На Марс и обратно - за один день

Техногенные пейзажи могут быть невероятно красивыми. Карьеры под Богдановичем - словно другая планета. Погуляем по дюнам, сделаем фото на фоне красных водоёмов
Техногенные пейзажи карьеров под Богдановичем, называемые «Уральским Марсом», поражают своей красотой. Прогулка по дюнам и фото на фоне красных водоёмов создадут ощущение путешествия на другую планету.

Далее экскурсия продолжится к живописным
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скалам на берегу реки Исеть в Каменске-Уральском и бурлящему порогу Ревун в ущелье. В процессе вы узнаете об истории Урала, зарождении Уральских гор и уральской идентичности.

Путешествие будет наполнено интересными рассказами и захватывающими видами, без скучных сухих фактов.

Экскурсия проходит на личном авто гида, с возможностью корректировки маршрута и дополнительных опций

5
10 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🚀 Уникальные техногенные пейзажи
  2. 📸 Возможность сделать необычные фотографии
  3. 🌄 Живописные скалы и пороги
  4. 📚 Интересные истории об Урале
  5. 🚗 Удобный транспорт
  6. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми

Что можно увидеть

  • Уральский Марс
  • Скалы в Каменске-Уральском
  • Порог Ревун
На Марс и обратно - за один день
На Марс и обратно - за один день
На Марс и обратно - за один день
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В нашем путешествии будет много историй и рассказов об Урале, зарождении Уральских гор и уральской идентичности. Вы узнаете, что было до появления гор в наших краях, кто заселял уральские земли, для чего добывали глину в карьерах и как образовался порог на реке. Мои поездки — без скучных сухих фактов!

Программа

09:00 — выезд от вашего отеля/дома

11:00–12:00 — прибытие на «Уральский Марс»: здесь благодаря разноцветным глинам местность приобретает инопланетный вид. Вы почувствуете себя астронавтами, высадившимися на другую планету, погуляете по марсианским пустошам и сделаете необычные фотографии.

12:00–13:30 — переезд до Каменска-Уральского

13:30–14:30 — скалы в Каменске-Уральском: побываем на высоком берегу реки Исеть, где расположился атмосферный советский санаторий прямо на краю скалы. Прогуляемся по его территории и насладимся красивыми видами. А также найдём визитную карточку Каменска-Уральского — большую скальную арку Каменные ворота.

14:30–15:30 — переезд до деревни Бекленищева, обед по пути в хорошем кафе (по желанию)

15:30–16:30 — порог Ревун: место, где в базальтовом разломе земной коры пробила себе путь река Исеть, образовав бурлящий порог в скалистом ущелье. Это излюбленный спот для уральских сплавщиков и скалолазов, а также здесь снималась сцена из фильма «Географ глобус пропил». Посидим на скалах, помедитируем под шум воды и при желании спустимся с реке.

16:30–18:00 — возвращение в Екатеринбург

Тайминг приблизительный и может корректироваться в зависимости от погодных условий, скорости участников и прочих обстоятельств.

Организационные детали

  • Рекомендуемый возраст детей — от 5 лет
  • Пешеходная часть — около 5 км
  • Поездка проходит на моём личном авто Skoda Fabia. Если захотите, можем поехать на вашем транспорте (-1500 руб.). По запросу организую экскурсию на автобусе для 20–45 человек.

Дополнительные опции:

  • Питание в кафе. Либо вы можете взять перекус с собой.
  • Фото с цветным дымом (прошу сообщить об выборе этой опции при бронировании) — 500 руб.
  • Съёмка на дрон в хорошую безветренную погоду — 2000 руб. на весь день

