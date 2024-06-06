1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Познавательная прогулка по Екатеринбургу: от Плотинки до уральского Арбата
Приглашаем на увлекательное путешествие по Екатеринбургу. Откройте для себя историю и культуру города в непринужденной обстановке
Начало: У торгового центра Пассаж
«Вы погуляете по пешеходной улице Вайнера, посетите дендрологический парк, пройдете по новой набережной реки Исеть и покормите уток»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия: треккинг к загадочным скалам Чертова городища в Екатеринбурге
Откройте для себя загадочный мир Чертова городища! Пройдите по тропам, осмотрите мегалиты и сейды, узнайте легенды древних народов Урала
Начало: В поселке Исеть
27 июня в 09:00
3 июля в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Необычные дворы и дома Екатеринбурга: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальный мир екатеринбургских дворов и домов, где каждый уголок хранит свою историю и тайны, недоступные обычному туристу
Начало: В 5 минутах от Дворца молодежи
«И, конечно, вы побываете в самом известном дворе города — парке Харитоновской усадьбы, где растут старейшие деревья Екатеринбурга, проложены тайные подземные ходы с забытыми сокровищами и текут золотоносные речки»
15 июня в 10:30
16 июня в 10:30
7 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Индивидуальная экскурсия: треккинг и пикник в парке «Оленьи ручьи»
Проведите день в заповедном парке «Оленьи ручьи»: карстовые пещеры, уральские скалы и реликтовые растения. Пикник с пирогами и чаем дополнит путешествие
«Полтора часа пути — и перед вами пейзажи древней долины Серги, лесные тропы и причудливые скалы парка»
18 июня в 08:30
20 июня в 08:30
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Загадки природы «Оленьих ручьев» - индивидуальная экскурсия
Увлекательное путешествие по «Оленьим ручьям» в Екатеринбурге. Исследуйте древние стоянки и наслаждайтесь живописными видами
Начало: По договоренности
«В месте старта и финиша маршрута вы услышите рассказ об истории парка, поселка и железной дороги, являющейся границей «Оленьих ручьев»»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по центру Екатеринбурга: Город малахитовых крыш
Прогулка по основным достопримечательностям Екатеринбурга: храмы, парки, музеи и исторические места. Узнайте о роли Петра I и Татищева
«Садово-парковый ансамбль Расторгуева-Харитонова — единственный парк на Урале в стиле классицизма»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Ночной Екатеринбург: исторические легенды и современные огни
Огни ночного Екатеринбурга преобразят облик города. Исторические здания оживут, а современные светильники придадут им особый шарм
Начало: По Вашему выбору
«Особняки, освещенные яркой, словно бы праздничной подсветкой, таинственные аллеи парков: мы прокатимся по центру города, смакуя истории былых времен»
14 июня в 22:30
23 июня в 21:30
5 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сила Урала: Бажовские места и уникальная природа Екатеринбурга
Откройте тайны Урала в экскурсии по Бажовским местам: волшебный лес, мистические озера и уральская кухня
«В обустроенном природном парке «Бажовские места» вы погуляете по волшебному лесу и насладитесь чистым воздухом»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 14 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Бажовские места: старинный город Сысерть и природный парк
Пройти по следам уральских сказов, насладиться пейзажами и узнать регион поближе
«Затем вас ждет один из красивейших природных парков края»
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
14 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
Погулять по заповедному лесу, услышать местные легенды и впечатлиться скалами, пещерами и реками
Начало: в поселке Бажуково
«Из Екатеринбурга до парка и обратно вам нужно добраться самостоятельно»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
5 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы
Насладиться красотой уральского леса и впечатлиться местными скалами, гротами и пещерами
Начало: У вашего отеля
«Вы пройдете по самому красивому летнему маршруту парка, отыщете избушку Бабы-Яги, полюбуетесь рекой Сергой и лесными ручьями»
25 июня в 14:00
26 июня в 16:00
16 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Неизведанный Екатеринбург: от зеленых насаждений до урбанистических легенд
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от зеленых насаждений до городских легенд и секретных мест, доступных не каждому
Начало: Исторический сквер
«Литературный квартал и парк Храма на Крови»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Мегалит-парк «Исеть»: путешествие в сердце Урала
Изучить дольмены в сказочном лесу, услышать удивительные истории и научиться полезным практикам
Начало: В горнолыжном парке «Исеть»
«В небольшом горнолыжном семейном парке, основанном местным школьным учителем, вы услышите потрясающую историю преображения жизни к лучшему»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
9 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть
Побывать в природном парке «Бажовские места» и на родине писателя-сказочника
«10:00–12:00 — парк «Бажовские места»: здесь в окружении хвойного леса спряталось одно из красивейших озёр Среднего Урала — Тальков Камень»
4 июля в 09:00
9 июля в 09:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны и легенды екатеринбургского Монмартра: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу таинственного Екатеринбурга, открывая исторические загадки Вознесенской горки
Начало: в районе Храма на Крови
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Уральскую Швейцарию: день для души
Открыть вдохновляющие виды, отведать блюда из форели, посетить храм и загадать желание на горе Любви
«Природный парк «Оленьи ручьи» (малый круг)»
20 июня в 08:00
22 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайные миры старого парка
Дружеская прогулка с краеведом-натуралистом по укромным зелёным уголкам в центре Екатеринбурга
Начало: В дендропарке
«Когда-то здесь располагалась слобода купцов-старообрядцев, а в наши дни раскинулся уютный парк, скрывающий тайный мир городской природы»
10 июня в 15:00
13 июня в 15:00
3 600₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтонина6 июня 2024Спасибо, очень понравилось. Экскурсия увлекательная, в меру сложная, время пролетело очень быстро. С нами была девочка 14 лет, кот всячески делала вид, что не слушает. Оказалось многое запомнила))) это приятно. Екатерина спасибо. Однозначно рекомендую
- ТТатьяна6 июня 2024Впечатления от экскурсии хорошие) Юлия знает столько всего, время пролетело незаметно, маршрут интересный. Спасибо!
- ММария4 июня 2024Здравствуйте! Сегодня вернулись с экскурсии "Город Малахитовых крыш". Отличная обзорная и познавательная экскурсия. Собирались с дочерью погулять именно в этой
- ВВадим3 июня 2024Экскурсия проходила в подходящем нам темпе с оптимальным количеством информации, интересными фактами. Экскурсовод умеет подстроиться под компанию. Все было здорово! Экскурсоводу удалось показать нам лучшие части центра Екатеринбурга и погрузить в историю города.
- ИИнна3 июня 2024Екатерина - прекрасный гид! Мгновенно подстроилась под наши предпочтения и построила маршрут с учетом того, что мы уже успели посмотреть.
- ССветлана23 мая 2024Мы просто в восторге.
- ИИрина22 мая 2024Нам все понравилось.
- ИИрина12 мая 2024Экскурсия понравилась! Мы местные, но все равно было интересно и много нового для нас. Людмила замечательный экскурсовод с широчайшим кругозором,
- ННадежда6 мая 2024Это было год назад. Но не смотря на это помним и захотелось написать отзыв. Благодарим, Людмила! Это было интересно и полезно!!
- ИИрина5 мая 2024Замечательная экскурсия, на которой отдыхает душа!!! Красивенный природный парк с корабельными соснами, пением птиц, озером в окружении скал, журчанием реки,
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Парки»
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