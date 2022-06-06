В историческом центре вы пройдете по украшенной гигантскими камнями аллее и узнаете о старинной Екатеринбургской гранильной фабрике. На Вознесенской горке — в самом высоком месте города — увидите здание художественно-промышленной школы, где обучали камнерезному делу. А в современных кварталах отыщете черты Мельковской слободы, куда в 19 веке стекались почти все каменные сокровища региона.
Мы посетим уголок Екатеринбурга, где жил Мамин-Сибиряк — автор очерка «Самоцветы». А еще вы увидите дом каменного мастера Трапезникова, раскроете тайну коковинского изумруда и узнаете, где обучали специалистов горного дела. В завершение мы заедем в Центр камнерезного искусства Денисова-Уральского, где вы сможете сделать своими руками небольшой каменный сувенир.