Чертово городище – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Чертово городище» в Екатеринбурге, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур «Соколиный камень и Чертово городище»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
88 отзывов
Джип-тур «Соколиный камень и Чертово городище»
Погрузитесь в удивительный мир уральской природы, исследуя гранитные скалы и наслаждаясь живописными видами. Подходит для всей семьи
Начало: По договоренности
15 июня в 09:30
22 июня в 09:30
10 700 за всё до 4 чел.
Треккинг к скалам Чертова городища
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
50 отзывов
Индивидуальная экскурсия: треккинг к загадочным скалам Чертова городища в Екатеринбурге
Откройте для себя загадочный мир Чертова городища! Пройдите по тропам, осмотрите мегалиты и сейды, узнайте легенды древних народов Урала
Начало: В поселке Исеть
27 июня в 09:00
3 июля в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Дары природы: экскурсия в сердце Урала за деликатесами из дикоросов
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Дары природы: экскурсия в сердце Урала за деликатесами из дикоросов
Изучить древние мегалиты, начать разбираться в растениях и попробовать напиток бессмертия
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    31 мая 2024
    Джип-тур «Соколиный камень и Чертово городище»
    Роман отличный гид и водитель. Тур был очень интересным и несмотря на бездорожье очень комфортным. Пешком ходить практически не пришлось. Очень рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Джип-тур «Соколиный камень и Чертово городище»
    Отличная экскурсия и организация тура
  • В
    Владимир
    21 мая 2024
    Дары природы: экскурсия в сердце Урала за деликатесами из дикоросов
    Эскурсия очень понравилась. Она необычная. Алексей предоставил заранее отличного своего партнера Артура, который на своем внедорожнике возил нас по бездорожью
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    и по дорожью:) Погода в этот день не всегда способствовала спокойной прогулке - моросил дождик, но это придало больше мистики прогулке. Посетили загадочные места в лесах Урала, услышали массу загадочных истории и памятников природы с ними связанные во яву. Алексей угостил нас необычной кухней которую приготовил по уникальным рецептам из даров природы местного края:) Было очень интересно и взрослым и нашей дочери! Плюс водитель Артур который тоже сам по себе уникальный человек, который в 50 с хвостиком лет крутит сальто назад. Спасибо большое за подаренную Сказку! Сказку которая реальна и есть на самом деле!

  • С
    Сергей
    11 мая 2024
    Дары природы: экскурсия в сердце Урала за деликатесами из дикоросов
    Алексею огромное спасибо! Мы, городские жители, погрузились полностью в красоту уральской природы. Было интересно всем возрастам от 11 до 50 лет, участников нашей группы. Очень рекомендую, кто хочет увидеть своими глазами природную красоту Урала!
    Алексею огромное спасибо!Алексею огромное спасибо!Алексею огромное спасибо!Алексею огромное спасибо!Алексею огромное спасибо!Алексею огромное спасибо!Алексею огромное спасибо!Алексею огромное спасибо!Алексею огромное спасибо!Алексею огромное спасибо!
  • Е
    Екатерина
    8 мая 2024
    Джип-тур «Соколиный камень и Чертово городище»
    Отличная экскурсия, всё организовано на высочайшем уровне. Места очень красивые, рекомендую всем, кто знакомится с Уралом. Бонусом заехали на Ганину Яму, отдельное спасибо организаторам.
    Отличная экскурсия, всё организовано на высочайшем уровне. Места очень красивые, рекомендую всем, кто знакомится с УраломОтличная экскурсия, всё организовано на высочайшем уровне. Места очень красивые, рекомендую всем, кто знакомится с УраломОтличная экскурсия, всё организовано на высочайшем уровне. Места очень красивые, рекомендую всем, кто знакомится с Уралом
  • Л
    Любовь
    30 апреля 2024
    Треккинг к скалам Чертова городища
    Мы поехали на экскурсию на электричке вместе с Еленой. Пока мы ехали, она с интересом рассказывала нам о минералах и
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    археологических находках. В то время как мы двигались по маршруту на Чёртово городище, Елена показала множество разных растений, следов пребывания животных. Здорово, что мы не просто поднимались вверх, но ещё и послушали интересный рассказ. Но чтобы все успеть, нужно быть готовым к бодрому темпу передвижения и нескольким подъемам. Мы были к этому готовы и смогли достаточно много охватить и посмотреть. Отдельно отмечу, что без гида мы бы вряд ли смогли найти такой маршрут и все интересные локации, так что экскурсия была очень полезной. Большое спасибо!

