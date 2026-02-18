Вы сможете познакомиться с городом, если приехали в Екатеринбург впервые, и узнать его получше, если вы житель Уральской столицы.
Каждая достопримечательность хранит свои истории и легенды, о которых вы узнаете, побывав на экскурсии.
Вы увидите красивые богатые купеческие особняки и услышите легенды, связанные с ними, а также узнаете, почему ещё в XIX веке Екатеринбург называли столицей Урала.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Экскурсовод расскажет историю Императорской Екатеринбургской гранильной фабрики, изделия которой до сих пор украшают петербургские дворцы. Недаром именно в Екатеринбурге Павел Петрович Бажов написал все свои сказы, вошедшие в всемирно известный сборник «Малахитовая шкатулка». Также вы увидите один из наиболее известных архитектурных стилей города — советский конструктивизм, памятники которого широко известны во всём мире. Познакомитесь с знаменитой своей компактностью планировкой и историей застройки улиц, а также с особенностями архитектуры и зданий города, где великолепно «соседствуют» классицизм и эклектика XVIII-XIX веков, модерн и конструктивизм ХХ века, деревянное зодчество и железобетон. А при выборе 4-часовой экскурсии (проводится по субботам) вы также увидите одну из запоминающихся достопримечательностей — границу Европы и Азии на 17 км. Московского тракта. Важная информация:
- При покупке льготных билетов необходимо предоставить подтверждающие документы.
- Для малых групп экскурсия проводится на легковом автомобиле или минивэне (в зависимости от количества человек).
- Питание не включено: можно взять с собой продукты и воду для перекуса.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плотинка
- Вознесенская горка
- Купеческие особняки
- Памятники советского конструктивизма
- Граница Европы и Азии (только на 4-часовой экскурсии)
Что включено
- Экскурсионный автобус
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пр. Ленина, 28: Колледж им. Ползунова
Завершение: Центр города
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 100 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
18 фев 2026
Отличная экскурсия. За 3 часа ознакомились с основными достопримечательностями. Узнали много интересного об Екатеринбурге. Экскурсовод Александр хорошо владеет информацией, внимательный к туристам. Рекомендую.
Алексей
18 янв 2026
Незабываемая экскурсия, благодаря гиду Александру. Спасибо.
Алла
15 янв 2026
Экскурсия по г Екатеринбург, все очень понравилось, содержание, организация, способ расчёта, всё на уровне! Огромное спасибо за возврат средств, ребенку стало плохо перед поездкой. Рекомендую данную компанию! Даже не ожидали насколько просто можно организовать любую поездку!
Лепина
13 янв 2026
Экскурсия отличная, экскурсовод увлеченно и со знание дела рассказывает. Не пожалели и об ужине. Очень хороший
Анастасия
12 янв 2026
Хорошие впечатления, погуляли по Екатеринбургу, посетили границу Европа-Азия, спасибо за настроение! Рекомендуем!
Dmitry
9 янв 2026
Хорошая организация экскурсии. Формат удобный для зимы и межсезонья - немного походили, вернулись в теплый автобус.
Спасибо экскурсоводу Александру - интересная подача информации, художественный рассказ про события в доме Ипатьева требует особого упоминания.
Ольга
8 янв 2026
Все понравилось. Особенно гид Александра. Спасибо большое.
Новиков
6 янв 2026
Гид Александр - просто молодец! Замечательное знание материала и умелая его подача. Остались очень довольны. Настоятельно рекомендую. Организатор экскурсии - тур-Урал.
Татьяна
5 янв 2026
Экскурсия очень познавательная. Узнали много такого, чего не знали, читая интернет. В меру пешеходная, и в меру автобусная; имеется в виду- смена видов деятельности. Экскурсовод увлекательно рассказывала о событиях, об истории. В общем, запишитесь на экскурсию, не пожалеете!
Алексей
4 янв 2026
Отличная ознакомителтная экскурсия.
Отличный гид Александр!
Борис
1 янв 2026
Хорошая экскурсия. Гид грамотный с поставленной речью. Слушать приятно. Единственный минус на мой взгляд слишком много внимания уделяется расстрелу Романовых. Экскурсия всё таки обзорная по городу. Кому интересно есть специальная экскурсия у этого же оператора.
Ирина
27 ноя 2025
В Екатеринбурге были транзитом, между самолетами было 9 часов ожидания. Решили заранее приобрести экскурсию по городу, познакомиться с историей и достопримечательностью Екатеринбурга. Экскурсия очень понравилась, много узнали нового и интересных фактов о городе. Гид Александр, очень интересно и воодушевленно рассказывал и отвечал на вопросы. Подача информации была легкой, поэтому многое запомнилось. 3 часа экскурсии пролетели незаметно.
Екатерина
18 ноя 2025
Погуляли по центру, услышали историю о возникновении Екатеринбурга,побывали в храме на крови и на границе Европы и азии. гид Александра интересно и увлекательно рассказывает об истории города, отвечает на все
Сергей
11 ноя 2025
Большая обзорная экскурсия, 4 часа. Очень интересно и повезло с погодой. Спасибо экскурсовод Александре, очень увлекательно рассказывала и отвечала на вопросы об истории Екатеринбурга. Буду ещё в Екатеринбурге и обязательно посещу экскурсии
Марина
11 ноя 2025
Здравствуйте, мы были на экскурсии по Екатеринбургу 8.11.25. Нам все очень понравилось, все интересно рассказывалось, чётко распланировано по времени, мы довольны, спасибо)))
