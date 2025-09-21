Мы едем увидеть уральскую глубинку, почувствовать теплоту изб, красоту архитектуры, услышать звуки музыки П. И. Чайковского. Посетим Музей деревянного зодчества под открытым небом в Нижней Синячихе, где вы увидите уникальную
Описание экскурсииЧто вас ждет В 150 километрах от Екатеринбурга находится уникальный Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И. Д. Самойлова. Деревянная архитектура является отражением истории, повествует о жизни и быте людей, проживающих здесь. В Алапаевске — городе-заводе побываем в доме, где рос П. И. Чайковский. В музее собрана большая коллекция музыкальных инструментов и многие из них звучат на экскурсии, удивляя своей мелодичностью гостей. Арамашево — место встречи Сибири и Урала в долине реки Реж, которая выточила зеркалом водной глади удивительный по красоте каньон. Тайминг: 8:00 – Выезд. Екатеринбург, ул. Челюскинцев 106. Парковка перед Marins Park Hotel; 10:30 – Музейный комплекс в Нижнем Синячихе. После прогулки по музею вам предложат отдохнуть и подкрепиться обедом в местном кафе; 13:00 – Продолжаем наше путешествие и направляемся в город Алапаевск; 13:30 – Музей Чайковского, где сможете узнать больше о жизни и творчестве великого композитора; 15:30 – Выезд в Арамашево. Свободное время для прогулки по этому живописному месту; 16:30 – Выезд в Екатеринбург; 19:00 – Прибытие в Екатеринбург.
Среда и суббота с 8:00 до 19:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова
- Алапаевск
- Арамашево
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Обед
- Экскурсионное обслуживание в Нижнесинячихинском музее-заповеднике. Стоимость с группы 900 руб.
- Входные билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Екатеринбург, ул. Челюскинцев 106. Парковка перед Marins Park Hotel
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Среда и суббота с 8:00 до 19:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
21 сен 2025
Благодарим Надежду за экскурсию! Едили с подругами, вчетвером. Комфортная и безопасная дорога, интересный и познавательный рассказ. Море впечатлений от красивых мест. Вдохновляющие виды и незабываемое погружение в истрию и культуры Алапаевского района.
М
Марина
19 сен 2025
Спасибо большое за познавательную экскурсию. Было всем очень интересно и комфортно. Информация воспринималась легко и узнали много интересного
