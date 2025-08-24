Отправляйтесь в увлекательное путешествие к горе Сугомак! Откройте для себя красоту уральских пейзажей и исследуйте мраморную пещеру
Путешествие к горе Сугомак начинается из Екатеринбурга. Вершина горы открывает захватывающие виды на километры вокруг. На внедорожнике поднимитесь к вершине, а затем прогуляйтесь по лиственному лесу. Пещера Сугомак удивит своей уникальностью, ведь она образована в мраморных породах. Вход оборудован лестницей, что позволяет безопасно спуститься в два грота. Экскурсия проводится на подготовленных автомобилях, что делает её доступной для всех
Лучшее время для посещения горы Сугомак - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время природа особенно красива, а виды с вершины впечатляют. В октябре и апреле также можно насладиться путешествием, но стоит учитывать возможные осадки и прохладу. Зимой экскурсия возможна, но из-за снега и низких температур могут возникнуть трудности с передвижением.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Гора Сугомак
Пещера Сугомак
Описание экскурсии
Гора Сугомак
Гора Сугомак — одно из популярных мест челябинской области, с вершины (591 метр над землёй) открываются потрясающие виды на окрестные города, хребты и озёра. У местных есть красивая и романтичная легенда, связанная с этим местом. На внедорожнике мы поднимемся к вершине, а затем пройдёмся по лиственному лесу наверху и полюбуемся горными видами, раскинувшимися на несколько километров вокруг.
Пещера Сугомак
Пещера Сугомак — уникальное творение природы, потому что образована в мраморных породах (что встречается очень редко). Это дикая пещера, но вход в неё оборудован лестницей. С фонариком в руках, мы спустимся в два грота внизу протяженностью 150 метров — в настоящие мраморные «палаты».
Организационные детали
Забираем из гостиницы в пределах центра города, другие места обговариваются отдельно
Экскурсия проводится на автомобилях, подготовленных для преодоления бездорожья. С вами будет гид-водитель из нашей команды
Обед не включен в стоимость. Вы можете взять его с собой или мы заедем в кафе по дороге
Экскурсию можно провести и для большего количества участников, арендовав 2-3 автомобиля
Наденьте удобную походную обувь и одежду
Примерный тайминг экскурсии
8:00 Выезд из Екатеринбурга 10:30 Приезжаем на гору Сугомак 12:00 Обед (чай, печенье или горячее питание по договоренности) 13:00 Посещение пещеры Сугомак 15:00 Выезд обратно в город 18:00 Возвращение в Екатеринбург
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорености
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1744 туристов
Мы команда путешественников, которые побывали во многих красивых местах нашей необъятной родины и нашей области. Придумываем и составляем маршруты на любой вкус и цвет, едем сами и впоследствии возим туристов знакомиться с нашей уникальной природой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Спасибо за комфортную и насыщенную поездку! Роман сопровождал нас на всех локациях и помогал преодолевать сложные для пешеходного прохождения дистанции. Отдельно хочется поблагодарить за аккуратное вождение - рельефный маршрут был преодолен нами быстро и безболезненно)) Успели подняться на вершину горы Сугомак, посмотреть пещеру и перекусить с красивым видом на берегу озера. После поездки остались самые положительные впечатления!
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Катенок
В восторге от экскурсии на Сугомак! Спасибо Андрею: он дал нам возможность сполна насладиться красотами и потрясающими видами! Экскурсия проходила в удобном для нас темпе и сопровождалась приятной беседой с гидом. Мы рады, что остановили свой выбор именно на этом путешествии! Однозначно рекомендуем!
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Елена
Огромное спасибо Роману за комфортную и интересную экскурсию. Довольно легко поднялись на Сугомак, по пути следования собирали и ели чернику и землянику. Полюбовались великолепными видами на тайгу и озера с вершины горы. Спустились в мраморную пещеру, даже исследовали её потаенные лабиринты. Искупались в озере Сугомак и полюбовались голубыми водами озера Бали. Зарядились позитивом на целый год
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Е
Екатерина
Спасибо Андрею за отличную экскурсию! Очень красиво, интересно - осталась масса впечатлений))
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Майя
Отличная экскурсия получилась! Спасибо Андрею)
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В
Вера
Без подготовки поднялись на Сугомак, хотя возраст 60 плюс 😊 Для "бывалых" будет легко. Море впечатлений и эмоций от общения с природой и чудесных видов!
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