Погрузитесь в атмосферу уральских легенд и вдохните свежий воздух Златоуста! Вы пройдёте по тропам сказов и прокатитесь на горном трамвае. Узнаете, как маленькое поселение стало оружейной столицей Урала и как Бажов собирал сказания среди горняков и мастеров. И окажетесь там, где можно в полной мере прочувствовать мощь уральской природы.

Описание экскурсии

7:00–10:30 — дорога из Екатеринбурга в Златоуст

По пути — истории о Златоусте, его оружейной славе и легендах Урала.

10:30–12:00 — горный парк имени Бажова

Скульптуры героев сказов, уютные аллеи, виды на горы и ощущение, что вот-вот из-за камня выглянет Хозяйка Медной горы. Это место, где фантазии Бажова оживают в камне и металле.

12:00–13:00 — поездка на горном трамвае

Златоустовский трамвай — один из самых высокогорных в России. Проехав по его маршруту, вы увидите город с нового ракурса.

13:00–14:00 — Музей оружия

Вы познакомитесь с искусством златоустовской гравюры на стали. Увидите клинки — произведения искусства — и узнаете секреты мастерства, которое передаётся веками.

14:00–15:00 — обед (по желанию)

Вкусная домашняя кухня Урала — сытно, душевно и с местным колоритом.

15:00–17:30 — гора Семибратка или Каменная река (на выбор)

Гора Семибратка — зубчатые останцы с впечатляющими видами на окрестности. Лёгкий подъём, чистый воздух и яркие фото.

Каменная река в национальном парке Таганай — гигантский поток камней длиной более 6 км, уникальный природный феномен.

17:30–21:00 — возвращение в Екатеринбург

Организационные детали

Едем на автомобиле Kia, Haval, Hyundai, Chery или аналогичном по комфортабельности

Интересно будет взрослым и детям от 10 лет

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

