Свердловская область славится на всю страну каменными месторождениями. Я расскажу, как они повлияли на историю региона и какие известные камнерезы здесь жили. Как добывали цветные камни, кто их скупал и коллекционировал. Кроме того, вы сможете сделать небольшой каменный сувенир своими руками!

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Что вас ожидает

«Каменное» прошлое и настоящее

В историческом центре вы пройдете по украшенной гигантскими камнями аллее и узнаете о старинной Екатеринбургской гранильной фабрике. На Вознесенской горке — в самом высоком месте города — увидите здание художественно-промышленной школы, где обучали камнерезному делу. А в современных кварталах отыщете черты Мельковской слободы, куда в 19 веке стекались почти все каменные сокровища региона.

Мастер-класс и занимательные истории

Мы посетим уголок Екатеринбурга, где жил Мамин-Сибиряк — автор очерка «Самоцветы». А еще вы увидите дом каменного мастера Трапезникова, раскроете тайну коковинского изумруда и узнаете, где обучали специалистов горного дела. В завершение мы заедем в Центр камнерезного искусства Денисова-Уральского, где вы сможете сделать своими руками небольшой каменный сувенир.

Организационные детали