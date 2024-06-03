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Смолинские пещеры и порог Ревун на реке Исеть. С гидом Ольгой узнала много интересных фактов о достопримечательностях и природных чудес Свердловской области, полазили в пещерах. Нам очень повезло с погодой, поэтому еще понаблюдали за тренировками каякеров и сплавщиков на реке Исеть. Выдали карту туриста, теперь и я собираю наклейки))) давно была подписана на группу "Доски и лыжи" и вот наконец-то познакомилась с ребятами. Вы молодцы! Обязательно вернусь в Екатеринбург за новыми впечатлениями!