Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Метро Екатеринбурга — это не просто транспорт, а настоящая машина времени.



За полчаса вы пронесётесь от уральских заводов к космическим ракетам и узнаете, где скрываются «призраки» и тайные тоннели. На каждой станции — свой сюжет: революция, индустриализация, наука. Мы пройдёмся по перронам всех 9 станций, выслушаем истории и сделаем эффектные фото. 5 2 отзыва

Описание экскурсии Что, если метро — это не просто транспорт, а подземный музей? Приглашаем вас в необычное путешествие по екатеринбургскому метрополитену, где каждая станция — отдельная историческая эпоха. Мы проедем по всем 9 станциям действующей линии, выйдем на каждой и поговорим о главном: от Космоса и индустриализации до революции, науки и уральских недр. Вы увидите античные скульптуры, узнаете, где можно встретить «призрака метростроевца», какая станция скрыта под Городским прудом и почему одну из них называют «станцией-заброшкой». Мы пройдёмся по платформам станций Космонавтов, Уралмаш, Машиностроителей, Уральская, Динамо, Площадь 1905 года, Геологическая, Чкаловская и Ботаническая. Экскурсия проходит в лёгком темпе и подойдёт даже тем, кто нечасто бывает под землёй. И да, здесь точно будет что сфотографировать. Важная информация: В процессе экскурсии выход из метро не планируется. При входе в метро производится досмотр вещей и проход через рамки обнаружения металла. Просьба это учитывать. На экскурсию можно приходить с детьми от 12 лет. В экскурсию включена стоимость прохода в метро за каждого человека.

Что включено Услуги гида

Стоимость прохода в метро за каждого человека Где начинаем и завершаем? Начало: Вайнера, 8 Завершение: Окончание экскурсии на станции метро Ботаническая (внизу) Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 2 часов Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.

На экскурсию можно приходить с детьми от 12 лет

В экскурсию включена стоимость прохода в метро за каждого человека Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.