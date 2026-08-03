Елена проводит ещё 2 экскурсии

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Душевная прогулка к скалам Чертова городища

Исследовать красивейшие тропы мегалит-парка Исеть и отыскать артефакты древних народов
Приготовьтесь оказаться в самом загадочном природном уголке в окрестностях Екатеринбурга — Чертовом городище. Древние народы считали это местом священным, оставляли здесь дары духам природы и прятали клады.

Мы пройдем по завораживающим тропам Чертового городища, рассматривая мегалиты, сейды и кружевные скалы, и проникнем в тайны коренных племен Урала.
5
73 отзыва
Душевная прогулка к скалам Чертова городища
Душевная прогулка к скалам Чертова городища
Душевная прогулка к скалам Чертова городища

Описание экскурсии

Волшебные тропы Малого Чертова городища

Наш путь пройдет по гигантским ступеням Чертовой лестницы — по тропе в живописном сосновом бору вдоль ручья с каскадами маленьких водопадиков к сказочному Каменному озеру, где могучие валуны поросли ягелем, мхами и душистым багульником.

«Обитатели» Большого Чертова городища

После отправимся к Большому Чертову городищу: скальной стене, расщелинами разбитой на башни. Вы подниметесь на грандиозные каменные балконы и навесы, осмотрите дольмены и менгиры, где обрели покой великие вожди, воины и жрецы. Угостите семечками любопытных бурундуков и птичек и встретите других «жителей» Чертова городища — Великана в шляпе, Каменную Бабу и Хозяина Городища.

Тайны археологов и местные легенды

Покоряя горные тропы, вы узнаете, как образовались эти памятники природы, услышите легенды о чуди белоглазой и других древних народах. Я расскажу, как рудознатцы при помощи лозы искали здесь сокровища и руду, а кузнецы превращали камни в металл, ковали оружие и идолов-птиц. Кроме того, мы поговорим об открытиях археологов в Чертовом городище, а летом попробуем отыскать оберег сарматов — гранат альмандин.

Путешествие можно продлить за доплату (+ 5 км) к живописным скалам — Белый камень, Лосиная Голова, Скалы Древней реки. Подняться на вершину горы Мотаихи. С ее вершины открывается вид на десятки километров. Привал здесь можно устроить на берегу живописного лесного озера.

Организационные детали

  • Одевайтесь, пожалуйста, по погоде. Вам нужна удобная обувь для прогулок на природе. Летом захватите дождевик. Если хотите продолжить путешествие к лесному озеру — захватите купальник.
  • Длина обычного маршрута — 8 км, длина расширенной части маршрута — 13 км (к живописным скалам — Белый камень, Лосиная Голова, Скалы Древней реки) за дополнительную плату +400 ₽
  • Вы можете доехать до места начала экскурсии на такси (40 мин) или электричке с гидом (40 мин). Билет — 44 ₽
    Гид встретит вас на жд вокзале и приобретет билеты.
  • Обратно в сопровождении гида можно вернуться в город на электричке, автобусе. Если вы выберете такси или машину — по дороге можно посетить монастырь Ганину Яму.
  • Вы можете выбрать облегчённый маршрут к Скалам горы Петрогром (5 км) для небольших путешествий, для детей

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В поселке Исеть
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 1473 туристов
Я географ-эколог, потомственный краевед, турист, экскурсовод. Всю жизнь занимаюсь созданием авторских экскурсий, развитием интересных познавательных путешествий по Уралу. Все средства от проведения экскурсий идут на развитие краеведческого проекта, издание путеводителей по Уралу.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 73 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Дата посещения: 17 июл 2026
Экскурсия на Чертово городище была незабываемой. Мы решили провести детей теми тропами, которыми ходили в детстве! Переживали за погоду, но денек был чудесным! Елена погрузила нас в те события, которые
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происходили в этой местности много лет назад. Поход на Чёртово городище оставил яркие впечатления. Скалы выглядят действительно мистически, словно из древних легенд. Путь к вершине занял несколько часов, но каждая минута стоила того. Вкус черники и земляники, погрузил нас в босоногое детство. Поиски сокровищ, сказочные легенды, сладкие ягоды-это все вкус детства! Пройдя почти 20 км, усталые, но счастливые мы вернулись домой!!! Особенно понравилось, как солнце подсвечивало каменные глыбы — зрелище незабываемое. Рекомендую всем любителям природы и активного отдыха!

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О
Это была самая лучшая экскурсия!
Мы поехали с гидом на электричке, где Елена уже начала увлекательный рассказ об истории края. На станции прибытия случайно встретились с другой группой, довольно шумной, и
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порадовались, что у нас такая уютная экскурсия. Маршрут по лесу был очень продуманными. Нельзя сказать, что было совсем легко (трекер в финале показал 20 тыс шагов и 40 пролетов), но Елена нас постоянно и очень деликатно подбадривала, следила, чтобы нас не заели комары, показывала, какие ягоды можно есть и какие грибы можно собрать (мы набрали на грибной суп 🤭), помогала без проблем преодолевать разлившиеся полноводные ручьи и высокие горы. Когда прибыли в Чертово городище, восторгу не было предела! Это что-то загадочное, мощное, непостижимое!!! Дух захватывает! Невероятно приятным сюрпризом стала возможность «покопать в секретных местах» и добыть своими руками кристалл горного хрусталя, раухтопаза, граната, кварца и другие самоцветы. Елена предусмотрела и перчатки, чтобы руки остались чистыми. Это было какое-то особенное счастье и азарт! Почувствовали на себе, что такое «золотая лихорадка»))) Обратно возвращались, подгоняемые раскатами грома, Елена сказала, что «впереди 3 подъема, но вы легко их преодолеете». И правда, стало легче! Дождь так и не случился и мы спокойно вернулись домой. Хочу выразить огромную благодарность Елене за столь душевную экскурсию. Всем гостям Екатеринбурга рекомендую!!!

Это была самая лучшая экскурсия!
Это была самая лучшая экскурсия!
Это была самая лучшая экскурсия!
Это была самая лучшая экскурсия!
Это была самая лучшая экскурсия!
Это была самая лучшая экскурсия!
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Наталья
Спасибо Елене за приятную прогулку к скалам Чёртова городища.
Спасибо Елене за приятную прогулку к скалам Чёртова городища.
Спасибо Елене за приятную прогулку к скалам Чёртова городища.
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Н
Елена Павловна- супер! Энтузиаст, профессионал своего дела! Рекомендуем на 200%
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Татьяна
Отличная спортивная экскурсия! Сполна насладились природой Урала, налюбовались красивыми видами, наелись черники) Елена отличный проводник, щедро делится своими знаниями и любовью к родному краю, рекомендую!
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Е
Выбирали экскурсию по отзывам туристов. Отзыва касались гида Елены. НО произошла замена на другого человека. Игорь хороший и замечательный. человек, но он не гид, он проводник, человек хорошо знающий тропу. Минимум информации, скудные ответы, поэтому оценка 4 звезды.
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