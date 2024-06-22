Экскурсии от вашего отеля в Екатеринбурге

Найдено 6 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Екатеринбурге, цены от 11 500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
111 отзывов
Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
Погрузитесь в историю и природу Урала: пересеките границу Европы и Азии, узнайте о судьбе Романовых и посетите монастырь на Ганиной Яме
Начало: От Вашего отеля
2 авг в 14:00
5 авг в 15:00
11 500 за всё до 6 чел.
Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
17 отзывов
Индивидуальная экскурсия по самым фотогеничным местам Свердловской области
Отправьтесь в увлекательное путешествие на джипе по самым красивым местам Свердловской области. Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская ждут вас
Начало: У вашего отеля
10 июля в 09:00
24 июля в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
13 отзывов
Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы
Насладиться красотой уральского леса и впечатлиться местными скалами, гротами и пещерами
Начало: У вашего отеля
2 авг в 14:00
7 авг в 19:00
16 600 за всё до 5 чел.
В старинное уральское село Мариинск
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
В старинное уральское село Мариинск
Отправиться в живописные места и узнать о том, как здесь добывали уголь для демидовских заводов
Начало: У вашего отеля
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
13 500 за всё до 3 чел.
Озеро Аракуль и Аракульские Шиханы - с подъёмом на вершину
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Озеро Аракуль и Аракульские Шиханы - с подъёмом на вершину
Отправиться в путешествие к живописным скалам, искупаться и устроить пикник
Начало: У вашего отеля в Екатеринбурге
Завтра в 08:00
4 июля в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Треккинг в национальном парке «Таганай»
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
13 часов
Треккинг в национальном парке «Таганай»
Отправиться в однодневный поход (16 км) по самому популярному заповеднику Южного Урала
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
1600015 200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • о
    ольга
    22 июня 2024
    Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
    Высокий уровень экскурсовода с интересной подачей материала, иллюстрируемого стихами. Приятный уровень общения. Поляковы из Санкт Петербурга.
  • Н
    Николай
    21 июня 2024
    Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
    Провели с семьей незабываемые два дня на красивейших местах Среднего Урала с гидом Романом. Роман – мастер своего дела, добрый,
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    спокойный, душевный человек. Все покажет, все расскажет. Тур заказывали за полгода вперед и с нетерпением ждали этого момента. Переживали, что не повезет с погодой, но погода выдалась исключительно классной. Хотя, при любой погоде в таких местах есть свои плюсы. Получили массу впечатлений. Одно только передвижение на внедорожнике чего стоит. В отзывах отмечают, что особое место выделяется безопасности. Это действительно так. Управление машиной (своим верным другом по жизни) у Романа профессиональное, уверенное и спокойное. Роман рекомендует отличные места для съемок, при этом, не забывая соблюдать осторожность и технику безопасности. Тем более, что от таких красивейших пейзажей может просто закружиться голова. Каждое место, где мы были, оставило только положительные эмоции. Пока перевариваем и осознаем увиденное и разбираем многочисленные фото – уже захотелось вернуться обратно!

  • В
    Вера
    21 июня 2024
    Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
    Всё замечательно, спасибо Роману за чудесную экскурсию и приятное общение
  • К
    Карина
    21 июня 2024
    Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
    Наше знакомство с Уралом оказалось невероятно освежающим благодаря профессионализму и знаниям гида Константина. Он не только подробно рассказал о исторических
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    достопримечательностях региона, но и привнёс уникальные аспекты местной культуры. Его эрудиция и глубокие знания позволили нам увидеть Урал с новой, глубже погруженной стороны. Благодаря его страсти к истории и преданности своему делу, наше путешествие стало незабываемым опытом.

  • К
    Карина
    19 июня 2024
    Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
    Гид Роман оставил у нас самые теплые воспоминания. Его общительность и дружелюбие сразу создали уютную атмосферу. Роман внимательно слушал наши
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    пожелания и предложения, всегда готов был адаптировать маршрут и расписание под наши интересы. Комфортная езда на просторном транспорте и профессиональное сопровождение на всех локациях позволили нам полностью насладиться каждым моментом путешествия. Особенно порадовало угощение чаем, сервированное в живописной обстановке, что придало нашему опыту особый шарм и уют. С уверенностью могу рекомендовать Романа как отличного специалиста и приятного собеседника для тех, кто ценит комфорт и внимательное отношение во время путешествий.

  • Ю
    Юлия
    15 июня 2024
    Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
    В этой экскурсии было отлично все! Константин не просто профессионал, но и человек, очень увлечённый своим делом. Поэтому экскурсия оказалась
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    очень интересной и даже захватывающей. Определенно, одна из лучших экскурсий в Екатеринбурге. Ну и нельзя не отметить обеспечение комфортного передвижения - после нескольких дней, когда мы в +31 сидели по трое на заднем сидении, автомобиль Константина увидели и обрадовались, наконец-то не надо ютиться. Огромное спасибо за прекрасную экскурсию!

  • М
    Марина
    2 августа 2023
    Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы
    Приятная экскурсия, на маршруте и лес и пещеры и речка и подвесные мосты. Были на экскурсии ребёнок с бабушкой, сил не много но маршруты есть разной протяжённости. Очень красивые места. Очень рекомендую. Знающий и любящий свое дело экскурсовод.
  • М
    Марина
    29 июля 2022
    Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы
    Первое: Константин - уникальный Человек с большой буквы, сочетающий знания истории родного края, любовь к природе и интеллигентность! Второе: невероятно красивый
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    и разноплановый маршрут (через лес, поле, вдоль реки, выход к захватывающим утесам или погружение к недрам - в пещеры). Мы прошли 16км, самый длинный маршрут, на одном дыхании. На всем пути нас окружали ароматы цветущих трав, запах тающей смолы, журчание реки… Третье: хочется повторить!

    Первое: Константин - уникальный Человек с большой буквы, сочетающий знания истории родного края, любовь к природе и интеллигентность!Первое: Константин - уникальный Человек с большой буквы, сочетающий знания истории родного края, любовь к природе и интеллигентность!
  • С
    Сергей
    13 мая 2022
    Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы
    Замечательное впечатление от экскурсии - красивая природа, продуманы разнообразные маршруты для туристов. Константин организовал интересную поездку с пикником на природе. Он грамотный гид с хорошими знаниями и большим опытом. Поездка надолго запомнится, рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
  2. Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
  3. Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы
  4. В старинное уральское село Мариинск
  5. Озеро Аракуль и Аракульские Шиханы - с подъёмом на вершину
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Храм на Крови
  3. Дом Севастьянова
  4. Ельцин Центр
  5. Ганина яма
  6. Набережная
  7. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  8. Уралмаш
  9. Дом Ипатьева
  10. Городок чекистов
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июле 2024
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