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Это будет ёмкое знакомство со столицей Урала и погружение в важную тему — судьбу династии Романовых. Я расскажу о прошлом города с момента основания. Поговорим про царскую семью и посетим места, связанные с их пребыванием здесь.



Моя экскурсия подойдёт для тех, кто первый раз в Екатеринбурге и хочет охватить всю историю города за одну экскурсию.