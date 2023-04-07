Треккинг на высоте 591 метр и спуск в мраморную пещеру
Вдыхайте глубже! А затем предстоит спуск в дикую пещеру из полосчатого мрамора — одну из немногих в мире. В дорогу!
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Описание
Что вас ожидает
Гора Сугомак
Гора Сугомак — одно из популярных мест челябинской области, с вершины (591 метр над землёй) открываются потрясающие виды на окрестные города, хребты и озёра. У местных есть красивая и романтичная легенда, связанная с этим местом.
На внедорожнике мы поднимемся к вершине, а затем пройдёмся по лиственному лесу наверху и полюбуемся горными видами, раскинувшимися на несколько километров вокруг.
Пещера Сугомак
Пещера Сугомак — уникальное творение природы, потому что образована в мраморных породах (что встречается очень редко).
Это дикая пещера, но вход в неё оборудован лестницей. С фонариком в руках, мы спустимся в два грота внизу протяженностью 150 метров — в настоящие мраморные «палаты».
Организационные детали
- Экскурсия проводится на автомобилях, подготовленных для преодоления бездорожья. С вами будет гид-водитель из нашей команды.
- Обед не включен в стоимость. Вы можете взять его с собой или мы заедем в кафе по дороге.
- Экскурсию можно провести и для большего количества участников, арендовав 2-3 автомобиля
- Наденьте удобную походную обувь и одежду
Примерный тайминг экскурсии
8:00 Выезд из Екатеринбурга
10:30 Приезжаем на гору Сугомак
12:00 Обед (чай, печенье или горячее питание по договоренности)
13:00 Посещение пещеры Сугомак
15:00 Выезд обратно в город
18:00 Возвращение в Екатеринбург
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.