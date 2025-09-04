Аракульские Шиханы - это уникальный хребет длиной около двух километров, с которого открываются захватывающие панорамы. На вершине можно увидеть 11 озёр и знаменитую Уральскую стену. Участники поднимутся на гору, чтобы насладиться видами, а затем устроят пикник у озера. Путешествие идеально подходит для взрослых и детей от 6 лет с хорошей физической подготовкой. В программу включены пикник и профессиональные фотографии

9:30 — встреча в Екатеринбурге. В дороге мы познакомимся друг с другом и поговорим о том, куда едем и зачем вообще люди идут в горы

12:00 — прибытие в деревню Аракуль. Разминаем ноги, настраиваем рюкзаки и выдвигаемся к хребту. Путь на вершину — около 4 км с небольшим подъёмом. Идём неспешно, помогаем друг другу, останавливаемся для фото и наслаждаемся природой

13:30 — на вершине Аракульских Шиханов. Поднимемся на две обзорные точки. Сначала — на основную: насчитаем 11 озёр и увидим легендарную Уральскую стену. Спустимся чуть ниже на смотровое плато, чтобы просто сидеть и созерцать

16:30 — озеро и пикник. Устроим вкусный отдых на берегу озера: пироги, чай из термоса, сладости. Мы приготовим каждому участнику пакет с быстрыми углеводами — энергия точно не помешает

17:00 — свободный час у воды. Время отдыхать, смотреть на озеро, купаться (если погода позволяет) или взять сап — за дополнительную плату. Можно просто лечь на коврик и слушать, как дышит природа

18:00 — обратный путь. По желанию можем заехать ещё на одно красивое озеро

20:30 — возвращение в город. Говорим друг другу: «До встречи!» и ждём тёплый фотоотчёт, чтобы пережить день заново — в воспоминаниях

Организационные детали