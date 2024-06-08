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6 причин купить эту экскурсию
- 🚀 Уникальные техногенные пейзажи
- 📸 Возможность сделать необычные фотографии
- 🌄 Живописные скалы и пороги
- 📚 Интересные истории об Урале
- 🚗 Удобный транспорт
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
Что можно увидеть
- Уральский Марс
- Скалы в Каменске-Уральском
- Порог Ревун
Описание экскурсии
Что вас ожидает
В нашем путешествии будет много историй и рассказов об Урале, зарождении Уральских гор и уральской идентичности. Вы узнаете, что было до появления гор в наших краях, кто заселял уральские земли, для чего добывали глину в карьерах и как образовался порог на реке. Мои поездки — без скучных сухих фактов!
Программа
09:00 — выезд от вашего отеля/дома
11:00–12:00 — прибытие на «Уральский Марс»: здесь благодаря разноцветным глинам местность приобретает инопланетный вид. Вы почувствуете себя астронавтами, высадившимися на другую планету, погуляете по марсианским пустошам и сделаете необычные фотографии.
12:00–13:30 — переезд до Каменска-Уральского
13:30–14:30 — скалы в Каменске-Уральском: побываем на высоком берегу реки Исеть, где расположился атмосферный советский санаторий прямо на краю скалы. Прогуляемся по его территории и насладимся красивыми видами. А также найдём визитную карточку Каменска-Уральского — большую скальную арку Каменные ворота.
14:30–15:30 — переезд до деревни Бекленищева, обед по пути в хорошем кафе (по желанию)
15:30–16:30 — порог Ревун: место, где в базальтовом разломе земной коры пробила себе путь река Исеть, образовав бурлящий порог в скалистом ущелье. Это излюбленный спот для уральских сплавщиков и скалолазов, а также здесь снималась сцена из фильма «Географ глобус пропил». Посидим на скалах, помедитируем под шум воды и при желании спустимся с реке.
16:30–18:00 — возвращение в Екатеринбург
Тайминг приблизительный и может корректироваться в зависимости от погодных условий, скорости участников и прочих обстоятельств.
Организационные детали
- Рекомендуемый возраст детей — от 5 лет
- Пешеходная часть — около 5 км
- Поездка проходит на моём личном авто Skoda Fabia. Если захотите, можем поехать на вашем транспорте (-1500 руб.). По запросу организую экскурсию на автобусе для 20–45 человек.
Дополнительные опции:
- Питание в кафе. Либо вы можете взять перекус с собой.
- Фото с цветным дымом (прошу сообщить об выборе этой опции при бронировании) — 500 руб.
- Съёмка на дрон в хорошую безветренную погоду — 2000 руб. на весь день
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Юрий превосходный рассказчик,влюблённый в свой край! Настоящий гид и экскурсовод!
Он показал нам
В поездку я отправился с гидом Юрием, который рассказал
Узнали много нового о Екатеринбурге и его окрестностях. Путешествие было интересным и увлекательным, наделали кучу красивых фотокарточек на долгую память ❤️
При желании можно было договориться о расширении маршрута, у Юрия для реализации этого варианта развития событий были припасены интересные локации в рукаве)
берегу реки.
Места поражают своей красотой, а гид своей доброжелательностью и энергией!
А если хотите не только красивое место, но отличное настроение, разнообразие познавательной информации и