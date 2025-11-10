Некрополь Широкой речки стал местом упокоения талантливых личностей советской эпохи. Здесь в тишине соснового бора — история Екатеринбурга за последнюю сотню лет. Представители разных народов оказались в нашем городе и обрели тут последний приют. Среди них: врачи, учёные, спортсмены, творческие люди. Мы вспомним яркие страницы из книги их жизней.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Почётную аллею, где покоятся выдающиеся люди
- Аллею звёзд, где похоронены артисты, музыканты, композиторы, писатели, скульпторы, художники
- Аллею криминальных авторитетов: уральской мафии 90-х и «афганцев»
- Храм Преподобного Марка Киево-Печерского Гробокопателя
- Мемориал жертвам Великой Отечественной войны
- Мемориал памяти военнопленным
- Национальные участки: еврейский, армянский, украинский, цыганский и другие
Вы узнаете:
- О Командоре, почётном рыцаре детства
- Кто такие «железная Анна» и «звёздная Клавдия»
- Кто открыл тайный язык Урала, а кто прослыл его душой
- Как сложилась история уральских Ромео и Джульетты
- Чем прославился старик Букашкин
- За что все дети Свердловска любили дедушку Мо
- Кто знал жуткую тайну перевала Дятлова
- Какое открытие во время войны помогло спасти жизни сотням тысяч раненых
А ещё некрополь славится богатым миром дикой природы. Лисички, совы, дятлы и белки не боятся людей. Синички, поползни и пухляки клюют семечки прямо из рук!
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Широкореченского мемориала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 1226 туристов
Я географ-эколог, потомственный краевед, турист, экскурсовод. Всю жизнь занимаюсь созданием авторских экскурсий, развитием интересных познавательных путешествий по Уралу. Все средства от проведения экскурсий идут на развитие краеведческого проекта, издание путеводителей по Уралу.Задать вопрос
Входит в следующие категории Екатеринбурга
Похожие экскурсии из Екатеринбурга
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Екатеринбург в лицах
Погрузитесь в мир великих личностей Екатеринбурга, посетив места, связанные с Левитаном, Поповым и Зворыкиным. Уникальная экскурсия для всей семьи
Начало: У метро Геологическая
Завтра в 18:30
11 ноя в 18:30
3150 ₽
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Наследие Свердловска в современном Екатеринбурге
Путешествие по историческим местам Екатеринбурга, где оживают страницы прошлого. Откройте для себя город, каким его знали наши предки
Начало: На улице Челюскинцев
Завтра в 15:00
11 ноя в 09:30
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
В трендеСвердловский рок: места притяжения
Перенеситесь в Свердловск 80-х, ощутите дух творчества и бунта. Пройдите по следам легендарных рок-групп и насладитесь атмосферой тех лет
Начало: У Дворца молодежи
12 ноя в 09:00
13 ноя в 09:00
7600 ₽ за всё до 5 чел.