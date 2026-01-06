Свердловская область знаменита своими каменными месторождениями.



На экскурсии в Екатеринбурге можно узнать, как камни повлияли на историю региона и какие мастера здесь жили. Посетители увидят старинную гранильную фабрику и художественно-промышленную школу.



В завершение программы - мастер-класс в Центре камнерезного искусства, где можно создать каменный сувенир.



Это уникальная возможность познакомиться с богатым культурным наследием и традициями уральского камнерезного дела

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего посещать Екатеринбург с июня по август, когда погода наиболее комфортная для прогулок и экскурсий. В это время температура позволяет насладиться всеми достопримечательностями без лишних забот о погоде. В апреле, мае, сентябре и октябре также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к возможным осадкам и более прохладной погоде.

Сейчас август — это идеальное время.