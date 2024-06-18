Это будет ёмкое знакомство со столицей Урала и погружение в важную тему — судьбу династии Романовых. Я расскажу о прошлом города с момента основания. Поговорим про царскую семью и посетим места, связанные с их пребыванием здесь.
Моя экскурсия подойдёт для тех, кто первый раз в Екатеринбурге и хочет охватить всю историю города за одну экскурсию.
Моя экскурсия подойдёт для тех, кто первый раз в Екатеринбурге и хочет охватить всю историю города за одну экскурсию.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Исторический центр: плотину, переход в стиле свердловского рок-клуба, памятник основателям города и многое другое.
- Ново-Тихвинский монастырь — самую крупную женскую обитель на Урале.
- Храм на Крови — место, где находился дом инженера Ипатьева.
- Литературный квартал с домами-музеями, которым более 100 лет.
- Главный проспект с театрами, университетами, высотками, центральную площадь.
- Центральный стадион, отреставрированный к чемпионату мира по футболу 2018 года.
- Соцгород Уралмаш с памятниками архитектуры 30-х годов в стиле конструктивизм.
- Мемориал жертвам политических репрессий, где расположена скульптура «Маски Скорби: Европа — Азия» Эрнста Неизвестного.
- Мужской монастырь, урочище Ганина яма и Поросёнков лог.
Я расскажу:
- Как развивался город с самого основания.
- Какие знаковые личности сыграли в его жизни решающие роли.
- Почему были взорваны старейшие храмы.
- Отчего именно здесь сформировалась надёжная коммунистическая ячейка.
- Каков был путь последнего императора и его семьи.
- Какие знаковые произведения были написаны в нашем городе.
- Каков менталитет жителей промышленных окраин.
- Чем живёт современный город-миллионник.
- Какие у Екатеринбурга сильные стороны и боли.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на кроссовере Москвич 3 и услуги гида.
- Обязательных дополнительных расходов нет.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 638 туристов
Меня зовут Елизавета, и я коренная екатеринбурженка. Разрабатываю авторские экскурсии для горожан и приезжих. Благодаря профессиональной деятельности, я стала специалистом в современной городской культуре. По первоначальному образованию — журналист и редактор, работала в старейшем издании города «Уральский следопыт». Веду активную общественную деятельность в Екатеринбурге, знаю всё, что происходит в нашем городе из достоверных источников.Задать вопрос
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