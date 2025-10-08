Наиболее интересные достопримечательности города Вы узнаете, как был основан город в 1723 г., и какую роль в его основании сыграл император Пётр I. Увидите красивые богатые купеческие особняки и услышите легенды, связанные с ними. Экскурсовод расскажет историю Императорской Екатеринбургской гранильной фабрики, изделия которой до сих пор украшают петербургские дворцы. Недаром, именно в Екатеринбурге Павел Петрович Бажов написал все свои сказы, вошедшие в всемирно известный сборник «Малахитовая шкатулка». Также вы увидите один из наиболее известных архитектурных стилей города – советский конструктивизм, памятники которого широко известны во всём мире. Кроме того, вы узнаете, как связаны с нашим городом такие известные личности, как писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк, изобретатель радио А. С. Попов, Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, первый Президент РФ Б. Н. Ельцин. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде. В стоимость не входит:

• Посещение городского музея или театра (билеты от 100 руб.) Важная информация:

