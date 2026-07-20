Приглашаем вместе полюбоваться живописной уральской природой и оценить два её творения: Чёртово городище и Соколиный камень. Это гигантские скалы, которые впечатлят вас многовековой историей и причудливой формой.
Описание экскурсии
Наш маршрут пройдёт по труднодоступным лесным дорогам, куда не добираются обычные автомобили.
На мощных внедорожниках мы преодолеем грунтовые дороги, лесные колеи и заболоченные участки, наслаждаясь красотой уральской природы.
Главные точки маршрута – величественные скалы Соколиный камень и Чёртово городище. После внедорожной части нас ждет пеший допьём по живописной каменной тропе к вершинам. Отсюда открываются впечатляющие виды на лесные просторы, которые в каждое время года выглядят по-своему.
По дороге также можем заехать к стеле «Европа — Азия».
Организационные детали
- Часть маршрута проходит по камням и для подъёма потребуется преодолеть участок с неровной поверхностью. Для комфортного прохождения маршрута вам понадобится подходящая обувь
- Забираем из гостиницы в пределах центра города, другие места обговариваются отдельно
- Поедем на автомобилях, подготовленных для бездорожья
- С маршрутом справятся взрослые и дети
- В машине для вас будет чай с печеньем, также можно дополнительно заказать горячее питание или взять с собой перекус
- При сложных погодных условиях экскурсию можно перенести или маршрут может быть изменён
- Возможно проведение экскурсии для большего числа участников при заказе дополнительных автомобилей
- С вами будет гид-водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1737 туристов
Мы команда путешественников, которые побывали во многих красивых местах нашей необъятной родины и нашей области. Придумываем и составляем маршруты на любой вкус и цвет, едем сами и впоследствии возим туристов знакомиться с нашей уникальной природой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 137 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия к Соколиному камню, реке Северка и Чёртову городищу была потрясающая. Андрей потрясающий рассказчик. Теперь знаем не только историю возникновения Уральских гор, но и жизнь населявших эти места народов. На
Вам был полезен этот отзыв?
Собираясь в поездку знакомиться с Екатеринбургом, решили обязательно выбраться за город, полюбоваться природой Урала. Сразу обратили внимание на это предложение, но были сомнения:
мы, четыре «взрослых», активных, но физически не подготовленных
мы, четыре «взрослых», активных, но физически не подготовленных
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо за такой отзыв! Ждём вас снова в наши края.
Вам был полезен этот отзыв?
Ездили на экскурсию с Романом, рассказывал всю дорогу про уральский край, прекрасный водитель, очень комфортный автомобиль на котором ямы-канавы практически не ощущались. Сначала посетили маленькую каменистую речушку, потом скалы в лесу и само чёртово городище, оно впечатляет! По дороге остановились у границы европа-азия, заехали в ганину яму. Остались очень довольны экскурсией! Огромная благодарность организаторам.
Вам был полезен этот отзыв?
Больше спасибо за приятное путешествие. Все соответствует программе представленной в приложении трипсер и более чем.
Григорий замечательный гид и водитель. Чувствовала себя в безопасности, все таки Джип-путишевствие - бездорожье, сложные участки
Григорий замечательный гид и водитель. Чувствовала себя в безопасности, все таки Джип-путишевствие - бездорожье, сложные участки
Вам был полезен этот отзыв?
Данный тур был выбран мной по интересному описанию.
Что получили в итоге: забрали нас от дома, где мы остановились, водитель - Роман. Как водитель - отлично, как рассказчик - нет. Если
Что получили в итоге: забрали нас от дома, где мы остановились, водитель - Роман. Как водитель - отлично, как рассказчик - нет. Если
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Дата посещения: 6 мая 2025
Отличная была поездка! Огромное спасибо Татьяне и её монстр-траку (так дети прозвали её машину)! Мощь! Вывезла в самых труднодоступных местах. Места красивейшие, живописные. Ребята, отличная команда, однозначно буду вас советовать (особенно Татьяну🙂)
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Екатеринбурга
Похожие экскурсии на «Джип-путешествие «Соколиный камень и Чёртово городище»»
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборУральский антистресс: по лесам - на «Ниве»
Погрузитесь в мир уральской природы на «Ниве»: Чёртово городище, граница Европы и Азии, улыбчивый камень и многое другое ждут вас
Начало: На улице Шаманова
10 авг в 14:00
11 авг в 09:00
от 21 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 14 чел.
Скала Петрогром - в гости к каменным стражам Урала
Оценить красоту горно-таёжного края и узнать о его сокровищах, легендах и удивительном прошлом
Начало: На ж/д вокзале Екатеринбурга
Расписание: во вторник и четверг в 09:00
12 авг в 09:00
25 авг в 09:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Душевная прогулка к скалам Чертова городища
Исследовать красивейшие тропы мегалит-парка Исеть и отыскать артефакты древних народов
Начало: В поселке Исеть
25 авг в 09:00
27 авг в 09:00
от 5800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Екатеринбург - столица уральского камня
Погрузитесь в мир уральских камней, узнайте о гранильной фабрике и создайте сувенир. Экскурсия на автомобиле с мастер-классом в центре искусства
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от 10 500 ₽ за всё до 4 чел.
от 13 000 ₽ за экскурсию