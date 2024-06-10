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Мини-группа
2 часа
Мастер-класс за гончарным кругом в Екатеринбурге
Забыть о городской суете, поработать с глиной и создать два изделия в мини-группе
Начало: на ул. Циолковского (центр Екатеринбурга)
2 800₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Мастер-класс по рисованию в Екатеринбурге (мини-группа)
Написать картину маслом под руководством опытного художника
Начало: в центре города на улице Луначарского
Расписание: в понедельник и четверг в 13:00 и 18:00
10 июня в 13:00
13 июня в 18:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
1 час
Мастер-класс по изготовлению ароматических свечей в Екатеринбурге
Создать авторскую свечу из натурального воска и подарить себе тепло (в мини-группе)
Начало: В центре города на улице Луначарского
Расписание: во вторник в 17:00, в среду в 14:00 и 19:00, в пятницу в 13:00 и 19:00, в воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
11 июня в 17:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Арт-свидание: мастер-класс по изготовлению свечей в Екатеринбурге
Создать свечу из натурального воска в романтической обстановке
Начало: На улице Луначарского
Сегодня в 16:00
Завтра в 12:00
от 3 100₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
2 часа
Гончарный мастер-класс в Екатеринбурге
Своими руками создать чудо на гончарном круге под руководством опытного мастера (в мини-группе)
Начало: у Театра оперы и балета
2 300₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Мастер-класс по созданию посоха дождя
Сотворить музыкальный инструмент-оберег в уютной экомастерской (в группе)
Начало: у метро «Чкаловская»
Расписание: в среду в 15:00, в пятницу в 11:00
12 июня в 15:00
14 июня в 11:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Слепить и полюбить: мастер-класс по керамике
Погрузиться в атмосферу творчества и своими руками создать оригинальное изделие
Начало: На ул. Тургенева
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «В помещении»
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