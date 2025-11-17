Приглашаю вас на обзорную экскурсию-квест, которая сочетает в себе увлекательное путешествие по историческим местам Екатеринбурга и захватывающую игровую атмосферу.
Почему у города четыре основателя? Кто открыл миру Урал? Где спрятан клад? В программе — множество ребусов и кроссвордов, которые вам предстоит разгадать.
Описание квеста
Что вас ждет:
- Познакомитесь с выдающимися примерами конструктивизма и узнаете, какую функцию выполнял этот архитектурный стиль;
- Прогуляетесь по площади Труда и узнаете, кто открыл миру Урал — с его историей, людьми, богатствами гор, народными сказаниями и легендами; Раскроете, как в уральских горах возник один из самых значимых городов России;
- Погрузитесь в атмосферу тайн и загадок, изучая одну из самых известных архитектурных достопримечательностей Екатеринбурга — дом Севастьянова; Заглянете в самый маленький музей города и сможете приобрести сувениры на память;
- Изучите неотъемлемые символы Екатеринбурга, отражающие его историю и культурное наследие;
- Прикоснётесь к удивительному богатству Урала и отыщите клад;
- Я расскажу, как возник Екатеринбург и почему у него четыре основателя;
- Раскрою легенды, которые он хранит. Познакомлю вас с символами и знаковыми местами, которые отражают дух города, его историю и культурное наследие.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом связи
- Площадь Труда
- Дом Севастьянова
- Водонапорная башня
- Плотина городского пруда
- Памятник отцам-основателям
- Геологическая аллея
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Ленина, д. 39
Завершение: Исторический сквер
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
