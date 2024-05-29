Река Чусовая: место, где живет душа Урала

Треккинг по таежным тропам и природным объектам самой красивой уральской реки
Если Волга — символ России, то река Чусовая — символ Урала, ведь именно здесь находятся самые древние артефакты и самые живописные уголки края.

Вы проведете день среди волшебных таежных пейзажей Чусовой, её фактурных скал и памятников деревянного зодчества. Пройдете по навесному мосту, заглянете в пещеры и прикоснетесь к старинным уральским легендам.
4.83
41 отзыв
Река Чусовая: место, где живет душа Урала
Река Чусовая: место, где живет душа Урала
Река Чусовая: место, где живет душа Урала
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

По рельсам — сквозь Урал

Знакомство с уральскими красотами начнется уже в пути: к стартовой точке треккинга мы доберемся по старинной железной дороге «Екатеринбург — Кунгур — Пермь». Вы промчитесь через леса, горы и реки, горнозаводские городки и поселки, каменоломни и рукотворные холмы — каждое место скрывает удивительные истории и тайны, которыми я поделюсь. Приготовьтесь пересечь границу Европы и Азии, встретить легендарную гору Волчиху, Варнацкий кряж, вотчину вогулов — Шайтанку — и древний курган Могилицу.

Природа, артефакты и тайны реки Чусовой

Затем наш путь пройдет по берегам чудесной реки Чусовой, где каждый камень дышит древностью. Перед вами откроются необыкновенные пейзажи Урала и 5 памятников природы и истории: столетние деревья, береговые скалы Камни, «следы пещерного зверя мамута», гроты, сельская старинная церковь и памятники деревянного зодчества. Мы пройдем мимо остатков демидовской пристани, откуда отправляли «железные» и «денежные» караваны, попробуем отмыть золото на речке Усолке, а в пещере Георгиевского камня оценим косметические свойства местной глины.

Насладиться духом тайги

Всю дорогу вас будут сопровождать таежные панорамы, очертания скалистых берегов над лентой реки и целебный воздух, пропитанный ароматами смолы и горных трав. В пути я покажу вам редкие растения этих мест, поделюсь секретами пещерного шамана, расскажу о птицах, которых мы будем слышать. А если повезет, мы встретим Серебряное Копытце — косулю. Вы сможете проверить смелость на подвесном мосту и искупаться в реке, а на привале выпьете чаю с лесными травами.

Если будет желание — мы можем продолжить маршрут вдоль реки к скалам Камня Левинского или посетить обсерваторию.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается проезд в электричке — 155 руб. в один конец
  • Во время прогулки мы устроим обед у костра на оборудованной стоянке на берегу под навесом или в кафе на турбазе
  • Маршрут легкопроходимый — около 13 км

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле ж/д вокзала Екатеринбурга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 41 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
4
3
3
2
2
1

Фотографии от путешественников

Река Чусовая: место, где живет душа Урала (Дарья)Река Чусовая: место, где живет душа Урала (Дарья)Река Чусовая: место, где живет душа Урала (Дарья)Река Чусовая: место, где живет душа Урала (Татьяна)Река Чусовая: место, где живет душа Урала (Татьяна)Река Чусовая: место, где живет душа Урала (Татьяна)Река Чусовая: место, где живет душа Урала (Татьяна)Река Чусовая: место, где живет душа Урала (Татьяна)Река Чусовая: место, где живет душа Урала (Татьяна)Река Чусовая: место, где живет душа Урала (Татьяна)Река Чусовая: место, где живет душа Урала (Татьяна)Река Чусовая: место, где живет душа Урала (Татьяна)Река Чусовая: место, где живет душа Урала (Татьяна)Река Чусовая: место, где живет душа Урала (Наталья)Река Чусовая: место, где живет душа Урала (Наталья)Река Чусовая: место, где живет душа Урала (Наталья)Река Чусовая: место, где живет душа Урала (Наталья)Река Чусовая: место, где живет душа Урала (Наталья)Река Чусовая: место, где живет душа Урала (Наталья)Река Чусовая: место, где живет душа Урала (Наталья)Река Чусовая: место, где живет душа Урала (Наталья)Река Чусовая: место, где живет душа Урала (Елена)Река Чусовая: место, где живет душа Урала (Елена)Река Чусовая: место, где живет душа Урала (Елена)Река Чусовая: место, где живет душа Урала (Елена)Река Чусовая: место, где живет душа Урала (Елена)Река Чусовая: место, где живет душа Урала (Дарья)Река Чусовая: место, где живет душа Урала (Дарья)Река Чусовая: место, где живет душа Урала (Дарья)Река Чусовая: место, где живет душа Урала (Анна)
Е
29 мая 2024
Елена хороший рассказчик, маршрут по интересным местам, красивая природа! Всем рекомендую! Единственное предупреждение - маршрут довольно протяженный, ходить придется много.
Д
16 окт 2023
Добрый день! Выбирали эту экскурсию заранее,тк ехали в первый раз и хотелось увидеть Екатеринбург с разных сторон. По фото и отзывам,остановились на экскурсии Елены. Мы знали,что общая протяженность маршрута -12
читать дальше

