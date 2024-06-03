Экскурсии к горам Екатеринбурга

Найдено 17 экскурсий в категории «Горы» в Екатеринбурге, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Восхождение на Азов-гору круглый год
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
17 отзывов
Восхождение на Азов-гору: приключение в Екатеринбурге
Покорите Азов-гору и насладитесь восхитительными пейзажами Урала, погрузитесь в мир уральских легенд
Начало: У вашего отеля
«Мы совершим несложный подъем на Азов-гору с набором высоты около 150 метров»
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
11 000 за всё до 3 чел.
Джип-тур «Соколиный камень и Чертово городище»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
88 отзывов
Джип-тур «Соколиный камень и Чертово городище»
Погрузитесь в удивительный мир уральской природы, исследуя гранитные скалы и наслаждаясь живописными видами. Подходит для всей семьи
Начало: По договоренности
«Подниметесь на его вершину по деревянной лестнице и полюбуетесь окружающими панорамами: горами, лесами и озерами»
15 июня в 09:30
22 июня в 09:30
10 700 за всё до 4 чел.
Треккинг к скалам Чертова городища
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
50 отзывов
Индивидуальная экскурсия: треккинг к загадочным скалам Чертова городища в Екатеринбурге
Откройте для себя загадочный мир Чертова городища! Пройдите по тропам, осмотрите мегалиты и сейды, узнайте легенды древних народов Урала
Начало: В поселке Исеть
«Подняться на вершину горы Мотаихи»
27 июня в 09:00
3 июля в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Аракуль: путешествие к шихану и озеру
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
19 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Аракуль - шихан и озеро
Погрузитесь в атмосферу Урала, поднимитесь на шихан Аракуль и насладитесь видами. Уникальные каменные чаши, древние отпечатки и отдых у озера ждут вас
Начало: Возле Цирка
«Мы поднимемся на самую высокую точку Аракульского шихана, вершину Чемберлен (80 метров): здесь вам откроется вид на бескрайние зеленые горы Южного Урала, украшенные россыпью озер»
28 июня в 09:00
1 июля в 09:00
12 900 за всё до 4 чел.
Из Екатеринбурга - к загадочной Азов-горе
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из Екатеринбурга - к загадочной Азов-горе
Туда, где оживают в камне сказы Бажова, - в гости к Хозяйке Медной горы и Даниле-мастеру
«Вы будете очарованы красотой Уральских гор и скальных останцев, напоминающих битвы окаменевших титанов»
Завтра в 09:00
11 июня в 08:00
13 340 за всё до 4 чел.
На Марс и обратно - за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
На Марс и обратно - за один день: Уральский Марс и порог Ревун
Техногенные пейзажи могут быть невероятно красивыми. Карьеры под Богдановичем - словно другая планета. Погуляем по дюнам, сделаем фото на фоне красных водоёмов
«В нашем путешествии будет много историй и рассказов об Урале, зарождении Уральских гор и уральской идентичности»
9 июля в 09:00
25 июля в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
13 отзывов
Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
Полюбоваться фантастической природой Свердловской области и услышать интересные истории
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите, как спокойная на других участках река Исеть превращается здесь в бурный горный поток»
22 июня в 09:00
23 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по следам Мамина-Сибиряка: Екатеринбург, Висим, гора Белая
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Большое путешествие по следам Мамина-Сибиряка: Екатеринбург, Висим, гора Белая
Отправиться на малую родину писателя-сказочника за настоящим уральским колоритом
Начало: В районе метро «Уралмаш»
«Далее нас ждёт путешествие в горы, где вы насладитесь красотой уральской природы»
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
Треккинг на высоте 591 метр и спуск в мраморную пещеру
«Гора Сугомак — одно из популярных мест челябинской области, с вершины (591 метр над землёй) открываются потрясающие виды на окрестные города, хребты и озёра»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Стражи Азов-горы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Стражи Азов-горы
Попасть во владения Хозяйки Медной горы, послушать уральские легенды и увидеть Северскую домну
Начало: в месте вашего проживания
«Город-завод Полевской и Азов-гора»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
13 500 за всё до 3 чел.
По границе Европы и Азии - запад и восток
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
По границе Европы и Азии - запад и восток
Начало: Г. Екатеринбург
«Что вас ожидает: Уральские горы — пограничная территория двух частей света Эти места необыкновенны и своей природной составляющей и историей развития»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
7 000 за всё до 3 чел.
Горы в городе. Новый тур маршрут
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Горы в городе. Новый тур маршрут
Начало: Г. Дегтярск Свердловской обл., ул. Советская д. 33
«Что вас ожидает: Гора Лабаз Погрузимся в историю и природу, обойдем подножье горы Лабаз, ознакомимся с интересными местами и красивыми пейзажами»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
3 000 за всё до 5 чел.
По сакральным местам Азов горы
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Путешествие по сакральным местам Азов горы: духовное пробуждение
Погрузитесь в магию Уральских гор, открывая секреты «Золотого Полоза» и Хранителей Вечности в индивидуальной экскурсии
Начало: Город Полевской ул Володарского дом 72 автостанция
«Что вас ожидает: Духовное пробуждение Проведу вас по сакральным местам Азов горы, мы поднимемся на высоту 589м над уровнем моря»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 10 чел.
Что хранит под лапой Исетский Сфинкс и неужели на Урале есть Пирамиды?
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
Что хранит под лапой Исетский Сфинкс и неужели на Урале есть Пирамиды?
Начало: По договорённости с гидом
«в высоту и находились в расщелинах гор»
Сегодня в 13:00
10 июня в 09:00
9 600 за всё до 10 чел.
На гору Шунут - на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
На гору Шунут - на внедорожнике
Доехать до вершины скального хребта и пройти туристическими тропами к святому источнику
«Поднявшись на Шунут, главную вершину Коноваловского увала, мы увидим настоящий суровый Урал: гряда гор и бескрайняя тайга»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 25 000 за всё до 5 чел.
Путешествие в Уральскую Швейцарию: день для души
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Уральскую Швейцарию: день для души
Открыть вдохновляющие виды, отведать блюда из форели, посетить храм и загадать желание на горе Любви
20 июня в 08:00
22 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Форелевая ферма, гора Любви и Аракаевские долины
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Форелевая ферма, гора Любви и Аракаевские долины
Посетить семейное экохозяйство и открыть природные красоты уральской Швейцарии
Начало: в центре города
«Гора Любви и Аракаевские долины»
28 июня в 09:00
5 июля в 09:00
10 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    3 июня 2024
    Восхождение на Азов-гору круглый год
    Очень интересная экскурсия с приятным экскурсоводом, увлеченным своим делом. Попутно с историей екб, рассказал о легендах уральских гор, о природе,
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    цветах, растениях и скалах. Учитывал наши пожелания, давал отдохнуть и пофоткать виды и растения. Мы получили огромное удовольствие от поездки, узнали много интесного и пообщались с замечательным человеком.

