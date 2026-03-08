Столица Урала, Екатеринбург, всегда была домом для выдающихся личностей. На этой индивидуальной экскурсии рассказывается о знаменитых людях, таких как диктор Юрий Левитан, изобретатель радио Александр Попов и пионер телевидения Владимир Зворыкин. Участники увидят памятники и здания, связанные с их жизнью, и узнают интересные факты из их биографий. Программа подходит для взрослых и детей старше 12 лет, а все объекты осматриваются снаружи

Описание экскурсии

История Александра Попова

Вы увидите бывшее духовное училище, реконструированное из купеческой усадьбы. В разное время его студентами были писатели Мамин-Сибиряк и Бажов. А также изобретатель радио Попов: вы узнаете, как он учился, как у него складывались отношения со сверстниками, почему он не стал священником в десятом поколении и выбрал научную карьеру. Ещё я покажу вам памятник Попову в центре Екатеринбурга. Раскрою, почему он появился в городе только с третьей попытки и какая студенческая традиция с ним связана.

Юрий Левитан и радиоклуб в «Доме обороны»

Мы посмотрим на доходный дом купца Первушина, построенный в начале 20 века. Сейчас его занимает музей диктора Юрия Левитана. По легенде, в 1941-43 годах он вещал на всю страну именно отсюда. Также я покажу вам знаменитый конструктивистский комплекс «Дом обороны» — в частности, здание с самолётом на крыше. Долгое время в нём находился радиоклуб. Я расскажу, как его участники в середине прошлого века на голом энтузиазме создали первую в городе телестудию.

Великий ученый в подвале старинной гостиницы

Мы увидим здание бывшей гостиницы купца Холкина, построенное в середине 19 века. В свое время здесь останавливались Чехов и Менделеев. Вы узнаете, как в подвале этого дома в 1918 году оказался изобретатель телевидения Владимир Зворыкин.

Организационные детали