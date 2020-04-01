Елена проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Волшебные тропы Малого Чертова городища

Наш путь пройдет по гигантским плитам Чертовой лестницы — вдоль маленьких водопадов к сказочному Каменному озеру, где гигантские валуны поросли ягелем, мхами и душистым багульником, а на берегах летом цветут орхидеи. Отсюда мы поднимемся на смотровую площадку Малого Чертова городища, чтобы полюбоваться панорамой озер, гор и лесов. Затем пройдем под каменными навесами и рассмотрим причудливые формы выветриваний: сейды, кружевные скалы, окна и качающиеся камни. А возле Лунного камня устроим привал с костром и чаем из лесных трав.

«Обитатели» Большого Чертова городища

После пикника отправимся к Большому Чертову городищу: скальной стене, расщелинами разбитой на башни. Вы подниметесь на грандиозные каменные балконы и навесы, осмотрите дольмены и менгиры, где обрели покой великие вожди, воины и жрецы. Угостите семечками любопытных бурундуков и птичек и встретите других «жителей» Чертова городища — Великана в шляпе, Каменную Бабу и Хозяина Городища.

Тайны археологов и местные легенды

Покоряя горные тропы, вы узнаете, как образовались эти памятники природы, услышите легенды о чуди белоглазой и других древних народах. Я расскажу, как рудознатцы при помощи лозы искали здесь сокровища и руду, а кузнецы превращали камни в металл, ковали оружие и идолов-птиц. Кроме того, мы поговорим об открытиях археологов в Чертовом городище, а летом попробуем отыскать оберег сарматов — гранат альмандин.