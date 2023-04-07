Из Екатеринбурга мы отправимся к комплексу Сугомак. Вас ждёт прогулка на самой вершине горы и великолепные уральские пейзажи на много километров вокруг. Вдыхайте глубже! А затем предстоит спуск в дикую пещеру из полосчатого мрамора — одну из немногих в мире. В дорогу!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Гора Сугомак

Гора Сугомак — одно из популярных мест челябинской области, с вершины (591 метр над землёй) открываются потрясающие виды на окрестные города, хребты и озёра. У местных есть красивая и романтичная легенда, связанная с этим местом.

На внедорожнике мы поднимемся к вершине, а затем пройдёмся по лиственному лесу наверху и полюбуемся горными видами, раскинувшимися на несколько километров вокруг.

Пещера Сугомак

Пещера Сугомак — уникальное творение природы, потому что образована в мраморных породах (что встречается очень редко).

Это дикая пещера, но вход в неё оборудован лестницей. С фонариком в руках, мы спустимся в два грота внизу протяженностью 150 метров — в настоящие мраморные «палаты».

Организационные детали

Экскурсия проводится на автомобилях, подготовленных для преодоления бездорожья. С вами будет гид-водитель из нашей команды.

Обед не включен в стоимость. Вы можете взять его с собой или мы заедем в кафе по дороге.

Экскурсию можно провести и для большего количества участников, арендовав 2-3 автомобиля

Наденьте удобную походную обувь и одежду

Примерный тайминг экскурсии

8:00 Выезд из Екатеринбурга

10:30 Приезжаем на гору Сугомак

12:00 Обед (чай, печенье или горячее питание по договоренности)

13:00 Посещение пещеры Сугомак

15:00 Выезд обратно в город

18:00 Возвращение в Екатеринбург