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Среднеуральска вы погружаетесь в историю древних цивилизаций - как пазл собираете артефакты, гипотезы, учения и сопоставляете их буквально с тем, что видите перед собой и у себя под ногами! Это по-настоящему удивительно, как сохранилось столько объектов в парке Исеть, и что мы по-прежнему можем самостоятельно узнавать и передавать историю нашего края. Большую роль играет в этой истории, конечно, играет Алексей - это уникальный гид, с которым все 8 часов нашего путешествия пролетели незаметно. Вы будто гуляете со своим очень умным другом:) Экскурсии теперь ощущаются совсем по-другому. О деликатесах из дикоросов нет смысла писать - их нужно только пробовать! После этой экскурсии вы однозначно гораздо глубже чувствуете взаимосвязь всего, что существовало до нас тысячи (а может и миллионы лет), больше понимаете свои корни и культуру. Благодарим Алексея!