  • А
    Александр
    31 мая 2024
    Джип-тур «Соколиный камень и Чертово городище»
    Роман отличный гид и водитель. Тур был очень интересным и несмотря на бездорожье очень комфортным. Пешком ходить практически не пришлось. Очень рекомендую.
  • К
    Кристина
    29 мая 2024
    На Марс и обратно - за один день
    Были с друзьями на экскурсии у Юрия по уральскому марсу, на скале в Каменске-Уральском и у порога Ревун. Сама экскурсия
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    была просто супер, все соответствует описанию. Юрий тоже отличный экскурсовод: интересно и подробно все рассказал, подстроился под наш ритм, график и юмор. Очень комфортный и приятный экскурсовод. Точно поедем с ним куда-то еще!

    Были с друзьями на экскурсии у Юрия по уральскому марсу, на скале в Каменске-Уральском и уБыли с друзьями на экскурсии у Юрия по уральскому марсу, на скале в Каменске-Уральском и уБыли с друзьями на экскурсии у Юрия по уральскому марсу, на скале в Каменске-Уральском и уБыли с друзьями на экскурсии у Юрия по уральскому марсу, на скале в Каменске-Уральском и уБыли с друзьями на экскурсии у Юрия по уральскому марсу, на скале в Каменске-Уральском и у
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    На Марс и обратно - за один день
    Чудесная поездка. Прекрасный гид (он же водитель) Юрий! Офигенные виды самого "Марса"! Ревун, скалы, придорожное кафе с ооочень недорогой едой "как дома" - все сложилось! Очень довольны и всем рекомендуем к обязательному посещению! Юрию отдельное спасибо!!!
  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Стражи Азов-горы
    Хороший маршрут, чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться природой Урала и узнать больше об истории Уральских гор. Мы поднялись на Азов гору, с которой открывается невероятная панорама на окрестности. Сам подъем оказался достаточно комфортным, даже для неподготовленного человека
    Хороший маршрут, чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться природой Урала и узнать больше об историиХороший маршрут, чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться природой Урала и узнать больше об историиХороший маршрут, чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться природой Урала и узнать больше об истории
  • Л
    Людмила
    28 мая 2024
    На Марс и обратно - за один день
    Благодаря Трипстеру узнали,что на Урале есть свой "Марс". Выбрали это путешествие (иначе и не назовешь) и нисколько не пожалели! Юрий превосходный
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    рассказчик,влюблённый в свой край! Настоящий гид и экскурсовод! Он показал нам места,где время само останавливается,где можно дышать полной грудью! Очень восхитили и впечатлили все те места,которые есть в описание. Нельзя найти слова,которые могли бы дать точное описание- лучше один раз увидеть,чем сто раз услышать! Теперь на вопрос:" Есть ли жизнь на Марсе?"Я отвечу, что однозначно есть!))) P.S. Юрий ещё очень хороший фотограф;) Смог выбрать правильные ракурсы и фотографии получились волшебные,пусть и сделаны просто на телефон;)))

