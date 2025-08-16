Индивидуальная
до 15 чел.
Декабристы в Екатеринбурге
Начало: Ул. Декабристов, 56/68
«При этом деятельность декабристов и других тайных обществ является одним из самых противоречивых и вместе с тем загадочных явлений российской истории»
Расписание: по договореннсти
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
5500 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 11 чел.
По следам декабристов в Екатеринбурге: путешествие сквозь века
Познакомьтесь с историей декабристов в Екатеринбурге, их влиянием на культуру и судьбы, которые изменили Россию
Начало: У памятника Декабристам
«Через станцию Екатеринбурга проходил знаменитый кандальный путь ссыльнокаторжных в Сибирь — однако на этом история связь города и декабристов не заканчивается»
Завтра в 11:30
25 сен в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
На метро из СССР в 21 век
Начало: Вайнера, 8
29 сен в 20:30
30 сен в 20:30
2000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена16 августа 2025Огромное спасибо
- ЕЕлена6 июня 2025Павел в теме глубоко. Не хайп от модного тренда, а действительно знает детали, чувствует и понимает своих героев. Любит их,
- ЖЖанна21 февраля 2025Павел заразил нас желанием разобраться в истории декабристов, понять их устремления, проследить жизненные пути. Очень интересная экскурсия, наполненная историческим материалом,
- ККожаева30 июня 2023Интересная подача, и структурированная информация. Разная судьба участников -декабристов. Молодые люди - образованные, пылкие, дерзкие, умные и любящие Россию все хоть сколько-то, но делали нашу историю и изменяли мир
- MMaxim4 апреля 2023У нас небольшой опыт индивидуальных экскурсий, но были хорошие и были такие, что и лишний раз поехать не хочется больше
- ЭЭдуард5 марта 2023Гид был на точке сбора вовремя, сам маршрут пешеходный, лёгкий, не скоростной. Имеется перерыв (санитарно-обогревочный) в кафе. У гида с
- ТТатьяна4 марта 2023Самый лучший рассказчик, самая запоминающаяся экскурсия.
Павел настоящий мастер своего дела, рекомендую всем.
- ЕЕвгения29 июля 2022Отдыхая в Екатеринбурге, решили посетить экскурсию "По следам декабристов". Сказать, что нам понравилось - ничего не сказать. Павел - великолепный
- ААлена11 мая 20222 мая взяли экскурсию "По следам декабристов" с гидом Павлом. Павел заранее с нами свящался и уточнил время и место.
- ННадежда26 апреля 2022Павел - это просто находка. Не смотря на ветер, дождь, мы с подругой слушали Павла, как заворожённые все три часа! От всей души рекомендую эту экскурсию! Эта экскурсия подойдёт для тех, кто уже неплохо знает историю Декабристов и ту эпоху.
