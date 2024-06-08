Найдено 3 экскурсии в категории « Гончарные мастер-классы » в Екатеринбурге, цены от 2 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Мини-группа 2 часа Мастер-класс за гончарным кругом в Екатеринбурге Забыть о городской суете, поработать с глиной и создать два изделия в мини-группе Начало: на ул. Циолковского (центр Екатеринбурга) 2 800 ₽ за человека Мини-группа 2 часа Гончарный мастер-класс в Екатеринбурге Своими руками создать чудо на гончарном круге под руководством опытного мастера (в мини-группе) Начало: у Театра оперы и балета 2 300 ₽ за человека Индивидуальная 2.5 часа Слепить и полюбить: мастер-класс по керамике Погрузиться в атмосферу творчества и своими руками создать оригинальное изделие Начало: На ул. Тургенева 2 500 ₽ за человека Другие экскурсии Екатеринбурга

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Гончарные мастер-классы»

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