    Благодаря Трипстеру узнали,что на Урале есть свой "Марс". Выбрали это путешествие (иначе и не назовешь) и нисколько не пожалели!Благодаря Трипстеру узнали,что на Урале есть свой "Марс". Выбрали это путешествие (иначе и не назовешь) и нисколько не пожалели!Благодаря Трипстеру узнали,что на Урале есть свой "Марс". Выбрали это путешествие (иначе и не назовешь) и нисколько не пожалели!Благодаря Трипстеру узнали,что на Урале есть свой "Марс". Выбрали это путешествие (иначе и не назовешь) и нисколько не пожалели!Благодаря Трипстеру узнали,что на Урале есть свой "Марс". Выбрали это путешествие (иначе и не назовешь) и нисколько не пожалели!Благодаря Трипстеру узнали,что на Урале есть свой "Марс". Выбрали это путешествие (иначе и не назовешь) и нисколько не пожалели!
  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Джип-тур «Соколиный камень и Чертово городище»
    Отличная экскурсия и организация тура
  • Д
    Дарья
    27 мая 2024
    Аракуль: путешествие к шихану и озеру
    Экскурсия очень понравилась, масса впечатлений. Всё просто замечательно. Красивые места и работа гида очень порадовала.
  • О
    Оксана
    26 мая 2024
    Аракуль: путешествие к шихану и озеру
    Для тех, кто начинает свое знакомство с природой Екатеринбурга, обязательно нужно посетить визитные карточки города- это Аракульские шиханы, Уральский Марс,
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    Смолинские пещеры и порог Ревун на реке Исеть. С гидом Ольгой узнала много интересных фактов о достопримечательностях и природных чудес Свердловской области, полазили в пещерах. Нам очень повезло с погодой, поэтому еще понаблюдали за тренировками каякеров и сплавщиков на реке Исеть. Выдали карту туриста, теперь и я собираю наклейки))) давно была подписана на группу "Доски и лыжи" и вот наконец-то познакомилась с ребятами. Вы молодцы! Обязательно вернусь в Екатеринбург за новыми впечатлениями!

    Для тех, кто начинает свое знакомство с природой Екатеринбурга, обязательно нужно посетить визитные карточки города- этоДля тех, кто начинает свое знакомство с природой Екатеринбурга, обязательно нужно посетить визитные карточки города- этоДля тех, кто начинает свое знакомство с природой Екатеринбурга, обязательно нужно посетить визитные карточки города- этоДля тех, кто начинает свое знакомство с природой Екатеринбурга, обязательно нужно посетить визитные карточки города- этоДля тех, кто начинает свое знакомство с природой Екатеринбурга, обязательно нужно посетить визитные карточки города- этоДля тех, кто начинает свое знакомство с природой Екатеринбурга, обязательно нужно посетить визитные карточки города- этоДля тех, кто начинает свое знакомство с природой Екатеринбурга, обязательно нужно посетить визитные карточки города- это
  • О
    Оксана
    26 мая 2024
    Аракуль: путешествие к шихану и озеру
    Всем рекомендую посетить это чудесное место. Аракульские Шиханы не могут оставить равнодушными. Повезло с гидом и погодой)
    Всем рекомендую посетить это чудесное место. Аракульские Шиханы не могут оставить равнодушнымиВсем рекомендую посетить это чудесное место. Аракульские Шиханы не могут оставить равнодушнымиВсем рекомендую посетить это чудесное место. Аракульские Шиханы не могут оставить равнодушнымиВсем рекомендую посетить это чудесное место. Аракульские Шиханы не могут оставить равнодушнымиВсем рекомендую посетить это чудесное место. Аракульские Шиханы не могут оставить равнодушными

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Горы»

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  1. Восхождение на Азов-гору круглый год
  2. Джип-тур «Соколиный камень и Чертово городище»
  3. Треккинг к скалам Чертова городища
  4. Аракуль: путешествие к шихану и озеру
  5. Из Екатеринбурга - к загадочной Азов-горе
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