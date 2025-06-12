Это будет путешествие к самой известной скале-мегалиту Урала. Загадочные каменные чаши, отпечатки древних моллюсков, стоянки человека бронзового и железного веков, наскальные рисунки — и это не считая потрясающего вида! Вы услышите о геологии шихана и его энергитической силе. А после спуска со скал отдохнете на берегу озера Аракуль (можем поплавать на сапах!).

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Что вас ожидает

Восхождение на шихан

Шихан — это каменный гребень длиной более 2 км; его отвесные скалы сложены из гранитных глыб причудливой формы. Внешне он напоминает Китайскую стену или неприступную крепость.

Мы поднимемся на самую высокую точку Аракульского шихана, вершину Чемберлен (80 метров): здесь вам откроется вид на бескрайние зеленые горы Южного Урала, украшенные россыпью озер. Наградой за это восхождение станет отдых у «озера меж гор» — так переводится название Аракуль. Вы сможете искупаться, порыбачить; при желании возьмем с собой сапы и совершим небольшой заплыв.

Загадки шихана

Обязательно будут рассказы об уральской природе и геологических особенностях нашего края. Отдельная тема — сам шихан: на скалах вы увидите углубления цилиндрической формы и попробуете разгадать тайну их происхождения. А еще побываете в местах силы и загадаете желания — мы же поделимся легендами и гипотезами, которые объясняют энергетическую мощь шихана.

Кому подойдет экскурсия

Любознательным путешественникам старше 7 лет, готовым совершить небольшой трек длиной в 8 км.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из опытных гидов нашей команды

Дорога займет около 3 часов; восхождение и спуск — 6 часов

Дополнительные расходы