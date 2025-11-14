Лучшее время для восхождения на Аракульский шихан - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для треккинга, а природа радует яркими красками. В мае и сентябре также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать, что температура может быть ниже, а погода менее предсказуема. Однако в эти месяцы туристов меньше, что позволит насладиться тишиной и уединением.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Шихан Аракуль
Вершина Чемберлен
Озеро Аракуль
Описание экскурсии
Восхождение на шихан
Шихан — это каменный гребень длиной более 2 км; его отвесные скалы сложены из гранитных глыб причудливой формы. Внешне он напоминает Китайскую стену или неприступную крепость. Мы поднимемся на самую высокую точку Аракульского шихана, вершину Чемберлен (80 метров): здесь вам откроется вид на бескрайние зеленые горы Южного Урала, украшенные россыпью озер. Наградой за это восхождение станет отдых у «озера меж гор» — так переводится название Аракуль. Вы сможете искупаться, порыбачить; при желании возьмем с собой сапы и совершим небольшой заплыв.
Загадки шихана
Обязательно будут рассказы об уральской природе и геологических особенностях нашего края. Отдельная тема — сам шихан: на скалах вы увидите углубления цилиндрической формы и попробуете разгадать тайну их происхождения. А еще побываете в местах силы и загадаете желания — мы же поделимся легендами и гипотезами, которые объясняют энергетическую мощь шихана.
Кому подойдет экскурсия
Любознательным путешественникам старше 7 лет, готовым совершить небольшой трек длиной в 8 км.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из опытных гидов нашей команды
Просим обратить внимание, что данная экскурсия не историко-краеведческая, а походно-познавательная, относящаяся к категории активный туризм
Если вы хотите поплавать на сапах — напишите заранее (за 2-3 дня), чтобы мы успели всё организовать
Дорога займет около 3 часов; восхождение и спуск — 6 часов
Дополнительные расходы
Личные расходы на питание: можно взять перекус с собой, остановиться в кафе по дороге
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек на автомобиле (макс. 4 человека), минивэне (до 6 человек) или автобусе (до 47 человек) — доплата по договоренности
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Цирка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лев — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провели экскурсии для 825 туристов
У нас небольшая команда гидов с огромным сердцем и жаждой открытий. Отправляясь в путешествие с нами, с собой нужно взять непромокаемые куртки, термос с чаем и удобную обувь. Все остальное читать дальшеуменьшить
сделает наша команда. Придумаем маршрут, проверим его красочность, насыщенность и безопасность. Наш фотограф подберёт лучшие места для фотосессий. Гиды прочитают много книг, чтобы интересно, легко и с юмором погрузить вас в атмосферу похода. Мы собираем людей вместе, чтобы отправится в однодневные путешествия, подальше от серости и душноты. Чтобы поделиться нашей страстью.
Исследовать, взбираться, ездить и за собой вести людей, смеяться, делать чай на костре, смотреть на миллионы звезд и петь песни под гитару. Мечтать вместе с нашими туристами! Мы помним, что «Подлинная красота всегда таится от глаз». А мы лишь проводники в этот мир гор, свободы и кайфа от жизни.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Екатерина
Было много опасений из за того что едем в ноябре, но с погодой повезло. а гид Екатерина сделала этот поход незабываемо сказочным. было очень душевно и уютно как прогулка с хорошим другом! Екатерина сделала нам красивые фото и видео и напоила вкусным уральским чаем на травах. а ее энтузиазм и любовь к своей работе заряжали на протяжении всей поездки
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Н
Надежда
Шикарное место. Спасибо Андрею за экскурсию.
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Оксана
Для тех, кто начинает свое знакомство с природой Екатеринбурга, обязательно нужно посетить визитные карточки города- это Аракульские шиханы, Уральский Марс, Смолинские пещеры и порог Ревун на реке Исеть. С гидом Ольгой читать дальшеуменьшить
узнала много интересных фактов о достопримечательностях и природных чудес Свердловской области, полазили в пещерах. Нам очень повезло с погодой, поэтому еще понаблюдали за тренировками каякеров и сплавщиков на реке Исеть. Выдали карту туриста, теперь и я собираю наклейки))) давно была подписана на группу "Доски и лыжи" и вот наконец-то познакомилась с ребятами. Вы молодцы! Обязательно вернусь в Екатеринбург за новыми впечатлениями!
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С
Сергей
Лучше гор могут быть только горы (с)
Поездка на шихан стала для нас с любимой первым пешим походом в горы и позволила понять смысл приведённой выше цитаты. Впечатления описать сложно, поэтому читать дальшеуменьшить
приложу к отзыву несколько фотографий.
Отдельную благодарность хочу выразить нашему гиду, Ольге! Оля не только провела нас по самым интересным местам маршрута, но также и составила нам приятную компанию. Ощущения такие, будто мы путешествовали не с гидом, а с давним другом. Спасибо Оле за профессионализм, потрясающие фотографии, за вкусный чай и приятное общение. Обязательно вернёмся для прохождения других маршрутов.
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А
Анастасия
25.06.2024 отправились в путешествие к Шихану и озеру вместе с Ольгой. Мы были с ребёнком 7 лет. Ольга сразу нашла общий язык с нашим требовательным сыном. Отличная дорога на машине. Подъём не сложный, по читать дальшеуменьшить
силам каждому. Чем выше поднимались, тем живописнее виды нам открывались. Искупаться в озере не удалось из- за сильного ветра, хотя вода в озере была тёплая Ольга сделала для нас много красивых фотографий на память. С Ольгой легко и приятно общаться. На все наши вопросы всегда находила ответы. Приятный бонус карта путешественника по Уралу. Рекомендуем всем
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М
Мария
Отлично! Гид Иван, все было, как заявлено. Очень красивые места
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