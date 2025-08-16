Мои заказы

Декабристы в Екатеринбурге
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Декабристы в Екатеринбурге
Начало: Ул. Декабристов, 56/68
«При этом деятельность декабристов и других тайных обществ является одним из самых противоречивых и вместе с тем загадочных явлений российской истории»
Расписание: по договореннсти
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
5500 ₽ за всё до 15 чел.
По следам декабристов в Екатеринбурге
Пешая
2.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 11 чел.
По следам декабристов в Екатеринбурге: путешествие сквозь века
Познакомьтесь с историей декабристов в Екатеринбурге, их влиянием на культуру и судьбы, которые изменили Россию
Начало: У памятника Декабристам
«Через станцию Екатеринбурга проходил знаменитый кандальный путь ссыльнокаторжных в Сибирь — однако на этом история связь города и декабристов не заканчивается»
Завтра в 11:30
25 сен в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 11 чел.
На метро из СССР в 21 век
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
На метро из СССР в 21 век
Начало: Вайнера, 8
29 сен в 20:30
30 сен в 20:30
2000 ₽ за всё до 5 чел.

  • Е
    Елена
    16 августа 2025
    По следам декабристов в Екатеринбурге
    Огромное спасибо
  • Е
    Елена
    6 июня 2025
    По следам декабристов в Екатеринбурге
    Павел в теме глубоко. Не хайп от модного тренда, а действительно знает детали, чувствует и понимает своих героев. Любит их,
    переживает за них, живёт этими эмоциями. Так могут только профессионалы. Рекомендую! Качественного контента так мало осталось в нашем быстро меняющемся мире вульгарных знаний.
    А Павел источник чистого знания. Не пропустите!

  • Ж
    Жанна
    21 февраля 2025
    По следам декабристов в Екатеринбурге
    Павел заразил нас желанием разобраться в истории декабристов, понять их устремления, проследить жизненные пути. Очень интересная экскурсия, наполненная историческим материалом,
    разнообразными артефактами, глубокими идеями. Экскурсия подойдёт семьям с детьми старшего школьного возраста; компаниям, интересующимся историей, жизнью города в разных временных эпохах.

  • К
    Кожаева
    30 июня 2023
    По следам декабристов в Екатеринбурге
    Интересная подача, и структурированная информация. Разная судьба участников -декабристов. Молодые люди - образованные, пылкие, дерзкие, умные и любящие Россию все хоть сколько-то, но делали нашу историю и изменяли мир
  • M
    Maxim
    4 апреля 2023
    По следам декабристов в Екатеринбурге
    У нас небольшой опыт индивидуальных экскурсий, но были хорошие и были такие, что и лишний раз поехать не хочется больше
    в город. Павел! Этот человек нам, простите за пошлость, сделал ДЕНЬ! Всего три часа пролетели как большая жизнь, не наша, а тех, о ком он рассказал. Тема декабристов странная и вряд ли такую экскурсию закажет человек, который хочет город посмотреть, но мы заказали ее именно по этой причине - иначе взглянуть на город с исторической точки зрения. Вы все время были погружены с первой встречи, - вовлеченность Павла в историю поражает - человек увлечен темой и его эмоции захватывают вас. Какой язык у этого человека, он прост, но велик! Вам все понятно и ясно до буквы! У Павла много фотографий с собой в прекрасном портфеле, он в нужное время достает оттуда документальные факты и вы все время в теме и не можете отвлечься. Устали? Тогда вам отдых в кафе с кофе и изящной беседой по теме. На фотографии смотрите, они ОЧЕНЬ помогают не терять связь. Из трех мест, касающихся декабристов, вы погрузитесь в невероятную историю, как детектив, в жизни людей, которые обитали тогда в Екатеринбурге или имели к ним отношение. Про декабристов… Мы не историки, не преподаватели, как относиться к декабристам? Раньше все было понятно - герои, революционеры, провозвестники, но чего??? И тут у вас возникнет вопрос, кем они были, вы хотя бы сможете задуматься, что это были люди, иногда странные, чудные, нечестные или кого судьба не сберегла. Хотели ли они вообще ими быть, декабристами, тем более, что и название им такое дали через многие годы? Павел покажет город и историю многих семей, которые стали причастны к декабристам. Узнаете про тех жен, заодно сколько их реально было и декабристов и жен, и какова их участь была. Меня больше заинтересовала монархическая история, а она, ох как непроста оказалась. Пытайте Павла про Романовых - он все знает и такие подробности! Про Павла: самый симпатичный (симпатичный означает человек такой) экскурсовод из опыта нашего, язык русский, хороший, грамотный, как он передает диалоги 19 века на современный лад, этому учиться надо! Мы за три часа так к нему привыкли, что расставаться уже не планировали! Обязательно попросим его рекомендаций в другие города, у Павла есть связи. Еще Павел копает архивы, у него такая кладезь в голове! Мы хотим еще приехать в Екатеринбург на его экскурсии. Спасибо огромное!

  • Э
    Эдуард
    5 марта 2023
    По следам декабристов в Екатеринбурге
    Гид был на точке сбора вовремя, сам маршрут пешеходный, лёгкий, не скоростной. Имеется перерыв (санитарно-обогревочный) в кафе. У гида с
    собой множество фото. Павел очень внимательный, владеет обширными массивами информации, явно заинтересован в теме экскурсии, как нам показалось - не ленится углублять данные по смыслу и содержанию, выискивать параллели, проводить аналогии. В общении приятен, внимателен к участникам экскурсии, располагает к себе. Программа заставляет задуматься, запоминается, а дополнительные данные создают ретроспективный взгляд на историю страны в целом, в итоге инфополе тура погружает в себя.

  • Т
    Татьяна
    4 марта 2023
    По следам декабристов в Екатеринбурге
    Самый лучший рассказчик, самая запоминающаяся экскурсия.
    Павел настоящий мастер своего дела, рекомендую всем.
  • Е
    Евгения
    29 июля 2022
    По следам декабристов в Екатеринбурге
    Отдыхая в Екатеринбурге, решили посетить экскурсию "По следам декабристов". Сказать, что нам понравилось - ничего не сказать. Павел - великолепный
    экскурсовод, прекрасный рассказчик: просто и доступно подавал информацию, сумел заинтересовать всю нашу компанию (и взрослых, и подростков). Три с половиной часа пролетели на одном дыхании. Узнали массу интересного, о чём не прочтёшь ни в одной книге. Я как преподаватель почерпнула много нового, что непременно буду использовать в работе. Спасибо Павлу за чудесный день, за познавательное мероприятие. Рекомендую всем посетить эту экскурсию.

  • А
    Алена
    11 мая 2022
    По следам декабристов в Екатеринбурге
    2 мая взяли экскурсию "По следам декабристов" с гидом Павлом. Павел заранее с нами свящался и уточнил время и место.
    Кроме устнвх рассказов у Павла были с собой разные фотографии, картинки для более полного понимания сцен, личностей и других вопросов. Претензий и нареканий нет, остались довольны)

  • Н
    Надежда
    26 апреля 2022
    По следам декабристов в Екатеринбурге
    Павел - это просто находка. Не смотря на ветер, дождь, мы с подругой слушали Павла, как заворожённые все три часа! От всей души рекомендую эту экскурсию! Эта экскурсия подойдёт для тех, кто уже неплохо знает историю Декабристов и ту эпоху.

