Аракуль: путешествие к шихану и озеру

Подняться на вершину древнего рифа и отдохнуть на берегу «озера меж гор»

Это будет путешествие к самой известной скале-мегалиту Урала.

Загадочные каменные чаши, отпечатки древних моллюсков, стоянки человека бронзового и железного веков, наскальные рисунки — и это не считая потрясающего вида! Вы услышите о геологии шихана и его энергитической силе. А после спуска со скал отдохнете на берегу озера Аракуль (можем поплавать на сапах!).
Аракуль: путешествие к шихану и озеру
Аракуль: путешествие к шихану и озеру
Аракуль: путешествие к шихану и озеру
Аракуль: путешествие к шихану и озеру
Аракуль: путешествие к шихану и озеру
Аракуль: путешествие к шихану и озеру
Аракуль: путешествие к шихану и озеру
Аракуль: путешествие к шихану и озеру
Аракуль: путешествие к шихану и озеру
Аракуль: путешествие к шихану и озеру
Аракуль: путешествие к шихану и озеру
Аракуль: путешествие к шихану и озеру
Аракуль: путешествие к шихану и озеру
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Восхождение на шихан

Шихан — это каменный гребень длиной более 2 км; его отвесные скалы сложены из гранитных глыб причудливой формы. Внешне он напоминает Китайскую стену или неприступную крепость.
Мы поднимемся на самую высокую точку Аракульского шихана, вершину Чемберлен (80 метров): здесь вам откроется вид на бескрайние зеленые горы Южного Урала, украшенные россыпью озер. Наградой за это восхождение станет отдых у «озера меж гор» — так переводится название Аракуль. Вы сможете искупаться, порыбачить; при желании возьмем с собой сапы и совершим небольшой заплыв.

Загадки шихана

Обязательно будут рассказы об уральской природе и геологических особенностях нашего края. Отдельная тема — сам шихан: на скалах вы увидите углубления цилиндрической формы и попробуете разгадать тайну их происхождения. А еще побываете в местах силы и загадаете желания — мы же поделимся легендами и гипотезами, которые объясняют энергетическую мощь шихана.

Кому подойдет экскурсия

Любознательным путешественникам старше 7 лет, готовым совершить небольшой трек длиной в 8 км.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из опытных гидов нашей команды
  • Дорога займет около 3 часов; восхождение и спуск — 6 часов

Дополнительные расходы

  • Бензин — около 1500 руб.
  • По желанию можно взять с собой сап-борды, чтобы покататься по озеру Аракуль и увидеть Шихан снизу — 1500 руб. /день
  • Личные расходы на питание: можно взять перекус с собой, остановиться в кафе по дороге; также мы можем организовать для вас обед на костре, детали уточняйте в переписке

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Цирка
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьмиГоры🏡Выездные☀️На весь деньНабережная🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Екатеринбурге

Джиппинг на Аракульский Шихан и Большие Аллаки
10 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Андрей
5
1 отзыв
Джиппинг на Аракульский Шихан и Большие Аллаки
Покорить труднодоступные уголки Урала, увидеть наскальные рисунки и риф древнего моря
6 июня
7 июня
21 июня
13 000 за 1-4 чел.
Окрестности Екатеринбурга: от Каменных палаток до озера Шарташ
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
4.9
12 отзывов
Окрестности Екатеринбурга: от Каменных палаток до озера Шарташ
Примерить на себя роль золотоискателя и пройти тропами древних народов
22 июня
24 июня
3 июля
3 000 за 1-12 чел.
Мифы Азов-горы и Урала
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Артём
5
2 отзыва
Очень популярно сейчас
Мифы Азов-горы и Урала
Вас ждёт встреча с двуглавой горой из Бажовских сказов, которые вы слушали
2 июня
3 июня
4 июня
8 500 за 1-4 чел.
Эко-тур выходного дня «Тайны Вишневых гор»
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
Аркаим-трэвел
Нет отзывов
Эко-тур выходного дня «Тайны Вишневых гор»
Проведем выходные в единение с природой
10 000 за 1 человека
Путешествие из Екатеринбурга в Нижний Тагил
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Елизавета
Нет отзывов
Путешествие из Екатеринбурга в Нижний Тагил
Для становления и развития Нижнего Тагила династия горнозаводчиков Демидовых имеет такое же значение, что
11 000 за 1-4 чел.
Тур в Висим с оленями и Уральскими горами
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Профсервис
5
7 отзывов
Тур в Висим с оленями и Уральскими горами
Что может быть лучше отдыха на природе
12 июня
25 июня
2 600 за 1 человека
Экскурсия в природный комплекс Азов-гора
5.5 часов
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Елена
5
4 отзыва
Экскурсия в природный комплекс Азов-гора
Откуда в одном из промышленных центров, среди безмолвных скал, взяться волшебству
Сегодня
Завтра
2 июня
4 000 за 1-5 чел.
Большое путешествие в царство Демидовых. Невьянск, Быньги, Кунара
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Марина
Нет отзывов
Большое путешествие в царство Демидовых. Невьянск, Быньги, Кунара
Сложно поверить, что три века назад Невьянск был столицей горного царства Демидовых. Мало что сохранилось с тех далёких
9 000 за 1-3 чел.
Затерянный мир реки Исеть
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
5
3 отзыва
Затерянный мир реки Исеть
Побывать на родине среднеуральской археологии и прикоснуться к тайнам древних цивилизаций
22 июня
24 июня
2 июля
3 000 за 1-10 чел.
Самоцветный пояс Уральской глубинки
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Елена
5
5 отзывов
Самоцветный пояс Уральской глубинки
Карьеры, изумрудное озеро, россыпи самоцветов и душевные рассказы о местной жизни за 1 день
8 июня
9 июня
10 июня
3 500 за 1-5 чел.
Путешествие в «Свердловские Черемушки»
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Светлана
Нет отзывов
Путешествие в «Свердловские Черемушки»
Погулять по кварталу советских экспериментальных домов и оценить первые «хрущевки» Екатеринбурга
4 июня
9 июня
10 июня
3 600 за 1-10 чел.
Берёзовский - путешествие в «Золотой город»
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Анатолий
4
2 отзыва
Берёзовский - путешествие в «Золотой город»
Посетить единственный в России интерактивный музей Золота и «уральскую пустыню»
15 июня
16 июня
17 июня
5 200 за 1-3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Екатеринбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Екатеринбурге
ХОРОШО
🧭
ТАМ