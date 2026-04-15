Эта прогулка — не про мрачные легенды, а про живые, удивительные и порой неожиданные истории людей, оставивших след в истории Екатеринбурга. Вы узнаете, как переплетаются судьбы философов и инженеров, политиков и неформалов.
Услышите малоизвестные факты и рассмотрите некрополь как отражение эпох — от военных лет до современности.
Описание экскурсии
Широкая речка — это не только бандиты и цыгане, но и множество по настоящему достойных человеческой памяти людей. На экскурсии вы:
- изучите историю кладбища, начавшегося с захоронений воинов Великой Отечественной и до сих пор дающего приют наиболее достойным горожанам
- узнаете, как Иммануил Кант связан с Уральским заводом тяжёлого машиностроения
- «познакомитесь» с первой и единственной женщиной — главой города
- отыщете посмертный монументализм одного из гуру Свердловского конструктивизма
- увидите места, где покоятся советские князья, панк-скоморох, командор пионеров, ветеран крейсера Варяг, а также те, память о ком уже почти стёрлась
- а в финале раскроете подробности истории Марка Гробокопателя
Организационные детали
- Программа ориентирована на взрослую аудиторию
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На автобусной остановке «Контрольная»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Провели экскурсии для 21 туриста
Я житель Екатеринбурга в третьем поколении. Познавательные путешествия начал более 40 лет назад. С тех пор это моё хобби. Вожу по местам, которые знают не все. Екатеринбург, Урал, Россия, Европа. Собираю городские легенды и создаю хронику городской истории. Экскурсии провожу вместе со своими коллегами-гидами.