  • А
    Андреяр
    14 марта 2024
    Треккинг к скалам Чертова городища
    Ходил с Алексеем, все божественно
  • П
    Полина
    5 октября 2023
    Дары природы: экскурсия в сердце Урала за деликатесами из дикоросов
    Никогда бы не подумала, что меньше чем за час из Екатеринбурга можно добраться до таких невероятных мест! Еще с первых локаций
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    Среднеуральска вы погружаетесь в историю древних цивилизаций - как пазл собираете артефакты, гипотезы, учения и сопоставляете их буквально с тем, что видите перед собой и у себя под ногами! Это по-настоящему удивительно, как сохранилось столько объектов в парке Исеть, и что мы по-прежнему можем самостоятельно узнавать и передавать историю нашего края. Большую роль играет в этой истории, конечно, играет Алексей - это уникальный гид, с которым все 8 часов нашего путешествия пролетели незаметно. Вы будто гуляете со своим очень умным другом:) Экскурсии теперь ощущаются совсем по-другому. О деликатесах из дикоросов нет смысла писать - их нужно только пробовать! После этой экскурсии вы однозначно гораздо глубже чувствуете взаимосвязь всего, что существовало до нас тысячи (а может и миллионы лет), больше понимаете свои корни и культуру. Благодарим Алексея!

    Никогда бы не подумала, что меньше чем за час из Екатеринбурга можно добраться до таких невероятных мест!Никогда бы не подумала, что меньше чем за час из Екатеринбурга можно добраться до таких невероятных мест!Никогда бы не подумала, что меньше чем за час из Екатеринбурга можно добраться до таких невероятных мест!Никогда бы не подумала, что меньше чем за час из Екатеринбурга можно добраться до таких невероятных мест!Никогда бы не подумала, что меньше чем за час из Екатеринбурга можно добраться до таких невероятных мест!Никогда бы не подумала, что меньше чем за час из Екатеринбурга можно добраться до таких невероятных мест!Никогда бы не подумала, что меньше чем за час из Екатеринбурга можно добраться до таких невероятных мест!Никогда бы не подумала, что меньше чем за час из Екатеринбурга можно добраться до таких невероятных мест!
  • Е
    Екатерина
    3 октября 2023
    Треккинг к скалам Чертова городища
    В середине сентября нам повезло прогуляться с Еленой к скалам Чертова городища. Я долго собиралась с мыслями: хотелось написать развернутый
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    отзыв, но… Поняла, что никакие строчки не передадут наши ощущения и наше настроение. Елена, спасибо Вам большое - это был чудесный день, и это была прекрасная прогулка! Нам очень повезло с погодой: было солнечно, тепло, вокруг - сплошное буйство красок осеннего леса. Мы увидели великое множество неолитических памятников - тех, что без специального указания оставили бы без внимания точно. Мы увлеченно полазили по самым разнообразным красивущим камням и скалам - и все это под интересный рассказ Елены о прошлом и настоящем этих мест, о природе, о людях. А взятый Еленой специально для нас пакетик с перекусом и подаренные нам камни - тронуло до глубины души:) Очень чувствуется всегда, когда человек искренне увлечен делом, которое делает; Елена - именно такой человек… Очень надеемся на новые встречи!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Чертово городище»

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Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Чертово городище" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 146 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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