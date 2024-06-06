Экскурсии по паркам Екатеринбурга

Найдено 17 экскурсий в категории «Парки» в Екатеринбурге, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
С Екатеринбургом на «ты»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
88 отзывов
Познавательная прогулка по Екатеринбургу: от Плотинки до уральского Арбата
Приглашаем на увлекательное путешествие по Екатеринбургу. Откройте для себя историю и культуру города в непринужденной обстановке
Начало: У торгового центра Пассаж
«Вы погуляете по пешеходной улице Вайнера, посетите дендрологический парк, пройдете по новой набережной реки Исеть и покормите уток»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 340 за всё до 5 чел.
Треккинг к скалам Чертова городища
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
50 отзывов
Индивидуальная экскурсия: треккинг к загадочным скалам Чертова городища в Екатеринбурге
Откройте для себя загадочный мир Чертова городища! Пройдите по тропам, осмотрите мегалиты и сейды, узнайте легенды древних народов Урала
Начало: В поселке Исеть
27 июня в 09:00
3 июля в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Необычные дворы и дома Екатеринбурга
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Необычные дворы и дома Екатеринбурга: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальный мир екатеринбургских дворов и домов, где каждый уголок хранит свою историю и тайны, недоступные обычному туристу
Начало: В 5 минутах от Дворца молодежи
«И, конечно, вы побываете в самом известном дворе города — парке Харитоновской усадьбы, где растут старейшие деревья Екатеринбурга, проложены тайные подземные ходы с забытыми сокровищами и текут золотоносные речки»
15 июня в 10:30
16 июня в 10:30
7 340 за всё до 3 чел.
Треккинг и пикник в природном парке «Оленьи ручьи»
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия: треккинг и пикник в парке «Оленьи ручьи»
Проведите день в заповедном парке «Оленьи ручьи»: карстовые пещеры, уральские скалы и реликтовые растения. Пикник с пирогами и чаем дополнит путешествие
«Полтора часа пути — и перед вами пейзажи древней долины Серги, лесные тропы и причудливые скалы парка»
18 июня в 08:30
20 июня в 08:30
16 000 за всё до 4 чел.
Загадки природы «Оленьих ручьев»
🚶 Пешая
Индивидуальная
7.5 часов
17 отзывов
Загадки природы «Оленьих ручьев» - индивидуальная экскурсия
Увлекательное путешествие по «Оленьим ручьям» в Екатеринбурге. Исследуйте древние стоянки и наслаждайтесь живописными видами
Начало: По договоренности
«В месте старта и финиша маршрута вы услышите рассказ об истории парка, поселка и железной дороги, являющейся границей «Оленьих ручьев»»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
15 000 за всё до 3 чел.
Город малахитовых крыш: экскурсия по центру Екатеринбурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия по центру Екатеринбурга: Город малахитовых крыш
Прогулка по основным достопримечательностям Екатеринбурга: храмы, парки, музеи и исторические места. Узнайте о роли Петра I и Татищева
«Садово-парковый ансамбль Расторгуева-Харитонова — единственный парк на Урале в стиле классицизма»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
500 за человека
Ночной Екатеринбург
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Ночной Екатеринбург: исторические легенды и современные огни
Огни ночного Екатеринбурга преобразят облик города. Исторические здания оживут, а современные светильники придадут им особый шарм
Начало: По Вашему выбору
«Особняки, освещенные яркой, словно бы праздничной подсветкой, таинственные аллеи парков: мы прокатимся по центру города, смакуя истории былых времен»
14 июня в 22:30
23 июня в 21:30
5 200 за всё до 3 чел.
Сила Урала - «Бажовские места» и природа края
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
16 отзывов
Сила Урала: Бажовские места и уникальная природа Екатеринбурга
Откройте тайны Урала в экскурсии по Бажовским местам: волшебный лес, мистические озера и уральская кухня
«В обустроенном природном парке «Бажовские места» вы погуляете по волшебному лесу и насладитесь чистым воздухом»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 14 000 за всё до 6 чел.
Бажовские места: старинный город Сысерть и природный парк
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
10 отзывов
Бажовские места: старинный город Сысерть и природный парк
Пройти по следам уральских сказов, насладиться пейзажами и узнать регион поближе
«Затем вас ждет один из красивейших природных парков края»
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
14 000 за всё до 6 чел.
Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
10 отзывов
Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
Погулять по заповедному лесу, услышать местные легенды и впечатлиться скалами, пещерами и реками
Начало: в поселке Бажуково
«Из Екатеринбурга до парка и обратно вам нужно добраться самостоятельно»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
5 340 за всё до 10 чел.
Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
13 отзывов
Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы
Насладиться красотой уральского леса и впечатлиться местными скалами, гротами и пещерами
Начало: У вашего отеля
«Вы пройдете по самому красивому летнему маршруту парка, отыщете избушку Бабы-Яги, полюбуетесь рекой Сергой и лесными ручьями»
25 июня в 14:00
26 июня в 16:00
16 600 за всё до 5 чел.
Неизведанный Екатеринбург
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
34 отзыва
Неизведанный Екатеринбург: от зеленых насаждений до урбанистических легенд
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от зеленых насаждений до городских легенд и секретных мест, доступных не каждому
Начало: Исторический сквер
«Литературный квартал и парк Храма на Крови»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
8 000 за всё до 3 чел.
Мегалит-парк «Исеть»: путешествие в сердце Урала
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Мегалит-парк «Исеть»: путешествие в сердце Урала
Изучить дольмены в сказочном лесу, услышать удивительные истории и научиться полезным практикам
Начало: В горнолыжном парке «Исеть»
«В небольшом горнолыжном семейном парке, основанном местным школьным учителем, вы услышите потрясающую историю преображения жизни к лучшему»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
9 600 за всё до 10 чел.
Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть
Побывать в природном парке «Бажовские места» и на родине писателя-сказочника
«10:00–12:00 — парк «Бажовские места»: здесь в окружении хвойного леса спряталось одно из красивейших озёр Среднего Урала — Тальков Камень»
4 июля в 09:00
9 июля в 09:00
12 000 за всё до 3 чел.
Тайны и легенды екатеринбургского Монмартра
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Тайны и легенды екатеринбургского Монмартра: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу таинственного Екатеринбурга, открывая исторические загадки Вознесенской горки
Начало: в районе Храма на Крови
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
4 000 за всё до 5 чел.
Путешествие в Уральскую Швейцарию: день для души
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Уральскую Швейцарию: день для души
Открыть вдохновляющие виды, отведать блюда из форели, посетить храм и загадать желание на горе Любви
«Природный парк «Оленьи ручьи» (малый круг)»
20 июня в 08:00
22 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Тайные миры старого парка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Тайные миры старого парка
Дружеская прогулка с краеведом-натуралистом по укромным зелёным уголкам в центре Екатеринбурга
Начало: В дендропарке
«Когда-то здесь располагалась слобода купцов-старообрядцев, а в наши дни раскинулся уютный парк, скрывающий тайный мир городской природы»
10 июня в 15:00
13 июня в 15:00
3 600 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антонина
    6 июня 2024
    С Екатеринбургом на «ты»
    Спасибо, очень понравилось. Экскурсия увлекательная, в меру сложная, время пролетело очень быстро. С нами была девочка 14 лет, кот всячески делала вид, что не слушает. Оказалось многое запомнила))) это приятно. Екатерина спасибо. Однозначно рекомендую
  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Город малахитовых крыш: экскурсия по центру Екатеринбурга
    Впечатления от экскурсии хорошие) Юлия знает столько всего, время пролетело незаметно, маршрут интересный. Спасибо!
  • М
    Мария
    4 июня 2024
    Город малахитовых крыш: экскурсия по центру Екатеринбурга
    Здравствуйте! Сегодня вернулись с экскурсии "Город Малахитовых крыш". Отличная обзорная и познавательная экскурсия. Собирались с дочерью погулять именно в этой
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    части города… и вуаля, встретили Юлию. Живя в городе Екатеринбурге, прогуливаясь по Плотинке оказывается не знала много исторических фактов. Не смотря на жаркую погоду сегодня, живой рассказ и прохлада Исети освежали. Спасибо Юлии, с наилучшими пожеланиями, Мария.

