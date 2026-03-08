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Екатеринбург в лицах

Погрузитесь в мир великих личностей Екатеринбурга, посетив места, связанные с Левитаном, Поповым и Зворыкиным. Уникальная экскурсия для всей семьи
Столица Урала, Екатеринбург, всегда была домом для выдающихся личностей.

На этой индивидуальной экскурсии рассказывается о знаменитых людях, таких как диктор Юрий Левитан, изобретатель радио Александр Попов и пионер телевидения Владимир Зворыкин.

Участники увидят памятники и здания, связанные с их жизнью, и узнают интересные факты из их биографий. Программа подходит для взрослых и детей старше 12 лет, а все объекты осматриваются снаружи
5
19 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎙️ Узнать о Юрии Левитане
  • 📻 История Александра Попова
  • 📺 Вклад Владимира Зворыкина
  • 🏛️ Посетить знаковые места
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Екатеринбург в лицах
Екатеринбург в лицах
Екатеринбург в лицах

Что можно увидеть

  • Духовное училище
  • Дом обороны
  • Гостиница купца Холкина

Описание экскурсии

История Александра Попова

Вы увидите бывшее духовное училище, реконструированное из купеческой усадьбы. В разное время его студентами были писатели Мамин-Сибиряк и Бажов. А также изобретатель радио Попов: вы узнаете, как он учился, как у него складывались отношения со сверстниками, почему он не стал священником в десятом поколении и выбрал научную карьеру. Ещё я покажу вам памятник Попову в центре Екатеринбурга. Раскрою, почему он появился в городе только с третьей попытки и какая студенческая традиция с ним связана.

Юрий Левитан и радиоклуб в «Доме обороны»

Мы посмотрим на доходный дом купца Первушина, построенный в начале 20 века. Сейчас его занимает музей диктора Юрия Левитана. По легенде, в 1941-43 годах он вещал на всю страну именно отсюда. Также я покажу вам знаменитый конструктивистский комплекс «Дом обороны» — в частности, здание с самолётом на крыше. Долгое время в нём находился радиоклуб. Я расскажу, как его участники в середине прошлого века на голом энтузиазме создали первую в городе телестудию.

Великий ученый в подвале старинной гостиницы

Мы увидим здание бывшей гостиницы купца Холкина, построенное в середине 19 века. В свое время здесь останавливались Чехов и Менделеев. Вы узнаете, как в подвале этого дома в 1918 году оказался изобретатель телевидения Владимир Зворыкин.

Организационные детали

  • Все объекты мы осматриваем снаружи
  • Программа рассчитана на взрослых и детей 12+

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Геологическая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 142 туристов
Меня зовут Ольга. Я много лет работаю на радио в Екатеринбурге и восхищаюсь человеком, который его изобрёл, — Александром Поповым. Он несколько лет жил и учился в Екатеринбурге. Об удивительной
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истории этого и других выдающихся энтузиастов своего дела, чья судьба переплелась с Екатеринбургом, я рассказываю на своей экскурсии. Мы прогуляемся по центральной части города, в которой сохранились исторические памятники, иллюстрирующие истории моих героев: учёных, писателей, архитекторов, дикторов. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
1
3
2
1
Юлия
7 марта прогулялись по маршруту, связанному с именами знаменитых россиян. А они связаны с Екатеринбургом! И здания, с ними связанные, сохранились. Рассказ Ольги был логичным, интересным, доступным. Нам даже удалось ответить на несколько вопросов))) Спасибо! Рекомендуем P.S. Простите, что мы медленно ходили)))
7 марта прогулялись по маршруту, связанному с именами знаменитых россиян. А они связаны с Екатеринбургом! И
7 марта прогулялись по маршруту, связанному с именами знаменитых россиян. А они связаны с Екатеринбургом! И
7 марта прогулялись по маршруту, связанному с именами знаменитых россиян. А они связаны с Екатеринбургом! И
7 марта прогулялись по маршруту, связанному с именами знаменитых россиян. А они связаны с Екатеринбургом! И
7 марта прогулялись по маршруту, связанному с именами знаменитых россиян. А они связаны с Екатеринбургом! И
7 марта прогулялись по маршруту, связанному с именами знаменитых россиян. А они связаны с Екатеринбургом! И
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Е
Спасибо большое Ольге за индивидуальное бережное отношение к нам. Говорит и рассказывает доступно, ярко, информативно. Одно удовольствие путешествовать с ней по прекрасному городу. обязательно порекомендуем эту экскурсию нашим друзьям.
Спасибо большое Ольге за индивидуальное бережное отношение к нам. Говорит и рассказывает доступно, ярко, информативно. Одно
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С
"Екатеринбург в лицах" очень интересная экскурсия. Образы исторических личностей, особенно Попова А. С. и Зворыкина В. К. буквально ожили в моем восприятии. Спасибо огромное. Ольга очень хороший экскурсовод, единственный нюанс жаркая погода. Рекомендую 10 из 10.
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М
Очень познавательная и интересная экскурсия. Открываешь для себя неожиданные факты истории. Рекомендую как приезжим, так и гостям Екатеринбурга. Спасибо!
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Т
Замечательный экскурсовод Ольга провела очень интересную экскурсию. Маршрут хорошо продуман. Познакомились не только с историческими личностями, но и с историей города. Понимаем, что за полтора часа невозможно рассказать обо всех знаковых личностях города. Но хотелось…
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Д
Добрый день, нам как жителям Екатеринбурга. Очень понравилась экскурсия. Подача интересная, экскурсовод Оля грамотная, с юмором. На всё вопросы ответила, дело своё знает! Спасибо!
Добрый день, нам как жителям Екатеринбурга. Очень понравилась экскурсия. Подача интересная, экскурсовод Оля грамотная, с юмором.
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