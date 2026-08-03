Елена проводит ещё 2 экскурсии

Мы пройдем по завораживающим тропам Чертового городища, рассматривая мегалиты, сейды и кружевные скалы, и проникнем в тайны коренных племен Урала.
Описание экскурсии
Волшебные тропы Малого Чертова городища
Наш путь пройдет по гигантским ступеням Чертовой лестницы — по тропе в живописном сосновом бору вдоль ручья с каскадами маленьких водопадиков к сказочному Каменному озеру, где могучие валуны поросли ягелем, мхами и душистым багульником.
«Обитатели» Большого Чертова городища
После отправимся к Большому Чертову городищу: скальной стене, расщелинами разбитой на башни. Вы подниметесь на грандиозные каменные балконы и навесы, осмотрите дольмены и менгиры, где обрели покой великие вожди, воины и жрецы. Угостите семечками любопытных бурундуков и птичек и встретите других «жителей» Чертова городища — Великана в шляпе, Каменную Бабу и Хозяина Городища.
Тайны археологов и местные легенды
Покоряя горные тропы, вы узнаете, как образовались эти памятники природы, услышите легенды о чуди белоглазой и других древних народах. Я расскажу, как рудознатцы при помощи лозы искали здесь сокровища и руду, а кузнецы превращали камни в металл, ковали оружие и идолов-птиц. Кроме того, мы поговорим об открытиях археологов в Чертовом городище, а летом попробуем отыскать оберег сарматов — гранат альмандин.
Путешествие можно продлить за доплату (+ 5 км) к живописным скалам — Белый камень, Лосиная Голова, Скалы Древней реки. Подняться на вершину горы Мотаихи. С ее вершины открывается вид на десятки километров. Привал здесь можно устроить на берегу живописного лесного озера.
Организационные детали
- Одевайтесь, пожалуйста, по погоде. Вам нужна удобная обувь для прогулок на природе. Летом захватите дождевик. Если хотите продолжить путешествие к лесному озеру — захватите купальник.
- Длина обычного маршрута — 8 км, длина расширенной части маршрута — 13 км (к живописным скалам — Белый камень, Лосиная Голова, Скалы Древней реки) за дополнительную плату +400 ₽
- Вы можете доехать до места начала экскурсии на такси (40 мин) или электричке с гидом (40 мин). Билет — 44 ₽
Гид встретит вас на жд вокзале и приобретет билеты.
- Обратно в сопровождении гида можно вернуться в город на электричке, автобусе. Если вы выберете такси или машину — по дороге можно посетить монастырь Ганину Яму.
- Вы можете выбрать облегчённый маршрут к Скалам горы Петрогром (5 км) для небольших путешествий, для детей
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Мы поехали с гидом на электричке, где Елена уже начала увлекательный рассказ об истории края. На станции прибытия случайно встретились с другой группой, довольно шумной, и