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🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 88 отзывов Познавательная прогулка по Екатеринбургу: от Плотинки до уральского Арбата Приглашаем на увлекательное путешествие по Екатеринбургу. Откройте для себя историю и культуру города в непринужденной обстановке Начало: У торгового центра Пассаж «Вы погуляете по пешеходной улице Вайнера, посетите дендрологический парк, пройдете по новой набережной реки Исеть и покормите уток» 3 340 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 50 отзывов Индивидуальная экскурсия: треккинг к загадочным скалам Чертова городища в Екатеринбурге Откройте для себя загадочный мир Чертова городища! Пройдите по тропам, осмотрите мегалиты и сейды, узнайте легенды древних народов Урала Начало: В поселке Исеть 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 16 отзывов Необычные дворы и дома Екатеринбурга: путешествие сквозь века Погрузитесь в уникальный мир екатеринбургских дворов и домов, где каждый уголок хранит свою историю и тайны, недоступные обычному туристу Начало: В 5 минутах от Дворца молодежи «И, конечно, вы побываете в самом известном дворе города — парке Харитоновской усадьбы, где растут старейшие деревья Екатеринбурга, проложены тайные подземные ходы с забытыми сокровищами и текут золотоносные речки» 7 340 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов 18 отзывов Индивидуальная экскурсия: треккинг и пикник в парке «Оленьи ручьи» Проведите день в заповедном парке «Оленьи ручьи»: карстовые пещеры, уральские скалы и реликтовые растения. Пикник с пирогами и чаем дополнит путешествие «Полтора часа пути — и перед вами пейзажи древней долины Серги, лесные тропы и причудливые скалы парка» 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7.5 часов 17 отзывов Загадки природы «Оленьих ручьев» - индивидуальная экскурсия Увлекательное путешествие по «Оленьим ручьям» в Екатеринбурге. Исследуйте древние стоянки и наслаждайтесь живописными видами Начало: По договоренности «В месте старта и финиша маршрута вы услышите рассказ об истории парка, поселка и железной дороги, являющейся границей «Оленьих ручьев»» 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Индивидуальная экскурсия по центру Екатеринбурга: Город малахитовых крыш Прогулка по основным достопримечательностям Екатеринбурга: храмы, парки, музеи и исторические места. Узнайте о роли Петра I и Татищева «Садово-парковый ансамбль Расторгуева-Харитонова — единственный парк на Урале в стиле классицизма» 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 11 отзывов Ночной Екатеринбург: исторические легенды и современные огни Огни ночного Екатеринбурга преобразят облик города. Исторические здания оживут, а современные светильники придадут им особый шарм Начало: По Вашему выбору «Особняки, освещенные яркой, словно бы праздничной подсветкой, таинственные аллеи парков: мы прокатимся по центру города, смакуя истории былых времен» 5 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 16 отзывов Сила Урала: Бажовские места и уникальная природа Екатеринбурга Откройте тайны Урала в экскурсии по Бажовским местам: волшебный лес, мистические озера и уральская кухня «В обустроенном природном парке «Бажовские места» вы погуляете по волшебному лесу и насладитесь чистым воздухом» от 14 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 10 отзывов Бажовские места: старинный город Сысерть и природный парк Пройти по следам уральских сказов, насладиться пейзажами и узнать регион поближе «Затем вас ждет один из красивейших природных парков края» 14 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 10 отзывов Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи» Погулять по заповедному лесу, услышать местные легенды и впечатлиться скалами, пещерами и реками Начало: в поселке Бажуково «Из Екатеринбурга до парка и обратно вам нужно добраться самостоятельно» 5 340 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 13 отзывов Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы Насладиться красотой уральского леса и впечатлиться местными скалами, гротами и пещерами Начало: У вашего отеля «Вы пройдете по самому красивому летнему маршруту парка, отыщете избушку Бабы-Яги, полюбуетесь рекой Сергой и лесными ручьями» 16 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 34 отзыва Неизведанный Екатеринбург: от зеленых насаждений до урбанистических легенд Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от зеленых насаждений до городских легенд и секретных мест, доступных не каждому Начало: Исторический сквер «Литературный квартал и парк Храма на Крови» 8 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Мегалит-парк «Исеть»: путешествие в сердце Урала Изучить дольмены в сказочном лесу, услышать удивительные истории и научиться полезным практикам Начало: В горнолыжном парке «Исеть» «В небольшом горнолыжном семейном парке, основанном местным школьным учителем, вы услышите потрясающую историю преображения жизни к лучшему» 9 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть Побывать в природном парке «Бажовские места» и на родине писателя-сказочника «10:00–12:00 — парк «Бажовские места»: здесь в окружении хвойного леса спряталось одно из красивейших озёр Среднего Урала — Тальков Камень» 12 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Тайны и легенды екатеринбургского Монмартра: путешествие в прошлое Погрузитесь в атмосферу таинственного Екатеринбурга, открывая исторические загадки Вознесенской горки Начало: в районе Храма на Крови 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 9 часов Путешествие в Уральскую Швейцарию: день для души Открыть вдохновляющие виды, отведать блюда из форели, посетить храм и загадать желание на горе Любви «Природный парк «Оленьи ручьи» (малый круг)» 17 000 ₽ за всё до 4 чел.