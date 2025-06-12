Шихан — это каменный гребень длиной более 2 км; его отвесные скалы сложены из гранитных глыб причудливой формы. Внешне он напоминает Китайскую стену или неприступную крепость.
Мы поднимемся на самую высокую точку Аракульского шихана, вершину Чемберлен (80 метров): здесь вам откроется вид на бескрайние зеленые горы Южного Урала, украшенные россыпью озер. Наградой за это восхождение станет отдых у «озера меж гор» — так переводится название Аракуль. Вы сможете искупаться, порыбачить; при желании возьмем с собой сапы и совершим небольшой заплыв.
Обязательно будут рассказы об уральской природе и геологических особенностях нашего края. Отдельная тема — сам шихан: на скалах вы увидите углубления цилиндрической формы и попробуете разгадать тайну их происхождения. А еще побываете в местах силы и загадаете желания — мы же поделимся легендами и гипотезами, которые объясняют энергетическую мощь шихана.
Любознательным путешественникам старше 7 лет, готовым совершить небольшой трек длиной в 8 км.