  • В
    Вадим
    3 июня 2024
    С Екатеринбургом на «ты»
    Экскурсия проходила в подходящем нам темпе с оптимальным количеством информации, интересными фактами. Экскурсовод умеет подстроиться под компанию. Все было здорово! Экскурсоводу удалось показать нам лучшие части центра Екатеринбурга и погрузить в историю города.
  • И
    Инна
    3 июня 2024
    С Екатеринбургом на «ты»
    Екатерина - прекрасный гид! Мгновенно подстроилась под наши предпочтения и построила маршрут с учетом того, что мы уже успели посмотреть.
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    Показала вещи, которые не заметили сами. Интересно рассказывает, в том числе на основе своего жизненного опыта. Для ребенка - карта с наклейками за правильные ответы. Спасибо! Очень рекомендуем! Прекрасное впечатление!

  • С
    Светлана
    23 мая 2024
    Треккинг и пикник в природном парке «Оленьи ручьи»
    Мы просто в восторге.
  • И
    Ирина
    22 мая 2024
    Сила Урала - «Бажовские места» и природа края
    Нам все понравилось.
    Нам все понравилосьНам все понравилосьНам все понравилось
  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Необычные дворы и дома Екатеринбурга
    Экскурсия понравилась! Мы местные, но все равно было интересно и много нового для нас. Людмила замечательный экскурсовод с широчайшим кругозором,
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    прекрасный рассказчик. От таких людей учишься эстетике, обращать внимание на детали и вещи, которых раньше не замечал и проходил мимо. Людмила заражает своей любознательностью!

  • Н
    Надежда
    6 мая 2024
    Неизведанный Екатеринбург
    Это было год назад. Но не смотря на это помним и захотелось написать отзыв. Благодарим, Людмила! Это было интересно и полезно!!
  • И
    Ирина
    5 мая 2024
    Бажовские места: старинный город Сысерть и природный парк
    Замечательная экскурсия, на которой отдыхает душа!!! Красивенный природный парк с корабельными соснами, пением птиц, озером в окружении скал, журчанием реки,
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    вдоль которой идет тропа, доставляет истинное наслаждение!!! Ну,и конечно, интереснейшие рассказы Константина об этих местах, сказах Бажова, старинном городе Сысерть и истории его завода. Одним словом, советую к посещению и обязательно с Константином. Замечательный гид!!! Провели с ним 3 экскурсии, полный восторг!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Парки»

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  1. С Екатеринбургом на «ты»
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  3. Необычные дворы и дома Екатеринбурга
  4. Треккинг и пикник в природном парке «Оленьи ручьи»
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  10. Плотинка
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