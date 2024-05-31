1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5.5 часов
Джип-тур «Соколиный камень и Чертово городище»
Погрузитесь в удивительный мир уральской природы, исследуя гранитные скалы и наслаждаясь живописными видами. Подходит для всей семьи
Начало: По договоренности
15 июня в 09:30
22 июня в 09:30
10 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия: треккинг к загадочным скалам Чертова городища в Екатеринбурге
Откройте для себя загадочный мир Чертова городища! Пройдите по тропам, осмотрите мегалиты и сейды, узнайте легенды древних народов Урала
Начало: В поселке Исеть
27 июня в 09:00
3 июля в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дары природы: экскурсия в сердце Урала за деликатесами из дикоросов
Изучить древние мегалиты, начать разбираться в растениях и попробовать напиток бессмертия
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр31 мая 2024Роман отличный гид и водитель. Тур был очень интересным и несмотря на бездорожье очень комфортным. Пешком ходить практически не пришлось. Очень рекомендую.
- ТТатьяна27 мая 2024Отличная экскурсия и организация тура
- ВВладимир21 мая 2024Эскурсия очень понравилась. Она необычная. Алексей предоставил заранее отличного своего партнера Артура, который на своем внедорожнике возил нас по бездорожью
- ССергей11 мая 2024Алексею огромное спасибо! Мы, городские жители, погрузились полностью в красоту уральской природы. Было интересно всем возрастам от 11 до 50 лет, участников нашей группы. Очень рекомендую, кто хочет увидеть своими глазами природную красоту Урала!
- ЕЕкатерина8 мая 2024Отличная экскурсия, всё организовано на высочайшем уровне. Места очень красивые, рекомендую всем, кто знакомится с Уралом. Бонусом заехали на Ганину Яму, отдельное спасибо организаторам.
- ЛЛюбовь30 апреля 2024Мы поехали на экскурсию на электричке вместе с Еленой. Пока мы ехали, она с интересом рассказывала нам о минералах и
- ААндреяр14 марта 2024Ходил с Алексеем, все божественно
- ППолина5 октября 2023Никогда бы не подумала, что меньше чем за час из Екатеринбурга можно добраться до таких невероятных мест! Еще с первых локаций
- ЕЕкатерина3 октября 2023В середине сентября нам повезло прогуляться с Еленой к скалам Чертова городища. Я долго собиралась с мыслями: хотелось написать развернутый
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Чертово городище»
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