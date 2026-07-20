Приглашаем вместе полюбоваться живописной уральской природой и оценить два её творения: Чёртово городище и Соколиный камень. Это гигантские скалы, которые впечатлят вас многовековой историей и причудливой формой.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 13 000 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Наш маршрут пройдёт по труднодоступным лесным дорогам, куда не добираются обычные автомобили.

На мощных внедорожниках мы преодолеем грунтовые дороги, лесные колеи и заболоченные участки, наслаждаясь красотой уральской природы.

Главные точки маршрута – величественные скалы Соколиный камень и Чёртово городище. После внедорожной части нас ждет пеший допьём по живописной каменной тропе к вершинам. Отсюда открываются впечатляющие виды на лесные просторы, которые в каждое время года выглядят по-своему.

По дороге также можем заехать к стеле «Европа — Азия».

Организационные детали