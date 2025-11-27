Приглашаем на обзорную экскурсию по городу Миасс и его окрестностям.
Вы увидите «город в золотой долине», познакомитесь с его историей и насладитесь красотой знаменитого озера Тургояк — «младшего брата Байкала».
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииГород среди гор Миасс — это атмосферный город в золотой долине, где и сегодня ведётся добыча золота. Его история неразрывно связана с уральскими горами, хвойными лесами и озёрами, которые придают городу особое очарование. Прогуливаясь по улицам и знакомясь с достопримечательностями, вы непременно почувствуете дух Южного Урала и захотите вернуться сюда снова. Озеро Тургояк Жемчужина Челябинской области — озеро Тургояк, которое называют «младшим братом Байкала». Кристально чистая вода, живописные берега и спокойная атмосфера делают его одним из лучших мест отдыха в регионе. Тургояк поражает красотой и гармонией, открывая удивительные пейзажи в любое время года. По вашему желанию программа может быть дополнена посещением заповедника и местных музеев, чтобы лучше узнать богатую историю и культуру Миасса.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старая часть города (в народе старуха)
- Царево-Алексеевский прииск (возможно с работающими драгами)
- Миасский краеведческий музей
- Обзорная точка на старую часть
- Ильменский заповедник (по запросу)
- Ильменский минералогический музей (по запросу)
- Автозаводская часть (включая улицу Победы и Орловскую)
- Стелла первый уральский автомобиль
- Инженерный корпус уральского автомобильного завода
- Музей «УралАЗ» (по запросу)
- Здание ГРЦ
- Район «Машгородок»
- Озеро Тургояк (второе озеро по чистоте после Байкала)
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Еда
- Дополнительные отклонения от маршрута
Место начала и завершения?
Екатеринбург, ТЦ Дирижабль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
