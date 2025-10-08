Екатеринбург — город контрастный. И порой гостям города бывает сложно самостоятельно понять его и оценить по достоинству. Моя задача — рассказать о городе правдиво и интересно для того, чтобы он стал понятным и близким.
Мы прокрутим колесо 300-летней истории Екатеринбурга с момента появления небольшого заводского поселения до образования современного миллионного города.
Мы прокрутим колесо 300-летней истории Екатеринбурга с момента появления небольшого заводского поселения до образования современного миллионного города.
Описание экскурсии
Наиболее интересные достопримечательности города Вы узнаете, как был основан город в 1723 г., и какую роль в его основании сыграл император Пётр I. Увидите красивые богатые купеческие особняки и услышите легенды, связанные с ними. Экскурсовод расскажет историю Императорской Екатеринбургской гранильной фабрики, изделия которой до сих пор украшают петербургские дворцы. Недаром, именно в Екатеринбурге Павел Петрович Бажов написал все свои сказы, вошедшие в всемирно известный сборник «Малахитовая шкатулка». Также вы увидите один из наиболее известных архитектурных стилей города – советский конструктивизм, памятники которого широко известны во всём мире. Кроме того, вы узнаете, как связаны с нашим городом такие известные личности, как писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк, изобретатель радио А. С. Попов, Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, первый Президент РФ Б. Н. Ельцин. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде. В стоимость не входит:
• Посещение городского музея или театра (билеты от 100 руб.) Важная информация:
Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический сквер (Плотинка)
- Капсула времени
- Памятник основателям города
- Фонтан Каменный цветок
- Дом Севастьянова
- Городской пруд
- Храм-на-Крови
- Парк Литературного квартала
- Дом-корабль
- Екатеринбург-Сити
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Посещение городского музея или театра (билеты от 100 руб.)
- Транспорт (по желанию, можно заказать трансфер, цена зависит от адреса)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Ленина, д. 28 (Исторический сквер)
Завершение: Царская улица, 10 (Храм-на-Крови)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Для вашего же комфорта
- На время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 164 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
8 окт 2025
Все было идеально. Погода, содержание, подача информации. Оксана рассказывает интересно и понятно. Всё запоминается хорошо. Подросток 14 лет, хоть и слушал в полуха вынужден был запомнить многое- тк это была не лекция знатока, а рассказ профессионала своего дела. На 100% рекомендую Оксану. Кстати завтракали и обедали тоже по совету Оксаны, действительно вкусные и уютные места.
О
Ольга
21 сен 2025
Прекрасная экскурсия с Татьяной. Познакомились с городом в приятной обстановке. Спасибо!
С
Светлана
6 сен 2025
Прекрасный экскурсовод Оксана, профессионал своего дела, познакомила с городом с разных сторон! Ушли с экскурсии с целостным представлением о Екатеринбурге, узнали историю его развития от дореволюционной России до сегодняшних дней. Очень понравился стиль подачи информации, слушать было легко и интересно. Всем советуем эту экскурсию!
В
Виктория
2 сен 2025
Были на пешеходной обзорной экскурсии в центре Екатеринбурга с Оксаной. Прекрасный и увлекательный рассказ, доступно и интересно.
Ю
Юлия
11 авг 2025
Прошлись по исторической части города. Послушали увлекательный рассказ экскурсовода с момента основания до наших дней. Оксана- коренной житель и знает о своём городе буквально все. Умный, грамотный, позитивный, влюблённый в Екатеринбург гид. Огромная благодарность от всей нашей семьи!
Е
Елена
11 авг 2025
Оксана очень душевно провела для нашей семьи пешеходную экскурсию по Екатеринбургу. Не смотря на то, что приходилось постоянно переключаться с детей на родителей, экскурсовод мастерски справлялась со своей задачей, открывая
О
Ольга
7 авг 2025
Впечатления от экскурсии положительные. Всё понравилось. Гид Татьяна отлично владеет информацией о городе, рассказывает очень интересно. Рекомендую
П
Павел
6 авг 2025
Татьяна - очень позитивный интересный человек и рассказ- разговор её о любимом городе проходит на одном дыхании!
Н
Наталья
4 авг 2025
Экскурсия отличная. Экскурсовод Татьяна нам подробно и интересно рассказывала о Екатеринбурге, провела по местам, о которых мы и не подозревали. Нам всё понравилось!
А
Александр
30 июл 2025
Все было отлично, Татьяна хороший гид
Р
Роман
21 июл 2025
Спустя время решил написать отзыв. У меня гид была Оксана. Экскурсия понравилась. Обошли знаковые места, обсудили исторический бэк-граунд. Довольно увлекательно и не скучно. Так как люблю путешествия не только с исторической, но и гастро стороны, Оксана и с этим подсказала.
В
Виталина
21 июл 2025
Большое спасибо Татьяне, экскурсия была очень интересной, познавательной, затронули много тем и эпох. Все четко и вовремя!
Т
Татьяна
13 июл 2025
Спасибо Татьяне Поль. Удивительный экскурсовод, который любит свой город Екатеринбург, очень интересно провела обзорную экскурсию. Узнали об истории Екатеринбурга, его отцах- основателях, особенностях архитектуры города, уникальных местах. Огромное спасибо. Очень интересный и познавательный маршрут.
И
Игорь
26 июн 2025
Оксана — настоящий профессионал и очень душевный человек. Экскурсия с ней — это не просто прогулка, а настоящее путешествие во времени. Она прекрасно знает историю Екатеринбурга и Сибири, рассказывает с
о
оксана
1 июн 2025
Хорошая экскурсия, без вау-эффекта, но и горааааздо лучше чем самим ходить. Экскурсовод приятная и отзывчивая
Входит в следующие категории Екатеринбурга
Похожие экскурсии на «Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу»
Индивидуальная
до 5 чел.
Зимний Екатеринбург: обзорная экскурсия
Узнайте, как в Екатеринбурге оказалась семья Николая II и почему уральский малахит стал европейским трендом. Пешеходная прогулка по главным местам города
Начало: У Площади 1905 года
Завтра в 10:30
12 мар в 10:30
4900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вдоль реки Исеть: обзорная прогулка по Екатеринбургу
Проведите незабываемое время, погружаясь в историю и культуру Екатеринбурга, следуя по течению реки Исеть
Начало: Возле Исторического сквера
Завтра в 11:30
12 мар в 11:30
3800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Екатеринбург - Свердловск - Екатеринбург
Откройте для себя историю Екатеринбурга через его архитектуру и знаковые места. Прогулка по эпохам города, от старинных усадеб до небоскрёбов
Начало: В районе метро Площадь 1905 года
Завтра в 10:00
12 мар в 10:00
6600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу на автомобиле
Начало: Екатеринбург, площадь 1905 года
Завтра в 09:00
12 мар в 09:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.