплавах, организатором туров и турагентом.
Сейчас — собственник
одной из ведущих компаний туров на Урале. Умею быстро принимать решения и решать вопросы в нестандартных ситуациях, сохраняя нервы путешественника.
Считаю, что главное в путешествиях — это эмоции. Вы никогда не будете вспоминать, в каком году был построен тот или иной храм, но точно вспомните, как провожали закат на горе с кружкой чая. Наша цель — помочь людям стать свободнее и счастливее с помощью путешествий. Наши постоянные путешественники говорят, что у нас комфортная и дружелюбная атмосфера, всегда чётко продуманная и интересная программа и адекватные цены.
Я и мои коллеги всем сердцем любим свою работу)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
5
1
Анастасия
4 ноя 2025
Прекрасный маршрут, прекрасный гид Андрей, который любит эти края и пытается передать эту любовь всем. Если вы, как и я, ни разу не слышали про Златоуст, он вас приятно удивит. Не сколько город, сколько красота природы, которая его окружает. Поездка выдалась на 10/10. Очень рекомендую