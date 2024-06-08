Техногенные пейзажи карьеров под Богдановичем, называемые «Уральским Марсом», поражают своей красотой. Прогулка по дюнам и фото на фоне красных водоёмов создадут ощущение путешествия на другую планету.Далее экскурсия продолжится к живописным

скалам на берегу реки Исеть в Каменске-Уральском и бурлящему порогу Ревун в ущелье. В процессе вы узнаете об истории Урала, зарождении Уральских гор и уральской идентичности. Путешествие будет наполнено интересными рассказами и захватывающими видами, без скучных сухих фактов. Экскурсия проходит на личном авто гида, с возможностью корректировки маршрута и дополнительных опций

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В нашем путешествии будет много историй и рассказов об Урале, зарождении Уральских гор и уральской идентичности. Вы узнаете, что было до появления гор в наших краях, кто заселял уральские земли, для чего добывали глину в карьерах и как образовался порог на реке. Мои поездки — без скучных сухих фактов!

Программа

09:00 — выезд от вашего отеля/дома

11:00–12:00 — прибытие на «Уральский Марс»: здесь благодаря разноцветным глинам местность приобретает инопланетный вид. Вы почувствуете себя астронавтами, высадившимися на другую планету, погуляете по марсианским пустошам и сделаете необычные фотографии.

12:00–13:30 — переезд до Каменска-Уральского

13:30–14:30 — скалы в Каменске-Уральском: побываем на высоком берегу реки Исеть, где расположился атмосферный советский санаторий прямо на краю скалы. Прогуляемся по его территории и насладимся красивыми видами. А также найдём визитную карточку Каменска-Уральского — большую скальную арку Каменные ворота.

14:30–15:30 — переезд до деревни Бекленищева, обед по пути в хорошем кафе (по желанию)

15:30–16:30 — порог Ревун: место, где в базальтовом разломе земной коры пробила себе путь река Исеть, образовав бурлящий порог в скалистом ущелье. Это излюбленный спот для уральских сплавщиков и скалолазов, а также здесь снималась сцена из фильма «Географ глобус пропил». Посидим на скалах, помедитируем под шум воды и при желании спустимся с реке.

16:30–18:00 — возвращение в Екатеринбург

Тайминг приблизительный и может корректироваться в зависимости от погодных условий, скорости участников и прочих обстоятельств.

Организационные детали

Рекомендуемый возраст детей — от 5 лет

Пешеходная часть — около 5 км

Поездка проходит на моём личном авто Skoda Fabia. Если захотите, можем поехать на вашем транспорте (-1500 руб.). По запросу организую экскурсию на автобусе для 20–45 человек.

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