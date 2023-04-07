Из Екатеринбурга - к горе Сугомак

Треккинг на высоте 591 метр и спуск в мраморную пещеру

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Ответы на вопросы
Из Екатеринбурга мы отправимся к комплексу Сугомак. Вас ждёт прогулка на самой вершине горы и великолепные уральские пейзажи на много километров вокруг.

Вдыхайте глубже! А затем предстоит спуск в дикую пещеру из полосчатого мрамора — одну из немногих в мире. В дорогу!
Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
Ближайшие даты:
29
апр
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апр
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Описание

Что вас ожидает

Гора Сугомак

Гора Сугомак — одно из популярных мест челябинской области, с вершины (591 метр над землёй) открываются потрясающие виды на окрестные города, хребты и озёра. У местных есть красивая и романтичная легенда, связанная с этим местом.
На внедорожнике мы поднимемся к вершине, а затем пройдёмся по лиственному лесу наверху и полюбуемся горными видами, раскинувшимися на несколько километров вокруг.

Пещера Сугомак

Пещера Сугомак — уникальное творение природы, потому что образована в мраморных породах (что встречается очень редко).
Это дикая пещера, но вход в неё оборудован лестницей. С фонариком в руках, мы спустимся в два грота внизу протяженностью 150 метров — в настоящие мраморные «палаты».

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на автомобилях, подготовленных для преодоления бездорожья. С вами будет гид-водитель из нашей команды.
  • Обед не включен в стоимость. Вы можете взять его с собой или мы заедем в кафе по дороге.
  • Экскурсию можно провести и для большего количества участников, арендовав 2-3 автомобиля
  • Наденьте удобную походную обувь и одежду

Примерный тайминг экскурсии

8:00 Выезд из Екатеринбурга
10:30 Приезжаем на гору Сугомак
12:00 Обед (чай, печенье или горячее питание по договоренности)
13:00 Посещение пещеры Сугомак
15:00 Выезд обратно в город
18:00 Возвращение в Екатеринбург

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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