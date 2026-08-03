Елена проводит ещё 2 экскурсии

Приготовьтесь оказаться в самом загадочном природном уголке в окрестностях Екатеринбурга — Чертовом городище. Древние народы считали это местом священным, оставляли здесь дары духам природы и прятали клады. Мы пройдем по завораживающим тропам Чертового городища, рассматривая мегалиты, сейды и кружевные скалы, и проникнем в тайны коренных племен Урала.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Волшебные тропы Малого Чертова городища

Наш путь пройдет по гигантским ступеням Чертовой лестницы — по тропе в живописном сосновом бору вдоль ручья с каскадами маленьких водопадиков к сказочному Каменному озеру, где могучие валуны поросли ягелем, мхами и душистым багульником.

«Обитатели» Большого Чертова городища

После отправимся к Большому Чертову городищу: скальной стене, расщелинами разбитой на башни. Вы подниметесь на грандиозные каменные балконы и навесы, осмотрите дольмены и менгиры, где обрели покой великие вожди, воины и жрецы. Угостите семечками любопытных бурундуков и птичек и встретите других «жителей» Чертова городища — Великана в шляпе, Каменную Бабу и Хозяина Городища.

Тайны археологов и местные легенды

Покоряя горные тропы, вы узнаете, как образовались эти памятники природы, услышите легенды о чуди белоглазой и других древних народах. Я расскажу, как рудознатцы при помощи лозы искали здесь сокровища и руду, а кузнецы превращали камни в металл, ковали оружие и идолов-птиц. Кроме того, мы поговорим об открытиях археологов в Чертовом городище, а летом попробуем отыскать оберег сарматов — гранат альмандин.

Путешествие можно продлить за доплату (+ 5 км) к живописным скалам — Белый камень, Лосиная Голова, Скалы Древней реки. Подняться на вершину горы Мотаихи. С ее вершины открывается вид на десятки километров. Привал здесь можно устроить на берегу живописного лесного озера.

Организационные детали