в город. Павел! Этот человек нам, простите за пошлость, сделал ДЕНЬ! Всего три часа пролетели как большая жизнь, не наша, а тех, о ком он рассказал. Тема декабристов странная и вряд ли такую экскурсию закажет человек, который хочет город посмотреть, но мы заказали ее именно по этой причине - иначе взглянуть на город с исторической точки зрения. Вы все время были погружены с первой встречи, - вовлеченность Павла в историю поражает - человек увлечен темой и его эмоции захватывают вас. Какой язык у этого человека, он прост, но велик! Вам все понятно и ясно до буквы! У Павла много фотографий с собой в прекрасном портфеле, он в нужное время достает оттуда документальные факты и вы все время в теме и не можете отвлечься. Устали? Тогда вам отдых в кафе с кофе и изящной беседой по теме. На фотографии смотрите, они ОЧЕНЬ помогают не терять связь. Из трех мест, касающихся декабристов, вы погрузитесь в невероятную историю, как детектив, в жизни людей, которые обитали тогда в Екатеринбурге или имели к ним отношение. Про декабристов… Мы не историки, не преподаватели, как относиться к декабристам? Раньше все было понятно - герои, революционеры, провозвестники, но чего??? И тут у вас возникнет вопрос, кем они были, вы хотя бы сможете задуматься, что это были люди, иногда странные, чудные, нечестные или кого судьба не сберегла. Хотели ли они вообще ими быть, декабристами, тем более, что и название им такое дали через многие годы? Павел покажет город и историю многих семей, которые стали причастны к декабристам. Узнаете про тех жен, заодно сколько их реально было и декабристов и жен, и какова их участь была. Меня больше заинтересовала монархическая история, а она, ох как непроста оказалась. Пытайте Павла про Романовых - он все знает и такие подробности! Про Павла: самый симпатичный (симпатичный означает человек такой) экскурсовод из опыта нашего, язык русский, хороший, грамотный, как он передает диалоги 19 века на современный лад, этому учиться надо! Мы за три часа так к нему привыкли, что расставаться уже не планировали! Обязательно попросим его рекомендаций в другие города, у Павла есть связи. Еще Павел копает архивы, у него такая кладезь в голове! Мы хотим еще приехать в Екатеринбург на его экскурсии. Спасибо огромное!