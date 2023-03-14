Екатеринбург в лицах

Раскрыть город через истории связанных с ним знаменитых людей

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Ответы на вопросы
Столица Урала всегда притягивала ярких, харизматичных и талантливых личностей.

Кто здесь только не жил в разные эпохи! Поскольку я много лет работала на радио и телевидении, акцент сделаю на известных людях именно из этой сферы.

Вы услышите о великом дикторе Левитане, изобретателе радио Попове и об одном из «отцов» ТВ Зворыкине. А также увидите дома, ставшие частью их биографий.
Екатеринбург в лицах
Екатеринбург в лицах
Екатеринбург в лицах
Екатеринбург в лицах
Екатеринбург в лицах
Екатеринбург в лицах
Екатеринбург в лицах
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Описание

Что вас ожидает

История Александра Попова

Вы увидите бывшее духовное училище, реконструированное из купеческой усадьбы. В разное время его студентами были писатели Мамин-Сибиряк и Бажов. А также изобретатель радио Попов: вы узнаете, как он учился, как у него складывались отношения со сверстниками, почему он не стал священником в десятом поколении и выбрал научную карьеру. Ещё я покажу вам памятник Попову в центре Екатеринбурга. Раскрою, почему он появился в городе только с третьей попытки и какая студенческая традиция с ним связана.

Юрий Левитан и радиоклуб в «Доме обороны»

Мы посмотрим на доходный дом купца Первушина, построенный в начале 20 века и сохранивший первоначальный облик. Сейчас его занимает музей диктора Юрия Левитана. По легенде, в 1941-43 годах он вещал на всю страну именно отсюда. Также я покажу вам знаменитый конструктивистский комплекс «Дом обороны» — в частности, здание с самолётом на крыше. Несколько десятилетий в нём находился радиоклуб. Я расскажу, как его участники в середине прошлого века на голом энтузиазме создали первую в городе телестудию.

Великий ученый в подвале старинной гостиницы

Мы увидим здание бывшей гостиницы купца Холкина, построенное в середине 19 века. В свое время здесь останавливались Чехов и Менделеев. Вы узнаете, как в подвале этого дома в 1918 году оказался изобретатель телевидения Владимир Зворыкин и за что его хотели расстрелять.

Организационные детали

  • Все объекты мы осматриваем снаружи
  • Программа рассчитана на взрослых и детей 12+

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Геологическая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
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Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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