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
M
8 июня 2024
Все понравилось! Интересная экскурсия! Шикарная природа и отличное настроение!
Кристина
29 мая 2024
Были с друзьями на экскурсии у Юрия по уральскому марсу, на скале в Каменске-Уральском и у порога Ревун. Сама экскурсия была просто супер, все соответствует описанию. Юрий тоже отличный экскурсовод: интересно и подробно все рассказал, подстроился под наш ритм, график и юмор. Очень комфортный и приятный экскурсовод. Точно поедем с ним куда-то еще!
Были с друзьями на экскурсии у Юрия по уральскому марсу, на скале в Каменске-Уральском и уБыли с друзьями на экскурсии у Юрия по уральскому марсу, на скале в Каменске-Уральском и уБыли с друзьями на экскурсии у Юрия по уральскому марсу, на скале в Каменске-Уральском и уБыли с друзьями на экскурсии у Юрия по уральскому марсу, на скале в Каменске-Уральском и уБыли с друзьями на экскурсии у Юрия по уральскому марсу, на скале в Каменске-Уральском и у
Е
29 мая 2024
Чудесная поездка. Прекрасный гид (он же водитель) Юрий! Офигенные виды самого "Марса"! Ревун, скалы, придорожное кафе с ооочень недорогой едой "как дома" - все сложилось! Очень довольны и всем рекомендуем к обязательному посещению! Юрию отдельное спасибо!!!
Л
28 мая 2024
Благодаря Трипстеру узнали,что на Урале есть свой "Марс". Выбрали это путешествие (иначе и не назовешь) и нисколько не пожалели!
Юрий превосходный рассказчик,влюблённый в свой край! Настоящий гид и экскурсовод!
Он показал нам
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места,где время само останавливается,где можно дышать полной грудью!
Очень восхитили и впечатлили все те места,которые есть в описание. Нельзя найти слова,которые могли бы дать точное описание- лучше один раз увидеть,чем сто раз услышать! Теперь на вопрос:" Есть ли жизнь на Марсе?"Я отвечу, что однозначно есть!)))
P.S. Юрий ещё очень хороший фотограф;) Смог выбрать правильные ракурсы и фотографии получились волшебные,пусть и сделаны просто на телефон;)))

Благодаря Трипстеру узнали,что на Урале есть свой "Марс". Выбрали это путешествие (иначе и не назовешь) и нисколько не пожалели!Благодаря Трипстеру узнали,что на Урале есть свой "Марс". Выбрали это путешествие (иначе и не назовешь) и нисколько не пожалели!Благодаря Трипстеру узнали,что на Урале есть свой "Марс". Выбрали это путешествие (иначе и не назовешь) и нисколько не пожалели!Благодаря Трипстеру узнали,что на Урале есть свой "Марс". Выбрали это путешествие (иначе и не назовешь) и нисколько не пожалели!Благодаря Трипстеру узнали,что на Урале есть свой "Марс". Выбрали это путешествие (иначе и не назовешь) и нисколько не пожалели!Благодаря Трипстеру узнали,что на Урале есть свой "Марс". Выбрали это путешествие (иначе и не назовешь) и нисколько не пожалели!
М
25 мая 2024
Понравилась экскурсия и потрясающий марсианский пейзаж
Понравилась экскурсия и потрясающий марсианский пейзаж
Т
22 мая 2024
Мне удалось побывать в этом прекрасном путешествии из трёх красивых мест. Погода для мая попалась действительно теплая, ясная и было очень комфортно.

В поездку я отправился с гидом Юрием, который рассказал
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мне обо всем. Никакой лишней информации, 8 часов пролетели незаметно.

Мы очень классно поговорили, он ответил на все интересующие вопросы. Замечательный гид, очень крутой маршрут и хорошее настроение оставили много эмоций и впечатлений о поездке.

Мне удалось побывать в этом прекрасном путешествии из трёх красивых мест. Погода для мая попалась действительно теплая, ясная и было очень комфортно.Мне удалось побывать в этом прекрасном путешествии из трёх красивых мест. Погода для мая попалась действительно теплая, ясная и было очень комфортно.Мне удалось побывать в этом прекрасном путешествии из трёх красивых мест. Погода для мая попалась действительно теплая, ясная и было очень комфортно.Мне удалось побывать в этом прекрасном путешествии из трёх красивых мест. Погода для мая попалась действительно теплая, ясная и было очень комфортно.Мне удалось побывать в этом прекрасном путешествии из трёх красивых мест. Погода для мая попалась действительно теплая, ясная и было очень комфортно.Мне удалось побывать в этом прекрасном путешествии из трёх красивых мест. Погода для мая попалась действительно теплая, ясная и было очень комфортно.Мне удалось побывать в этом прекрасном путешествии из трёх красивых мест. Погода для мая попалась действительно теплая, ясная и было очень комфортно.Мне удалось побывать в этом прекрасном путешествии из трёх красивых мест. Погода для мая попалась действительно теплая, ясная и было очень комфортно.Мне удалось побывать в этом прекрасном путешествии из трёх красивых мест. Погода для мая попалась действительно теплая, ясная и было очень комфортно.Мне удалось побывать в этом прекрасном путешествии из трёх красивых мест. Погода для мая попалась действительно теплая, ясная и было очень комфортно.
Мария
5 мая 2024
Спасибо Юрию за трип)

