У вас будет возможность близко познакомиться с животными в их естественной среде обитания, узнать особенности и секреты ухода за млекопитающими и птицами, а также провести время в атмосфере настоящей эко-фермы, насладившись чистым воздухом, тишиной и холмистыми живописными пейзажами.
Описание экскурсииЭко-ферма расположена в экологически чистом районе Свердловской области, где животные обитают в естественной среде. Наша экскурсия дает возможность близко познакомиться с оленями-рогачами (маралами), пятнистыми оленями, медведями, волком, хаски, совой, страусами, муфлонами, камерунскими козами, чернобурой лисой, кроликами, осликами, телятами, кабанами, лебедями, альпаками, бизоном. Вы узнаете об особенностях и секретах ухода за млекопитающими и птицами. Сможете зайти в вольер к хаски. Вам продемонстрируют коммуникацию человека с медведем, волком и совой. Тесно пообщаетесь с пятнистыми оленями, сделаете памятные фотографии. По завершению экскурсии Вас будет ждать комплексный обед в кафе с видом на озеро, пятнистых оленей и плавающих лебедей. Во время прогулки по территории фермы Вы не только пообщаетесь с животными, но и насладитесь чистым воздухом, тишиной и холмистыми живописными пейзажами. С собой желательно иметь:
- удобную одежду по погоде;
- средства фото- и видеосъемки. Обращаем ваше внимание, что входной билет и экскурсия на ферму (1200 руб.), а также обед по меню оплачивается дополнительно.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
- Входной билет
Место начала и завершения?
Екатеринбург, площадь 1905 г
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
