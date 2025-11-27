Приглашаем в национальный парк «Таганай» — одно из самых живописных мест Южного Урала.
Даже неподготовленные туристы смогут насладиться горными тропами, уральскими видами и гармонией природы.
Описание экскурсии
Величие Урала «Таганай» — это уникальный национальный парк Южного Урала, где сочетаются красивые горные пейзажи, чистый воздух и удивительное разнообразие природы. Удобство и комфорт Все маршруты оборудованы на высшем уровне: удобные входы в парк, указатели, зоны отдыха и большая парковка. Здесь одинаково комфортно и опытным путешественникам, и новичкам. Прогулка по парку подойдёт даже неподготовленным туристам. Увидеть уральские панорамы, горные тропы и величие природы своими глазами — это впечатление, ради которого стоит приехать. Важная информация:
Рекомендуется надевать удобные кроссовки с нескользящей подошвой.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входной билет в парк «Таганай»
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Екатеринбург, ТЦ Дирижабль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