км,и простой уровень сложности,тк у нас был ребенок и пенсионер. Накануне,экскурсовод предупредила о похолодании,чтобы оделись потеплее. Тк до реки Чусовая мы добирались на элке,то рассказ экскурсовода начался уже там. Она нам нам показала несколько минералов,из которых разрешила выбрать себе. Далее,рассказ был и про копья,и по исследования мест вокруг Чусовой,и много-много чего. Может кому-то будет и интересно,но нас потянуло в сон от такого количества информации. Далее,в течение 4 часов мы добирались до турбазы,где мы могли бы пообедать. По дороге,были красивые места для фото,шли средним шагом,плюс в основном,дорога была через лес,с корнями деревьев,небольшими подъемами и спусками. Также на пути будет 2 подвесных моста,они шатаются и с боязнью высоты вам сложно будет перейти их. Подойдя к забору турбазы,оказалось,там закрытая калитка,которую еще и не просто открыть,тк звонить нельзя,с улицы людей не кормят,надо перелазить или как-то пролазить🙈В общем,Елена нашла какую-то лазейку,нас покормили(естественно,за отдельную плату)но чувство,что нас могут выгнать или арестовать за проникновение на частную территорию не отпускало до конца нахождения там. Обратно,Елена вызвала нам такси,ехать 10 мин,недорого 300руб,но для кого-то может имеет значение. В заключении,что хочется сказать. Экскурсия,в общем,неплохая,но есть много пробелов в организации,от которых остается неприятный осадок и уровень сложности,я бы написала,непростой,чтобы пенсионеры,дети и неподготовленные люди знали на что идут.

Добрый день! Выбирали эту экскурсию заранее,тк ехали в первый раз и хотелось увидеть Екатеринбург с разныхДобрый день! Выбирали эту экскурсию заранее,тк ехали в первый раз и хотелось увидеть Екатеринбург с разныхДобрый день! Выбирали эту экскурсию заранее,тк ехали в первый раз и хотелось увидеть Екатеринбург с разных
Елена
Елена
Ответ организатора:
Добрый день, уважаемая Дарья.

Спасибо за отзыв. Мне искренне жаль, что этот маршрут не порадовал вас.
На базе, где вы обедали всегда
читать дальше

рады гостям, не выгоняют и не штрафуют. Сотрудники передают искренние сожаления по поводу закрытой по ошибке одного из сотрудников верхней калитки. В результате вам пришлось ждать 3,5 мин., пока ее для вас открывали. Сотрудники кафе «Барка» сделали все, чтобы вам было уютно, тепло и вы прекрасно пообедали и отдохнули в аутентичной обстановке.

Действительно, у нас формат активного треккинга на природе. Этот маршрут один из самых популярных для семейного путешествия и легко проходится с детьми возрастом от 7 лет. Трек маршрута - 12 км. Из них мы прошли – 7, 5 км. Средняя скорость движения – 1, 5 км. в час. Во время путешествия неоднократно вам предлагались облегченные варианты. Согласитесь, такси был единственный способ доставить вас.

