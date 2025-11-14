Путешествие к шихану Аракуль - это уникальная возможность подняться на вершину Чемберлен и насладиться видами Южного Урала.Восхождение на каменный гребень длиной более 2 км, сложенный из гранитных глыб, напоминающих Китайскую

стену, откроет перед вами загадочные каменные чаши и отпечатки древних моллюсков. Вы услышите о геологии шихана и его энергетической силе, а также сможете отдохнуть на берегу озера Аракуль, искупаться или поплавать на сапах. Экскурсия подходит для любознательных путешественников старше 7 лет, готовых совершить небольшой трек длиной в 8 км

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для восхождения на Аракульский шихан - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для треккинга, а природа радует яркими красками. В мае и сентябре также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать, что температура может быть ниже, а погода менее предсказуема. Однако в эти месяцы туристов меньше, что позволит насладиться тишиной и уединением.

Сейчас август — это идеальное время.