Узнали много нового о Екатеринбурге и его окрестностях. Путешествие было интересным и увлекательным, наделали кучу красивых фотокарточек на долгую память ❤️
При желании можно было договориться о расширении маршрута, у Юрия для реализации этого варианта развития событий были припасены интересные локации в рукаве)
Спасибо Юрию за трип)Спасибо Юрию за трип)Спасибо Юрию за трип)Спасибо Юрию за трип)Спасибо Юрию за трип)
С
2 мая 2024
Юрий- замечательный гид. За одну экскурсию мы познакомились с историей города и его округа, в том числе уральского Марса. Экскурсия включала посещение нескольких локаций: сам марс, реку ревун и санаторий на
берегу реки.
Места поражают своей красотой, а гид своей доброжелательностью и энергией!
Юрий- замечательный гид. За одну экскурсию мы познакомились с историей города и его округа, в томЮрий- замечательный гид. За одну экскурсию мы познакомились с историей города и его округа, в томЮрий- замечательный гид. За одну экскурсию мы познакомились с историей города и его округа, в томЮрий- замечательный гид. За одну экскурсию мы познакомились с историей города и его округа, в том
Наталья
1 мая 2024
Уральский Марс - место, обязательное к посещению! Потрясающая локация, разнообразие красок и, конечно, шикарные фото на память.
А если хотите не только красивое место, но отличное настроение, разнообразие познавательной информации и
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поездку в дружеской атмосфере, то тогда точно надо ехать именно с Юрием!
Хотелось бы выразить ему огромную благодарность за эту потрясающую поездку. Юрий обладает обширными знаниями об истории края, о его природе и в целом у него очень широкий кругозор. Юрий прекрасный рассказчик и душевный человек. Отдельное спасибо хочется ему сказать за то, что помог в решении форс-мажорной ситуации. Без Юрия наша поездка не получилась бы настолько прекрасной и запоминающейся, еще раз большое спасибо!

Уральский Марс - место, обязательное к посещению! Потрясающая локация, разнообразие красок и, конечно, шикарные фото на память.Уральский Марс - место, обязательное к посещению! Потрясающая локация, разнообразие красок и, конечно, шикарные фото на память.Уральский Марс - место, обязательное к посещению! Потрясающая локация, разнообразие красок и, конечно, шикарные фото на память.Уральский Марс - место, обязательное к посещению! Потрясающая локация, разнообразие красок и, конечно, шикарные фото на память.
Наталья
20 апр 2024
Ездили с Юрием на Уральский Марс, порог Ревун и Каменные ворота. С Юрием было очень комфортно: он очень увлечён своей работой, любит природу. В отель за нами приехал в назначенное
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время, ждать его не пришлось. Машина хоть и небольшая, но комфортная. Вместе с экскурсией мы заказали видео с коптером. Юрий, рассказывая и показывая красоту Свердловской области, про фото и видеосъемку не забывал. На трудных спусках/подъёмах (трудных для меня) всегда помогал. Когда я подустала и начала лениться куда-то идти, он спокойно и ненавязчиво уговорил продолжить экскурсию. А ещё он привёз нас в невозможно вкусную кафешку с идеальными пельменями)))). Юрий очень вежливый, воспитанный молодой человек, позитивный и оптимистичный)))). Однозначно рекомендую!!! Юрий, ещё раз огромное спасибо за прекрасный день!!!

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