Мне искренне жаль, что вас не заинтересовали 4 памятника заповедной природы – великолепные скалы реки Чусовой, старинная церковь, сельская архитектура, природа в период Золотой осени, археология, общение с животными в питомнике и др.

Постараюсь более подробно предупреждать об особенностях этого маршрута.

Хороших вам путешествий и крепкого здоровья!

О
12 сен 2023
Спасибо за чудесно проведенный день. Все интересно, активно. Время пролетело быстро, а впечатлений осталось много.
Н
11 сен 2023
И еще одна прекрасная экскурсия с Еленой. Прошлись по живописнейшим местам, узнали много интересного из комментариев гида. Просто здорово! Увезли с собой кучу фото и еще больше впечатлений. Большое спасибо!
Татьяна
22 авг 2023
Прекрасное путешествие в отличной компании на один день! Если хочется вырваться из городской суеты, то смело обращайтесь к Елене!!! Мы получили массу положительных эмоций, заряд бодрости и прекрасное настроение!!! ОДНОЗНАЧНО РЕКОМЕНДУЮ!!!!
Прекрасное путешествие в отличной компании на один день! Если хочется вырваться из городской суеты, то смелоПрекрасное путешествие в отличной компании на один день! Если хочется вырваться из городской суеты, то смелоПрекрасное путешествие в отличной компании на один день! Если хочется вырваться из городской суеты, то смелоПрекрасное путешествие в отличной компании на один день! Если хочется вырваться из городской суеты, то смелоПрекрасное путешествие в отличной компании на один день! Если хочется вырваться из городской суеты, то смелоПрекрасное путешествие в отличной компании на один день! Если хочется вырваться из городской суеты, то смелоПрекрасное путешествие в отличной компании на один день! Если хочется вырваться из городской суеты, то смелоПрекрасное путешествие в отличной компании на один день! Если хочется вырваться из городской суеты, то смелоПрекрасное путешествие в отличной компании на один день! Если хочется вырваться из городской суеты, то смелоПрекрасное путешествие в отличной компании на один день! Если хочется вырваться из городской суеты, то смело
Н
4 июля 2023
Очень интересный маршрут. Без экскурсии невозможно было бы столько обойти и узнать. Огромное спасибо Елене.
Очень интересный маршрут. Без экскурсии невозможно было бы столько обойти и узнать. Огромное спасибо Елене.Очень интересный маршрут. Без экскурсии невозможно было бы столько обойти и узнать. Огромное спасибо Елене.Очень интересный маршрут. Без экскурсии невозможно было бы столько обойти и узнать. Огромное спасибо Елене.Очень интересный маршрут. Без экскурсии невозможно было бы столько обойти и узнать. Огромное спасибо Елене.Очень интересный маршрут. Без экскурсии невозможно было бы столько обойти и узнать. Огромное спасибо Елене.Очень интересный маршрут. Без экскурсии невозможно было бы столько обойти и узнать. Огромное спасибо Елене.Очень интересный маршрут. Без экскурсии невозможно было бы столько обойти и узнать. Огромное спасибо Елене.Очень интересный маршрут. Без экскурсии невозможно было бы столько обойти и узнать. Огромное спасибо Елене.
Н
15 июня 2023
Интересная, увлекательная экскурсия. Елена много знает, отвечает на все вопросы. Во время экскурсии подстраивается под каждого, чтобы всем было удобно и комфортно. Сделали много фотографий, чтобы запечатлеть увиденную красоту р. Чусовой. Рекомендую.
Ж
5 июня 2023
Замечательно прошел первый день лета,благодаря Елене и всем моим прекрасным товарищам по этому короткому,душеновму и насыщенному в разумных пределах походу. Информативность, человеческая доброта и участие, море полезной информации и первозданная
читать дальше

красота уральской природы -все понравилось, останется в памяти. Поход был несложный, маршрут вариативен и зависит от группы. Возможность покормить всякую живность в зооуголке на турбазе лично для меня была вишенкой на торте. Рекомендую этот тур людям любознательным и способным ценить красоту природы. А Елена создаст такую атмосферу заботы и ощущения что ты "свой", что все остальное сложится само собой!

