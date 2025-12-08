Добро пожаловать на уральский Марс! Мы исследуем карьер с инопланетными ландшафтами в поисках живых существ на его территории. Прогуляемся по сосновому бору близ Каменск-Уральска, где таятся скалы-останцы и стоят Каменные ворота. Под шум воды порога Ревун загадаем желание и пройдём по застывшей лаве древнего вулкана.

Описание экскурсии

9:00 — выезд из отеля

11:00−13:00 — прогулка по Марсианскому карьеру и его инопланетным пейзажам

13:00−14:00 — переезд в Каменск-Уральский

14:00−15:00 — прогулка по сосновому бору: увидим скалы-останцы и Каменные ворота — визитную карточку местности

15:00−15:30 — переезд до порога Ревун

15:30−16:30 — прогулка возле Ревуна и реки Исеть

16:30−18:00 — отправление в Екатеринбург, приезд

Тайминг ориентировочный и может меняться в зависимости от погоды, скорости группы, ситуации на дороге и других обстоятельств.

Организационные детали