Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше коллекцию домовой росписи и невероятный храм в стиле тобольского барокко, музей П. И. Чайковского в городе Алапаевске, где вас ждет увлекательная экскурсия и знакомство с коллекцией музыкальных инструментов, а также съездим в Арамашево, где можно сполна насладиться природой Урала. Мы едем увидеть уральскую глубинку, почувствовать теплоту изб, красоту архитектуры, услышать звуки музыки П. И. Чайковского. Посетим Музей деревянного зодчества под открытым небом в Нижней Синячихе, где вы увидите уникальную 5 2 отзыва

Надежда Ваш гид в Екатеринбурге Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 2 отзыва Длитель­ность 10 часов Размер группы 1-4 человека Когда Среда и суббота с 8:00 до 19:00 17 750 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Что вас ждет В 150 километрах от Екатеринбурга находится уникальный Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И. Д. Самойлова. Деревянная архитектура является отражением истории, повествует о жизни и быте людей, проживающих здесь. В Алапаевске — городе-заводе побываем в доме, где рос П. И. Чайковский. В музее собрана большая коллекция музыкальных инструментов и многие из них звучат на экскурсии, удивляя своей мелодичностью гостей. Арамашево — место встречи Сибири и Урала в долине реки Реж, которая выточила зеркалом водной глади удивительный по красоте каньон. Тайминг: 8:00 – Выезд. Екатеринбург, ул. Челюскинцев 106. Парковка перед Marins Park Hotel; 10:30 – Музейный комплекс в Нижнем Синячихе. После прогулки по музею вам предложат отдохнуть и подкрепиться обедом в местном кафе; 13:00 – Продолжаем наше путешествие и направляемся в город Алапаевск; 13:30 – Музей Чайковского, где сможете узнать больше о жизни и творчестве великого композитора; 15:30 – Выезд в Арамашево. Свободное время для прогулки по этому живописному месту; 16:30 – Выезд в Екатеринбург; 19:00 – Прибытие в Екатеринбург.

Среда и суббота с 8:00 до 19:00 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова

Алапаевск

Арамашево Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Обед

Экскурсионное обслуживание в Нижнесинячихинском музее-заповеднике. Стоимость с группы 900 руб.

Входные билеты в музеи Где начинаем и завершаем? Начало: Екатеринбург, ул. Челюскинцев 106. Парковка перед Marins Park Hotel Завершение: По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Среда и суббота с 8:00 до 19:00 Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.