Е
27 мая 2023
Маршрут легкопроходимый,места красивые
В
8 мар 2023
Елена-прекрасный человек и знающий специалист. Маршрут отличный, все наши пожелания были учтены. Спасибо за лучшую экскурсия в нашей поездке!
Надежда
10 сен 2022
Не смотря на непогоду маршрут удался и порадовал. Спасибо Елене!
Елена
24 авг 2022
От всей души благодарим Елену за это незабываемое необыкновенное приключение! Экскурсия получилась очень насыщенной и живописной, места волшебные, как будто попали в другой сказочный мир. Весь план удался, наш шагомер
читать дальше

насчитал 27 тыс шагов. Конечно, мы немного подустали, но это того стоило!!! Действительно, Елена нам приоткрыла тайны и секреты Урала, мы соприкоснулись с прекрасным и неведомым! Рассказ был очень познавательным и интересным, а Елена очень добрый и чуткий человек, к концу путешествия, нам казалось, что мы знакомы очень давно)
Осталось сказать, что нас было пятеро, я с супругом, старшие дети по 15 лет и младшая дочка 10 лет, и мы все остались очень довольны, всем понравилось, все справились с дорогой!!!! От нас низкий поклон!

От всей души благодарим Елену за это незабываемое необыкновенное приключение! Экскурсия получилась очень насыщенной и живописной,От всей души благодарим Елену за это незабываемое необыкновенное приключение! Экскурсия получилась очень насыщенной и живописной,От всей души благодарим Елену за это незабываемое необыкновенное приключение! Экскурсия получилась очень насыщенной и живописной,От всей души благодарим Елену за это незабываемое необыкновенное приключение! Экскурсия получилась очень насыщенной и живописной,От всей души благодарим Елену за это незабываемое необыкновенное приключение! Экскурсия получилась очень насыщенной и живописной,
Е
20 авг 2022
На мой взгляд, легендарная река Урала и очень интересная экскурсия, даже не экскурсия,а поход,прогулка. Нам повезло с погодой, поэтому было комфортно, интересно. Река-красоты невероятной. Елена-интересный гид и рассказчик. Огромное спасибо!
светлана
19 авг 2022
спасибо, нам все очень понравилось. отдельное спасибо за подарочки, как съедобные, так и несъедобные
Н
30 июля 2022
Отличная прогулка, очень уютно и тихо было в этой деревеньке, маршрут красивый, живописный, Елена - отличный рассказчик!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковЛетниеПрирода и пейзажиГорыАктивный отдыхВыездныеНа весь деньРека ЧусоваяАктивностиТреккинг и походы

Похожие экскурсии из Екатеринбурга

Треккинг к скалам Чертова городища
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
50 отзывов
Индивидуальная экскурсия: треккинг к загадочным скалам Чертова городища в Екатеринбурге
Откройте для себя загадочный мир Чертова городища! Пройдите по тропам, осмотрите мегалиты и сейды, узнайте легенды древних народов Урала
Начало: В поселке Исеть
10 июля в 09:00
23 июля в 09:30
4 400 за всё до 10 чел.
Треккинг и пикник в природном парке «Оленьи ручьи»
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия: треккинг и пикник в парке «Оленьи ручьи»
Проведите день в заповедном парке «Оленьи ручьи»: карстовые пещеры, уральские скалы и реликтовые растения. Пикник с пирогами и чаем дополнит путешествие
18 июня в 08:30
20 июня в 08:30
16 000 за всё до 4 чел.
Каменные великаны Урала: Семь братьев и Три сестры
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Каменные великаны Урала: Семь братьев и Три сестры
Совершить треккинг к могучим скалам, прикоснуться к их тайнам и оценить панорамы Среднего Урала
Начало: В поселке Верх-Нейвинск
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Екатеринбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Екатеринбурге
ХорошоТам