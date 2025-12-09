Мастер-класс на гончарном круге или по ручной лепке в Екатеринбурге

На мастер-классе вы душевно проведёте время, овладеете базовыми навыками работы за гончарным кругом или научитесь ручной лепке. Слепите авторскую вещь: кружку, миску, тарелку, вазочку, горшочек или что-нибудь ещё. А если захотите — распишете изделие красками. Под руководством опытного мастера всё получится даже у тех, кто никогда не держал глину в руках!
Описание мастер-класса
Как проходит мастер-класс
- В уютной студии в центре города вы познакомитесь с мастером
- Расскажете о том, что хотите слепить — а мастер порекомендует глину, способ лепки и декорирования
- Под чутким руководством вы создадите собственное уникальное изделие
Что можно слепить
Вы можете выбрать — лепить на гончарном круге или вручную. Как правило, гости успевают слепить что-то одно: кружку, тарелку, миску, вазочку, подставку под украшение, подсвечник.
Если сложно придумать, что сделать — поможет мастер. У нас есть подборки по техникам лепки и декорирования, керамические образцы
Можно подготовиться заранее — найти референсы, нарисовать экскиз. Мастер сориентирует, каким способом и из какой глины лучше всего воплотить вашу задумку.
Вы также выберете способ декорирования: красками и бесцветным покрытием или цветной глазурью.
Организационные детали
- В стоимость включены все материалы и первый обжиг для изделия размером до 20 см по большей стороне в сыром виде. Изготовление изделий большего размера — за доплату
- Готовность работ с глазуровкой — через 4–5 недель после мастер-класса
- Мы можем отправить вашу работу транспортной компанией — 300 ₽ + тариф ТК
- Мастер-класс подходит для участников любого возраста, но дети до 5 лет работают только в сопровождении взрослого, который будет помогать лепить (оплата — только за ребёнка)
- На занятие нужно одеться удобно, для работы за гончарным кругом девочкам, девушкам и дамам лучше надеть штаны. Мы выдадим защитные непромокаемые фартуки
Глазуровка изделий
- Все работы проходят глазуровку, она оплачивается отдельно
- Вы можете прийти на дополнительное занятие через 2 недели — 990 ₽ за чел., включены все материалы и второй обжиг
- Или вы можете заказать глазуровку мастеру (бесцветной или цветной глазурью в один или два цвета) — 500 ₽
в понедельник в 19:00 и 19:30, во вторник в 10:00, 10:30, 15:00 и 15:30, в четверг и воскресенье в 10:00, 10:30, 18:00, 18:30, 19:00 и 19:30, в субботу в 10:00, 11:15 и 12:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1500 ₽
|глазуровка мастером
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пр. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 19:00 и 19:30, во вторник в 10:00, 10:30, 15:00 и 15:30, в четверг и воскресенье в 10:00, 10:30, 18:00, 18:30, 19:00 и 19:30, в субботу в 10:00, 11:15 и 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
