Елена проводит ещё 2 экскурсии

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  3. Треккинг к скалам Чертова городища

Исследовать красивейшие тропы мегалит-парка Исеть и отыскать артефакты древних народов

Елена
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Елена – ваш гид
Приготовьтесь оказаться в самом загадочном природном уголке в окрестностях Екатеринбурга — Чертовом городище.

Древние народы считали это местом священным, оставляли здесь дары духам природы и прятали клады.

Мы пройдем по завораживающим тропам Чертового городища, рассматривая мегалиты, сейды и кружевные скалы, и проникнем в тайны коренных племен Урала.
3200 ₽
2720 за экскурсию
скидка15%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в поселке Исеть
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Треккинг к скалам Чертова городища
Треккинг к скалам Чертова городища

Что вас ожидает

Волшебные тропы Малого Чертова городища
Наш путь пройдет по гигантским плитам Чертовой лестницы — вдоль маленьких водопадов к сказочному Каменному озеру, где гигантские валуны поросли ягелем, мхами и душистым багульником, а на берегах летом цветут орхидеи. Отсюда мы поднимемся на смотровую площадку Малого Чертова городища, чтобы полюбоваться панорамой озер, гор и лесов. Затем пройдем под каменными навесами и рассмотрим причудливые формы выветриваний: сейды, кружевные скалы, окна и качающиеся камни. А возле Лунного камня устроим привал с костром и чаем из лесных трав.

«Обитатели» Большого Чертова городища
После пикника отправимся к Большому Чертову городищу: скальной стене, расщелинами разбитой на башни. Вы подниметесь на грандиозные каменные балконы и навесы, осмотрите дольмены и менгиры, где обрели покой великие вожди, воины и жрецы. Угостите семечками любопытных бурундуков и птичек и встретите других «жителей» Чертова городища — Великана в шляпе, Каменную Бабу и Хозяина Городища.

Тайны археологов и местные легенды
Покоряя горные тропы, вы узнаете, как образовались эти памятники природы, услышите легенды о чуди белоглазой и других древних народах. Я расскажу, как рудознатцы при помощи лозы искали здесь сокровища и руду, а кузнецы превращали камни в металл, ковали оружие и идолов-птиц. Кроме того, мы поговорим об открытиях археологов в Чертовом городище, а летом попробуем отыскать оберег сарматов — гранат альмандин.

Организационные детали

  • Мы можем довести вас к началу маршрута на автомобиле за дополнительную плату 500 руб. (пос. Исеть, 30 км). Или сопроводим на общественном транспорте (автобус/ электричка — 80 руб).
  • По желанию можно на стоянке разжечь костер, заварить чай из лесных трав, поджарить колбаски, зефирки
  • Длина маршрута — 7 км. Оденьтесь тепло и удобно для прогулки в лес, возьмите перекус и воду.
Треккинг к скалам Чертова городища
Треккинг к скалам Чертова городища
Треккинг к скалам Чертова городища
Треккинг к скалам Чертова городища
Треккинг к скалам Чертова городища
Треккинг к скалам Чертова городища

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в поселке Исеть.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Я географ-эколог, потомственный краевед, турист, экскурсовод. Всю жизнь занимаюсь созданием авторских экскурсий, развитием интересных познавательных путешествий по Уралу. Все средства от проведения экскурсий идут на развитие краеведческого проекта, издание путеводителей по Уралу.
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Елена проводит ещё 2 экскурсии

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