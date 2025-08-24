Лучшее время для посещения горы Сугомак - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время природа особенно красива, а виды с вершины впечатляют. В октябре и апреле также можно насладиться путешествием, но стоит учитывать возможные осадки и прохладу. Зимой экскурсия возможна, но из-за снега и низких температур могут возникнуть трудности с передвижением.

Путешествие к горе Сугомак начинается из Екатеринбурга. Вершина горы открывает захватывающие виды на километры вокруг. На внедорожнике поднимитесь к вершине, а затем прогуляйтесь по лиственному лесу. Пещера Сугомак удивит своей уникальностью, ведь она образована в мраморных породах. Вход оборудован лестницей, что позволяет безопасно спуститься в два грота. Экскурсия проводится на подготовленных автомобилях, что делает её доступной для всех

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Гора Сугомак

Гора Сугомак — одно из популярных мест челябинской области, с вершины (591 метр над землёй) открываются потрясающие виды на окрестные города, хребты и озёра. У местных есть красивая и романтичная легенда, связанная с этим местом.

На внедорожнике мы поднимемся к вершине, а затем пройдёмся по лиственному лесу наверху и полюбуемся горными видами, раскинувшимися на несколько километров вокруг.

Пещера Сугомак

Пещера Сугомак — уникальное творение природы, потому что образована в мраморных породах (что встречается очень редко).

Это дикая пещера, но вход в неё оборудован лестницей. С фонариком в руках, мы спустимся в два грота внизу протяженностью 150 метров — в настоящие мраморные «палаты».

Организационные детали

Забираем из гостиницы в пределах центра города, другие места обговариваются отдельно

Экскурсия проводится на автомобилях, подготовленных для преодоления бездорожья. С вами будет гид-водитель из нашей команды

Обед не включен в стоимость. Вы можете взять его с собой или мы заедем в кафе по дороге

Экскурсию можно провести и для большего количества участников, арендовав 2-3 автомобиля

Наденьте удобную походную обувь и одежду

Примерный тайминг экскурсии

8:00 Выезд из Екатеринбурга

10:30 Приезжаем на гору Сугомак

12:00 Обед (чай, печенье или горячее питание по договоренности)

13:00 Посещение пещеры Сугомак

15:00 Выезд обратно в город

18:00 Возвращение в Екатеринбург