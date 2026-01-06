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Екатеринбург - столица уральского камня

Погрузитесь в мир уральских камней, узнайте о гранильной фабрике и создайте сувенир. Экскурсия на автомобиле с мастер-классом в центре искусства
Свердловская область знаменита своими каменными месторождениями.

На экскурсии в Екатеринбурге можно узнать, как камни повлияли на историю региона и какие мастера здесь жили. Посетители увидят старинную гранильную фабрику и художественно-промышленную школу.

В завершение программы - мастер-класс в Центре камнерезного искусства, где можно создать каменный сувенир.

Это уникальная возможность познакомиться с богатым культурным наследием и традициями уральского камнерезного дела
5
21 отзыв

5 причин купить этот мастер-класс

  • 💎 Уникальная история уральских камней
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
  • 🎨 Мастер-класс по созданию сувенира
  • 🏛 Посещение исторических мест
  • 👨‍🏫 Экскурсия от сотрудника музея

Лучшее время для посещения

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фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
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дек
Лучше всего посещать Екатеринбург с июня по август, когда погода наиболее комфортная для прогулок и экскурсий. В это время температура позволяет насладиться всеми достопримечательностями без лишних забот о погоде. В апреле, мае, сентябре и октябре также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к возможным осадкам и более прохладной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Екатеринбург - столица уральского камня
Екатеринбург - столица уральского камня
Екатеринбург - столица уральского камня

Что можно увидеть

  • Екатеринбургская гранильная фабрика
  • Вознесенская горка
  • Центр камнерезного искусства Денисова-Уральского

Описание мастер-класса

«Каменное» прошлое и настоящее

В историческом центре вы пройдёте по украшенной гигантскими камнями аллее и узнаете о старинной Екатеринбургской гранильной фабрике. На Вознесенской горке — в самом высоком месте города — увидите здание художественно-промышленной школы, где обучали камнерезному делу. А в современных кварталах отыщете черты Мельковской слободы, куда в 19 веке стекались почти все каменные сокровища региона.

Мастер-класс и занимательные истории

Мы посетим уголок Екатеринбурга, где жил Мамин-Сибиряк — автор очерка «Самоцветы». А ещё вы увидите дом каменного мастера Трапезникова, раскроете тайну коковинского изумруда и узнаете, где обучали специалистов горного дела. Завершится наша встреча в Центре камнерезного искусства Денисова-Уральского: здесь сотрудник музея проведёт для вас экскурсию, а затем мастер-класс, на котором вы сможете сделать своими руками небольшой каменный сувенир.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Rav 4. Транспорт включён в стоимость
  • Экскурсию и мастер-класс в Центре камнерезного искусства Денисова-Уральского проводит сотрудник музея
  • Мастер-класс в Центре камнерезного искусства оплачивается дополнительно — 400 ₽ с человека

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 243 туристов
Меня зовут Татьяна, я профессиональный гид. Всю жизнь живу в Екатеринбурге и всегда в курсе его главных событий. Отношусь к любимому городу как к доброму другу. С радостью познакомлю его с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
3
1
2
1
В
Дата посещения: 6 янв 2026
Очень понравилось:
Компетенция экскурсовода как профессионала в своём деле, а также общечеловеческие качества.
После экскурсии сложилось общее цельное представление о городе, его историческом прошлом и настоящем.
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Елена
Экскурсия проходила 7 января 2026 года. Татьяна забрала нас прямо от гостиницы. И за три часа показала нам все знаковые места Екатеринбурга. В этот день был довольно ощутимый морозец и то, что экскурсия проходила на автомобиле, стало просто спасением и возможностью отогреться, пока едем до следующего объекта. Татьяна отличный рассказчик и позитивный человек. Впечатления от экскурсии самые положительные.
Экскурсия проходила 7 января 2026 года. Татьяна забрала нас прямо от гостиницы. И за три часа
Экскурсия проходила 7 января 2026 года. Татьяна забрала нас прямо от гостиницы. И за три часа
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А
Интереснейший рассказ об истории камнерезного дела на Урале, проиллюстрированный зданиями и музейными экспонатами. Мастер-класс в конце экскурсии - отдельная благодарность.
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А
Очень легкая и одновременно насыщенная экскурсия! Татьяна увлекает своими эмоциональными и наитереснейшими рассказами!!! Спасибо, Татьяна, обязательно еще обращусь за другими экскурсиями в следующую поездку!
Татьяна
Татьяна
Ответ организатора:
Анна, спасибо большое за добрые слова! Интересных вам путешествий!
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Елизавета
Отличная экскурсия! Татьяна очень интересно рассказывает и хорошо разбирается в теме. Не смотря на то, что расписание работы музеев скорректировало наш маршрут, всё равно мы увидели и узнали очень много о городе и уральских самоцветах.
Отличная экскурсия! Татьяна очень интересно рассказывает и хорошо разбирается в теме. Не смотря на то, что
Отличная экскурсия! Татьяна очень интересно рассказывает и хорошо разбирается в теме. Не смотря на то, что
Отличная экскурсия! Татьяна очень интересно рассказывает и хорошо разбирается в теме. Не смотря на то, что
Отличная экскурсия! Татьяна очень интересно рассказывает и хорошо разбирается в теме. Не смотря на то, что
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Е
Доброе утро! Все замечательно! Рекомендуем всем! Слова только большой благодарности за предоставленные впечатления по городу и по мастер-классу!!! Спасибо.
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