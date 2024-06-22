1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
Погрузитесь в историю и природу Урала: пересеките границу Европы и Азии, узнайте о судьбе Романовых и посетите монастырь на Ганиной Яме
Начало: От Вашего отеля
2 авг в 14:00
5 авг в 15:00
11 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия по самым фотогеничным местам Свердловской области
Отправьтесь в увлекательное путешествие на джипе по самым красивым местам Свердловской области. Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская ждут вас
Начало: У вашего отеля
10 июля в 09:00
24 июля в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы
Насладиться красотой уральского леса и впечатлиться местными скалами, гротами и пещерами
Начало: У вашего отеля
2 авг в 14:00
7 авг в 19:00
16 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
В старинное уральское село Мариинск
Отправиться в живописные места и узнать о том, как здесь добывали уголь для демидовских заводов
Начало: У вашего отеля
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Озеро Аракуль и Аракульские Шиханы - с подъёмом на вершину
Отправиться в путешествие к живописным скалам, искупаться и устроить пикник
Начало: У вашего отеля в Екатеринбурге
Завтра в 08:00
4 июля в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
13 часов
Треккинг в национальном парке «Таганай»
Отправиться в однодневный поход (16 км) по самому популярному заповеднику Южного Урала
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
1600015 200₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- оольга22 июня 2024Высокий уровень экскурсовода с интересной подачей материала, иллюстрируемого стихами. Приятный уровень общения. Поляковы из Санкт Петербурга.
- ННиколай21 июня 2024Провели с семьей незабываемые два дня на красивейших местах Среднего Урала с гидом Романом. Роман – мастер своего дела, добрый,
- ВВера21 июня 2024Всё замечательно, спасибо Роману за чудесную экскурсию и приятное общение
- ККарина21 июня 2024Наше знакомство с Уралом оказалось невероятно освежающим благодаря профессионализму и знаниям гида Константина. Он не только подробно рассказал о исторических
- ККарина19 июня 2024Гид Роман оставил у нас самые теплые воспоминания. Его общительность и дружелюбие сразу создали уютную атмосферу. Роман внимательно слушал наши
- ЮЮлия15 июня 2024В этой экскурсии было отлично все! Константин не просто профессионал, но и человек, очень увлечённый своим делом. Поэтому экскурсия оказалась
- ММарина2 августа 2023Приятная экскурсия, на маршруте и лес и пещеры и речка и подвесные мосты. Были на экскурсии ребёнок с бабушкой, сил не много но маршруты есть разной протяжённости. Очень красивые места. Очень рекомендую. Знающий и любящий свое дело экскурсовод.
- ММарина29 июля 2022Первое: Константин - уникальный Человек с большой буквы, сочетающий знания истории родного края, любовь к природе и интеллигентность! Второе: невероятно красивый
- ССергей13 мая 2022Замечательное впечатление от экскурсии - красивая природа, продуманы разнообразные маршруты для туристов. Константин организовал интересную поездку с пикником на природе. Он грамотный гид с хорошими знаниями и большим опытом. Поездка надолго запомнится, рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «От вашего отеля»
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