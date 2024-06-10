Забыть о городской суете, поработать с глиной и создать два изделия в мини-группе

Расписание: в понедельник и четверг в 13:00 и 18:00

Мини-группа

1 час

Мастер-класс по изготовлению ароматических свечей в Екатеринбурге Создать авторскую свечу из натурального воска и подарить себе тепло (в мини-группе) Начало: В центре города на улице Луначарского

Расписание: во вторник в 17:00, в среду в 14:00 и 19:00, в пятницу в 13:00 и 19:00, в воскресенье в 14:00