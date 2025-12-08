Добро пожаловать на уральский Марс! Мы исследуем карьер с инопланетными ландшафтами в поисках живых существ на его территории.
Прогуляемся по сосновому бору близ Каменск-Уральска, где таятся скалы-останцы и стоят Каменные ворота. Под шум воды порога Ревун загадаем желание и пройдём по застывшей лаве древнего вулкана.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из отеля
11:00−13:00 — прогулка по Марсианскому карьеру и его инопланетным пейзажам
13:00−14:00 — переезд в Каменск-Уральский
14:00−15:00 — прогулка по сосновому бору: увидим скалы-останцы и Каменные ворота — визитную карточку местности
15:00−15:30 — переезд до порога Ревун
15:30−16:30 — прогулка возле Ревуна и реки Исеть
16:30−18:00 — отправление в Екатеринбург, приезд
Тайминг ориентировочный и может меняться в зависимости от погоды, скорости группы, ситуации на дороге и других обстоятельств.
Организационные детали
- Поездка проходит на Opel Corsa
- Можно с детьми от 5 лет
- Обед в придорожном кафе — по желанию, оплачивается дополнительно
- В дождливую погоду на Марсе будет грязно: глина размокает. По возможности возьмите с собой сменную обувь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 24 туристов
Я всегда знала, что путешествия — моя страсть, моя ценность, мой стимул двигаться и открывать новые места! Поэтому в 2018 году отправилась на Камчатку, покорять горные вершины. А дальше было
