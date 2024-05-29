Если Волга — символ России, то река Чусовая — символ Урала, ведь именно здесь находятся самые древние артефакты и самые живописные уголки края. Вы проведете день среди волшебных таежных пейзажей Чусовой, её фактурных скал и памятников деревянного зодчества. Пройдете по навесному мосту, заглянете в пещеры и прикоснетесь к старинным уральским легендам.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

По рельсам — сквозь Урал

Знакомство с уральскими красотами начнется уже в пути: к стартовой точке треккинга мы доберемся по старинной железной дороге «Екатеринбург — Кунгур — Пермь». Вы промчитесь через леса, горы и реки, горнозаводские городки и поселки, каменоломни и рукотворные холмы — каждое место скрывает удивительные истории и тайны, которыми я поделюсь. Приготовьтесь пересечь границу Европы и Азии, встретить легендарную гору Волчиху, Варнацкий кряж, вотчину вогулов — Шайтанку — и древний курган Могилицу.

Природа, артефакты и тайны реки Чусовой

Затем наш путь пройдет по берегам чудесной реки Чусовой, где каждый камень дышит древностью. Перед вами откроются необыкновенные пейзажи Урала и 5 памятников природы и истории: столетние деревья, береговые скалы Камни, «следы пещерного зверя мамута», гроты, сельская старинная церковь и памятники деревянного зодчества. Мы пройдем мимо остатков демидовской пристани, откуда отправляли «железные» и «денежные» караваны, попробуем отмыть золото на речке Усолке, а в пещере Георгиевского камня оценим косметические свойства местной глины.

Насладиться духом тайги

Всю дорогу вас будут сопровождать таежные панорамы, очертания скалистых берегов над лентой реки и целебный воздух, пропитанный ароматами смолы и горных трав. В пути я покажу вам редкие растения этих мест, поделюсь секретами пещерного шамана, расскажу о птицах, которых мы будем слышать. А если повезет, мы встретим Серебряное Копытце — косулю. Вы сможете проверить смелость на подвесном мосту и искупаться в реке, а на привале выпьете чаю с лесными травами.

Если будет желание — мы можем продолжить маршрут вдоль реки к скалам Камня Левинского или посетить обсерваторию.

Организационные детали