Мастер-класс на гончарном круге или по ручной лепке в Екатеринбурге

На мастер-классе вы душевно проведёте время, овладеете базовыми навыками работы за гончарным кругом или научитесь ручной лепке. Слепите авторскую вещь: кружку, миску, тарелку, вазочку, горшочек или что-нибудь ещё. А если захотите — распишете изделие красками. Под руководством опытного мастера всё получится даже у тех, кто никогда не держал глину в руках!

Описание мастер-класса

Как проходит мастер-класс

В уютной студии в центре города вы познакомитесь с мастером

Расскажете о том, что хотите слепить — а мастер порекомендует глину, способ лепки и декорирования

Под чутким руководством вы создадите собственное уникальное изделие

Что можно слепить

Вы можете выбрать — лепить на гончарном круге или вручную. Как правило, гости успевают слепить что-то одно: кружку, тарелку, миску, вазочку, подставку под украшение, подсвечник.

Если сложно придумать, что сделать — поможет мастер. У нас есть подборки по техникам лепки и декорирования, керамические образцы

Можно подготовиться заранее — найти референсы, нарисовать экскиз. Мастер сориентирует, каким способом и из какой глины лучше всего воплотить вашу задумку.

Вы также выберете способ декорирования: красками и бесцветным покрытием или цветной глазурью.

Организационные детали

В стоимость включены все материалы и первый обжиг для изделия размером до 20 см по большей стороне в сыром виде. Изготовление изделий большего размера — за доплату

Готовность работ с глазуровкой — через 4–5 недель после мастер-класса

Мы можем отправить вашу работу транспортной компанией — 300 ₽ + тариф ТК

Мастер-класс подходит для участников любого возраста, но дети до 5 лет работают только в сопровождении взрослого, который будет помогать лепить (оплата — только за ребёнка)

На занятие нужно одеться удобно, для работы за гончарным кругом девочкам, девушкам и дамам лучше надеть штаны. Мы выдадим защитные непромокаемые фартуки

