Путешествие к Аракульским Шиханам подарит незабываемые виды и спокойствие. Поднимитесь на вершину, насладитесь панорамами и отдохните у озера
Аракульские Шиханы - это уникальный хребет длиной около двух километров, с которого открываются захватывающие панорамы. На вершине можно увидеть 11 озёр и знаменитую Уральскую стену. Участники поднимутся на гору, чтобы насладиться видами, а затем устроят пикник у озера. Путешествие идеально подходит для взрослых и детей от 6 лет с хорошей физической подготовкой. В программу включены пикник и профессиональные фотографии
Описание экскурсии
9:30 — встреча в Екатеринбурге. В дороге мы познакомимся друг с другом и поговорим о том, куда едем и зачем вообще люди идут в горы
12:00 — прибытие в деревню Аракуль. Разминаем ноги, настраиваем рюкзаки и выдвигаемся к хребту. Путь на вершину — около 4 км с небольшим подъёмом. Идём неспешно, помогаем друг другу, останавливаемся для фото и наслаждаемся природой
13:30 — на вершине Аракульских Шиханов. Поднимемся на две обзорные точки. Сначала — на основную: насчитаем 11 озёр и увидим легендарную Уральскую стену. Спустимся чуть ниже на смотровое плато, чтобы просто сидеть и созерцать
16:30 — озеро и пикник. Устроим вкусный отдых на берегу озера: пироги, чай из термоса, сладости. Мы приготовим каждому участнику пакет с быстрыми углеводами — энергия точно не помешает
17:00 — свободный час у воды. Время отдыхать, смотреть на озеро, купаться (если погода позволяет) или взять сап — за дополнительную плату. Можно просто лечь на коврик и слушать, как дышит природа
18:00 — обратный путь. По желанию можем заехать ещё на одно красивое озеро
20:30 — возвращение в город. Говорим друг другу: «До встречи!» и ждём тёплый фотоотчёт, чтобы пережить день заново — в воспоминаниях
Организационные детали
Передвигаемся на автомобиле KIA Optima. При необходимости предоставим детское кресло
Пикник и профессиональные фото входят в стоимость. Также всем гостям подарим стикерпаки
Отдельно по желанию оплачивается обед — около 500 ₽
Подойдёт взрослым и активным детям от 6 лет с общей физической подготовкой
Снимаем на профессиональный фотоаппарат. Фото в обработке отправим в течение трёх дней после поездки
Вас будет сопровождать гид-водитель (он же фотограф) из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Ботаническая»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Провели экскурсии для 108 туристов
Привет, путешественник! Я Андрей — основатель тревел-проектов и человек, который живёт путешествиями.
Любовь к странствиям у меня с детства, а Урал — это мой дом и источник вдохновения. Вместе с моей
командой — настоящими фанатами приключений — мы исследуем не только Урал, но и всю Россию, а иногда и дальние уголки мира. Не соскучимся точно!
По образованию я учитель географии, скучных уроков не будет — только живые истории и интересные маршруты, чтобы вы увидели всё самое лучшее.
Наша команда хорошо снимает, создаёт яркий контент и всегда оставит время для тех, кто любит просто наслаждаться моментом и природой.
Л
Лобанова
4 сен 2025
мы с подругой выбрали эту поездку во многом потому, что очень любим красивые фотографии
и наши ожидании оправдались - фотографии получились невероятно атмосферные. они в полной мере передают уникальный вайб этого места: потрясающие виды с вершин, ощущение свободы и силы.
время пролетело совершенно незаметно. отдельная благодарность нашему гиду Андрею, было очень приятно провести день в его компании. рекомендуем!
В
Владислав
11 авг 2025
Съездили в тур на Аракульские шиханы и получили огромное удовольствие! Когда залипаешь в роскошный вид со скалы на 11 озёр, чувства обостряются, можно отдохнуть от суеты, почувствовать, как плавно течёт
время. Если хочется сэкономить силы на подъёме, есть опция заброски на вершину. Также после спуска посетили озеро, на котором, если есть желание, можно покататься на сапах. В общем, полный комплект. Всё прошло круто, легко и интересно. Особенно порадовал индивидуальный подход от гида Андрея: мы чуть скорретировали маршрут, на обратном пути захватив ещё несколько достопримечательностей.
К
Карина
29 июл 2025
Посетили экскурсию сегодня, гидом был отличный молодой человек Николай. Было очень комфортно - Николай отличный собеседник, водитель, экскурсовод. Места шикарные, рекомендуем к посещению однозначно! Наш день был дождливым, но в этом своя атмосфера, мы ни капли не пожалели, что поехали!