М Мария Отличная экскурсия. За 3 часа ознакомились с основными достопримечательностями. Узнали много интересного об Екатеринбурге. Экскурсовод Александр хорошо владеет информацией, внимательный к туристам. Рекомендую.

А Алексей Незабываемая экскурсия, благодаря гиду Александру. Спасибо.

А Алла Экскурсия по г Екатеринбург, все очень понравилось, содержание, организация, способ расчёта, всё на уровне! Огромное спасибо за возврат средств, ребенку стало плохо перед поездкой. Рекомендую данную компанию! Даже не ожидали насколько просто можно организовать любую поездку!

Л Лепина Экскурсия отличная, экскурсовод увлеченно и со знание дела рассказывает. Не пожалели и об ужине. Очень хороший

А Анастасия Хорошие впечатления, погуляли по Екатеринбургу, посетили границу Европа-Азия, спасибо за настроение! Рекомендуем!

D Dmitry Хорошая организация экскурсии. Формат удобный для зимы и межсезонья - немного походили, вернулись в теплый автобус.

Спасибо экскурсоводу Александру - интересная подача информации, художественный рассказ про события в доме Ипатьева требует особого упоминания.

О Ольга Все понравилось. Особенно гид Александра. Спасибо большое.

Н Новиков Гид Александр - просто молодец! Замечательное знание материала и умелая его подача. Остались очень довольны. Настоятельно рекомендую. Организатор экскурсии - тур-Урал.

Т Татьяна Экскурсия очень познавательная. Узнали много такого, чего не знали, читая интернет. В меру пешеходная, и в меру автобусная; имеется в виду- смена видов деятельности. Экскурсовод увлекательно рассказывала о событиях, об истории. В общем, запишитесь на экскурсию, не пожалеете!

А Алексей Отличная ознакомителтная экскурсия.

Отличный гид Александр!

Б Борис Хорошая экскурсия. Гид грамотный с поставленной речью. Слушать приятно. Единственный минус на мой взгляд слишком много внимания уделяется расстрелу Романовых. Экскурсия всё таки обзорная по городу. Кому интересно есть специальная экскурсия у этого же оператора.

И Ирина В Екатеринбурге были транзитом, между самолетами было 9 часов ожидания. Решили заранее приобрести экскурсию по городу, познакомиться с историей и достопримечательностью Екатеринбурга. Экскурсия очень понравилась, много узнали нового и интересных фактов о городе. Гид Александр, очень интересно и воодушевленно рассказывал и отвечал на вопросы. Подача информации была легкой, поэтому многое запомнилось. 3 часа экскурсии пролетели незаметно.

Е Екатерина читать дальше вопросы. Но хотелось бы все таки чтоб для обзорной экскурсии был большой автобус типа неоплана, так как с маленького трансфера не все видно, точнее видно только ту сторону где ты сидишь. Погуляли по центру, услышали историю о возникновении Екатеринбурга,побывали в храме на крови и на границе Европы и азии. гид Александра интересно и увлекательно рассказывает об истории города, отвечает на все

С Сергей Большая обзорная экскурсия, 4 часа. Очень интересно и повезло с погодой. Спасибо экскурсовод Александре, очень увлекательно рассказывала и отвечала на вопросы об истории Екатеринбурга. Буду ещё в Екатеринбурге и обязательно посещу экскурсии