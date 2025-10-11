Групповая
В трендеМистический Екатеринбург
Познакомиться с мрачной и таинственной сторона города
Начало: На пересечении ул. Горького и Куйбышева
Расписание: в субботу в 19:00
11 окт в 19:00
18 окт в 19:00
780 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Как на Урале кино снимали
Погрузитесь в атмосферу киноискусства Екатеринбурга. Узнайте, где снимали культовые фильмы и насладитесь видеопроекциями на стенах города
Начало: На проспекте Ленина
Расписание: в среду и пятницу в 18:30, в субботу в 19:00
10 окт в 18:30
11 окт в 19:00
1190 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
STENOGRAFFIA: антология уличного искусства
Откройте для себя уникальные работы фестиваля STENOGRAFFIA, гуляя по Екатеринбургу. Исследуйте дворы и закоулки с волонтёром фестиваля
11 окт в 11:00
12 окт в 11:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Мир писателей Екатеринбурга
Путешествие по местам, где творили великие писатели, позволит ощутить атмосферу их времени и создать собственное стихотворение
Начало: На проспекте Ленина
17 окт в 10:00
18 окт в 10:00
7000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Екатеринбург - изумрудный город
Прогулка по Екатеринбургу - это встреча с историей и искусством. Вас ждут главные достопримечательности и увлекательные рассказы о городе
Начало: На площади Труда, 1
Завтра в 15:00
10 окт в 15:00
6000 ₽ за всё до 20 чел.
Групповая
По дворам Екатеринбурга
Вас ждёт прогулка по историческим дворам Екатеринбурга, где откроются тайны архитектуры и искусства. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На улице Попова
Расписание: в воскресенье в 16:30
12 окт в 16:30
19 окт в 16:30
780 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по набережной Исети
Пройти вдоль главной реки Екатеринбурга, шаг за шагом раскрывая её историю, смыслы и легенды
Начало: У Макаровского моста
12 окт в 12:30
19 окт в 12:30
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
«Новодевичье кладбище Свердловска»: групповая экскурсия
Посетить Широкореченский мемориальный комплекс и узнать о похороненных на нём выдающихся людях
Начало: У Широкореченского мемориала
13 окт в 12:00
14 окт в 12:00
4000 ₽ за всё до 15 чел.
