Метро Екатеринбурга — это не просто транспорт, а настоящая машина времени.
За полчаса вы пронесётесь от уральских заводов к космическим ракетам и узнаете, где скрываются «призраки» и тайные тоннели. На каждой станции — свой сюжет: революция, индустриализация, наука. Мы пройдёмся по перронам всех 9 станций, выслушаем истории и сделаем эффектные фото.
Описание экскурсииЧто, если метро — это не просто транспорт, а подземный музей? Приглашаем вас в необычное путешествие по екатеринбургскому метрополитену, где каждая станция — отдельная историческая эпоха. Мы проедем по всем 9 станциям действующей линии, выйдем на каждой и поговорим о главном: от Космоса и индустриализации до революции, науки и уральских недр. Вы увидите античные скульптуры, узнаете, где можно встретить «призрака метростроевца», какая станция скрыта под Городским прудом и почему одну из них называют «станцией-заброшкой». Мы пройдёмся по платформам станций Космонавтов, Уралмаш, Машиностроителей, Уральская, Динамо, Площадь 1905 года, Геологическая, Чкаловская и Ботаническая. Экскурсия проходит в лёгком темпе и подойдёт даже тем, кто нечасто бывает под землёй. И да, здесь точно будет что сфотографировать. Важная информация: В процессе экскурсии выход из метро не планируется. При входе в метро производится досмотр вещей и проход через рамки обнаружения металла. Просьба это учитывать. На экскурсию можно приходить с детьми от 12 лет. В экскурсию включена стоимость прохода в метро за каждого человека.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Стоимость прохода в метро за каждого человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вайнера, 8
Завершение: Окончание экскурсии на станции метро Ботаническая (внизу)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Важная информация
- В процессе экскурсии выход из метро не планируется. При входе в метро производится досмотр вещей и проход через рамки обнаружения металла. Просьба это учитывать
- На экскурсию можно приходить с детьми от 12 лет
- В экскурсию включена стоимость прохода в метро за каждого человека
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
4 ноя 2025
Большое спасибо за экскурсию!!! Светлана профессионал своего дела. Подача материала была легкая, интересная, запоминающаяся, дети просто в восторге. За два часа экскурсии мы узнали столько интересной информации и о метро и о городе в целом. Светлана вы супер!!!
О
Олег
3 ноя 2025
Понравилось как местеые жители относятся к метро
Входит в следующие категории Екатеринбурга
