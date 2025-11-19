Приглашаю вас в таинственное место Среднего Урала — Чёртово городище.
Мы пройдёмся по чарующему лесу, найдем надписи на скалах, возраст которых больше 100 лет и отыщем сокровища. Напитаемся энергией леса и камней с тысячелетней историей. Приятным бонусом для вас станут профессиональные фото с прогулки.
Описание экскурсииНас встретит оберег — идол, который охраняет парк и его тайны. Мы пройдём по лесным тропам, полным загадочных каменных образований. Каждый шаг будет наполнять нас энергией природы — не зря древние народы считали эти места священными. Я расскажу их истории, легенды и покажу растения, обладающие целебными свойствами. Смотровая площадка — самая высокая точка нашего путешествия. Здесь, как на ладони, виден и Екатеринбург, и Верхняя Пышма, и Среднеуральск. Я расскажу историю этих мест и помогу вам сделать красивые кадры на память. Чёртово городище. Поднимемся на каменную стену и выясним, как она образовалась и какие необычные тайны и легенды хранит.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Горячий чай.
Что не входит в цену
- Трансфер.
Место начала и завершения?
П. Исеть, улица Мира, д. 5
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Екатеринбурга
