Екатеринбург - столица уральского камня

Раскрыть «каменную» историю города и увидеть связанные с ней старинные здания

Свердловская область славится на всю страну каменными месторождениями. Я расскажу, как они повлияли на историю региона и какие известные камнерезы здесь жили. Как добывали цветные камни, кто их скупал и коллекционировал. Кроме того, вы сможете сделать небольшой каменный сувенир своими руками!
Екатеринбург - столица уральского камня
Екатеринбург - столица уральского камня
Екатеринбург - столица уральского камня
Екатеринбург - столица уральского камня
Екатеринбург - столица уральского камня
Екатеринбург - столица уральского камня
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Что вас ожидает

«Каменное» прошлое и настоящее

В историческом центре вы пройдете по украшенной гигантскими камнями аллее и узнаете о старинной Екатеринбургской гранильной фабрике. На Вознесенской горке — в самом высоком месте города — увидите здание художественно-промышленной школы, где обучали камнерезному делу. А в современных кварталах отыщете черты Мельковской слободы, куда в 19 веке стекались почти все каменные сокровища региона.

Мастер-класс и занимательные истории

Мы посетим уголок Екатеринбурга, где жил Мамин-Сибиряк — автор очерка «Самоцветы». А еще вы увидите дом каменного мастера Трапезникова, раскроете тайну коковинского изумруда и узнаете, где обучали специалистов горного дела. В завершение мы заедем в Центр камнерезного искусства Денисова-Уральского, где вы сможете сделать своими руками небольшой каменный сувенир.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Rav 4. Транспорт включен в стоимость.
  • Мастер-класс в Центре камнерезного искусства оплачивается дополнительно — 300 руб. с человека

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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