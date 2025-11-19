Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю вас в таинственное место Среднего Урала — Чёртово городище.



Мы пройдёмся по чарующему лесу, найдем надписи на скалах, возраст которых больше 100 лет и отыщем сокровища. Напитаемся энергией леса и камней с тысячелетней историей. Приятным бонусом для вас станут профессиональные фото с прогулки.

Описание экскурсии Нас встретит оберег — идол, который охраняет парк и его тайны. Мы пройдём по лесным тропам, полным загадочных каменных образований. Каждый шаг будет наполнять нас энергией природы — не зря древние народы считали эти места священными. Я расскажу их истории, легенды и покажу растения, обладающие целебными свойствами. Смотровая площадка — самая высокая точка нашего путешествия. Здесь, как на ладони, виден и Екатеринбург, и Верхняя Пышма, и Среднеуральск. Я расскажу историю этих мест и помогу вам сделать красивые кадры на память. Чёртово городище. Поднимемся на каменную стену и выясним, как она образовалась и какие необычные тайны и легенды хранит.

