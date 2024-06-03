1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Восхождение на Азов-гору: приключение в Екатеринбурге
Покорите Азов-гору и насладитесь восхитительными пейзажами Урала, погрузитесь в мир уральских легенд
Начало: У вашего отеля
«Мы совершим несложный подъем на Азов-гору с набором высоты около 150 метров»
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Джип-тур «Соколиный камень и Чертово городище»
Погрузитесь в удивительный мир уральской природы, исследуя гранитные скалы и наслаждаясь живописными видами. Подходит для всей семьи
Начало: По договоренности
«Подниметесь на его вершину по деревянной лестнице и полюбуетесь окружающими панорамами: горами, лесами и озерами»
15 июня в 09:30
22 июня в 09:30
10 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия: треккинг к загадочным скалам Чертова городища в Екатеринбурге
Откройте для себя загадочный мир Чертова городища! Пройдите по тропам, осмотрите мегалиты и сейды, узнайте легенды древних народов Урала
Начало: В поселке Исеть
«Подняться на вершину горы Мотаихи»
27 июня в 09:00
3 июля в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: Аракуль - шихан и озеро
Погрузитесь в атмосферу Урала, поднимитесь на шихан Аракуль и насладитесь видами. Уникальные каменные чаши, древние отпечатки и отдых у озера ждут вас
Начало: Возле Цирка
«Мы поднимемся на самую высокую точку Аракульского шихана, вершину Чемберлен (80 метров): здесь вам откроется вид на бескрайние зеленые горы Южного Урала, украшенные россыпью озер»
28 июня в 09:00
1 июля в 09:00
12 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Екатеринбурга - к загадочной Азов-горе
Туда, где оживают в камне сказы Бажова, - в гости к Хозяйке Медной горы и Даниле-мастеру
«Вы будете очарованы красотой Уральских гор и скальных останцев, напоминающих битвы окаменевших титанов»
Завтра в 09:00
11 июня в 08:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
На Марс и обратно - за один день: Уральский Марс и порог Ревун
Техногенные пейзажи могут быть невероятно красивыми. Карьеры под Богдановичем - словно другая планета. Погуляем по дюнам, сделаем фото на фоне красных водоёмов
«В нашем путешествии будет много историй и рассказов об Урале, зарождении Уральских гор и уральской идентичности»
9 июля в 09:00
25 июля в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
Полюбоваться фантастической природой Свердловской области и услышать интересные истории
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите, как спокойная на других участках река Исеть превращается здесь в бурный горный поток»
22 июня в 09:00
23 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Большое путешествие по следам Мамина-Сибиряка: Екатеринбург, Висим, гора Белая
Отправиться на малую родину писателя-сказочника за настоящим уральским колоритом
Начало: В районе метро «Уралмаш»
«Далее нас ждёт путешествие в горы, где вы насладитесь красотой уральской природы»
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
Треккинг на высоте 591 метр и спуск в мраморную пещеру
«Гора Сугомак — одно из популярных мест челябинской области, с вершины (591 метр над землёй) открываются потрясающие виды на окрестные города, хребты и озёра»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Стражи Азов-горы
Попасть во владения Хозяйки Медной горы, послушать уральские легенды и увидеть Северскую домну
Начало: в месте вашего проживания
«Город-завод Полевской и Азов-гора»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
По границе Европы и Азии - запад и восток
Начало: Г. Екатеринбург
«Что вас ожидает: Уральские горы — пограничная территория двух частей света Эти места необыкновенны и своей природной составляющей и историей развития»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Горы в городе. Новый тур маршрут
Начало: Г. Дегтярск Свердловской обл., ул. Советская д. 33
«Что вас ожидает: Гора Лабаз Погрузимся в историю и природу, обойдем подножье горы Лабаз, ознакомимся с интересными местами и красивыми пейзажами»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по сакральным местам Азов горы: духовное пробуждение
Погрузитесь в магию Уральских гор, открывая секреты «Золотого Полоза» и Хранителей Вечности в индивидуальной экскурсии
Начало: Город Полевской ул Володарского дом 72 автостанция
«Что вас ожидает: Духовное пробуждение Проведу вас по сакральным местам Азов горы, мы поднимемся на высоту 589м над уровнем моря»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Что хранит под лапой Исетский Сфинкс и неужели на Урале есть Пирамиды?
Начало: По договорённости с гидом
«в высоту и находились в расщелинах гор»
Сегодня в 13:00
10 июня в 09:00
9 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
На гору Шунут - на внедорожнике
Доехать до вершины скального хребта и пройти туристическими тропами к святому источнику
«Поднявшись на Шунут, главную вершину Коноваловского увала, мы увидим настоящий суровый Урал: гряда гор и бескрайняя тайга»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 25 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Уральскую Швейцарию: день для души
Открыть вдохновляющие виды, отведать блюда из форели, посетить храм и загадать желание на горе Любви
20 июня в 08:00
22 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Форелевая ферма, гора Любви и Аракаевские долины
Посетить семейное экохозяйство и открыть природные красоты уральской Швейцарии
Начало: в центре города
«Гора Любви и Аракаевские долины»
28 июня в 09:00
5 июля в 09:00
10 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий3 июня 2024Очень интересная экскурсия с приятным экскурсоводом, увлеченным своим делом. Попутно с историей екб, рассказал о легендах уральских гор, о природе,
- ААлександр31 мая 2024Роман отличный гид и водитель. Тур был очень интересным и несмотря на бездорожье очень комфортным. Пешком ходить практически не пришлось. Очень рекомендую.
- ККристина29 мая 2024Были с друзьями на экскурсии у Юрия по уральскому марсу, на скале в Каменске-Уральском и у порога Ревун. Сама экскурсия
- ЕЕлена29 мая 2024Чудесная поездка. Прекрасный гид (он же водитель) Юрий! Офигенные виды самого "Марса"! Ревун, скалы, придорожное кафе с ооочень недорогой едой "как дома" - все сложилось! Очень довольны и всем рекомендуем к обязательному посещению! Юрию отдельное спасибо!!!
- ЕЕкатерина29 мая 2024Хороший маршрут, чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться природой Урала и узнать больше об истории Уральских гор. Мы поднялись на Азов гору, с которой открывается невероятная панорама на окрестности. Сам подъем оказался достаточно комфортным, даже для неподготовленного человека
- ЛЛюдмила28 мая 2024Благодаря Трипстеру узнали,что на Урале есть свой "Марс". Выбрали это путешествие (иначе и не назовешь) и нисколько не пожалели! Юрий превосходный
- ТТатьяна27 мая 2024Отличная экскурсия и организация тура
- ДДарья27 мая 2024Экскурсия очень понравилась, масса впечатлений. Всё просто замечательно. Красивые места и работа гида очень порадовала.
- ООксана26 мая 2024Для тех, кто начинает свое знакомство с природой Екатеринбурга, обязательно нужно посетить визитные карточки города- это Аракульские шиханы, Уральский Марс,
- ООксана26 мая 2024Всем рекомендую посетить это чудесное место. Аракульские Шиханы не могут оставить равнодушными. Повезло с гидом и погодой)
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Горы»
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